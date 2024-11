Tin tối 7/11: Giá vàng nhẫn Doji 'bốc hơi' hơn 5 triệu đồng chỉ trong 1 buổi sáng; Công an ra thông báo về vụ tranh chấp biển số xe ngũ quý 9 liên quan Huấn 'Hoa Hồng'

Tin tối 6/11: Giá xăng có thể giảm lần thứ 4 liên tiếp; tân phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2024 là ai? GĐXH - Theo dự báo, giá xăng có thể giảm lần thứ 4 liên tiếp trong kỳ điều hành ngày 7/11; Bà Trần Ngọc Mai (SN 1991), làm việc tại Học viện Ngân hàng, ứng viên PGS ngành Kinh tế là tân PGS trẻ nhất năm 2024.

Giá vàng nhẫn Doji 'bốc hơi' hơn 5 triệu, vàng miếng SJC 'bay' 3,5 triệu/lượng

Giá vàng nhẫn lao dốc. Ảnh: Tâm An





Giá vàng nhẫn sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh liên tục với mức giảm rất mạnh. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji sáng nay giảm mạnh giá vàng nhẫn.

Cụ thể, lúc 8h50', giá vàng nhẫn 9999 của Doji được điều chỉnh xuống mức 84,6-86 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,7 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và hạ 2,4 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua.

Đến 9h12', Doji lại giảm giá vàng nhẫn 9999 xuống mức 84,1-85,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm thêm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức mở cửa hôm nay.

Tới 9h30', Doji lại giảm giá vàng nhẫn 9999 xuống mức 83,1-84,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và hạ thêm 900 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra.

Đến 10h33', giá vàng nhẫn 9999 được điều chỉnh giảm xuống mốc 82-84 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tổng cộng, giá vàng nhẫn tại Doji đã giảm 5,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và hạ 4,4 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cũng điều chỉnh giảm nhanh giá vàng nhẫn.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84,4-86,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và hạ 1,7 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Đến 9h01', Công ty SJC điều chỉnh giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ xuống mức 84,1-85,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm thêm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng.

Tới 9h33', SJC lại hạ giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ xuống mức 83,3-85,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm thêm 800 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều.

Lúc 10h34', SJC điều chỉnh giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ xuống mức 83-84,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Như vậy, sáng nay, giá vàng nhẫn của SJC đã giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và hạ 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) lúc 10h01' cũng hạ giá vàng nhẫn trơn về mức 83,9-85,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức kết phiên hôm qua.

Công ty Bảo Tín Minh Châu lúc 10h29' cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn vàng rồng Thăng Long hạ 3,97 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 3,07 triệu đồng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, về mức 83,36-85,36 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng miếng SJC đầu giờ sáng nay được điều chỉnh giảm 2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và hạ 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, về mốc 85-87,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Đến 9h33', giá vàng miếng tại SJC lại giảm xuống mức 84-87 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm thêm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và hạ 500 nghìn đồng ở chiều bán.

Lúc 10h43', giá vàng miếng tại SJC lại giảm xuống mức 83,5-87 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Như vậy, giá vàng miếng SJC sáng nay được điều chỉnh giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng trong nước lao dốc theo diễn biến của giá vàng quốc tế.

Công an ra thông báo về vụ tranh chấp biển số xe ngũ quý 9 liên quan Huấn "Hoa Hồng"

Hình ảnh chiếc xe mang biển số ngũ quý 9 và ông Huấn "Hoa Hồng" lên mạng kêu cứu (trích trong đoạn video đã đăng tải trên mạng xã hội)





Theo Tiền phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ tranh chấp biển số xe ngũ quý 9 xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, Công an thành phố Bắc Kạn nhận được đơn đề nghị điều tra, giải quyết vụ việc tranh chấp biển số xe ngũ quý 97B1-999.99 của ông Ngô Thành Q, trú tại thành phố Bắc Kạn. Sự việc gây xôn xao dư luận bởi tối 11/8, tài khoản mạng xã hội có tên là Huấn Hoa Hồng (tên thật là Bùi Xuân Huấn, quê Yên Bái, thường được gọi là Huấn "hoa hồng") phát đi đoạn clip dài gần 8 phút chia sẻ rằng người này đã mua chiếc xe SH biển số 97B1-999.99 với giá 490 triệu đồng vào ngày 14/7/2023. Tuy nhiên, biển số xe trên đã xảy ra tranh chấp, trục trặc nên ông Huấn "Hoa Hồng" đã lên mạng "kêu cứu".

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Kạn xác định vụ việc không có dấu hiệu phạm pháp hình sự vì việc mua bán biển số xe trên là thỏa thuận dân sự giữa các bên, không có hợp đồng, văn bản ràng buộc về pháp lý, mọi thỏa thuận đều được các bên trao đổi, thống nhất qua điện thoại. Thêm nữa, biển số xe trên đã được định danh cho ông Ngô Thành Q theo quy định pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, cơ quan công an nhận định vụ việc có dấu hiệu của hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận . Do vậy, Công an đang tập trung xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Vụ máy bay rơi tại Bình Định: Quyết định nhảy dù của tổ bay là chính xác

Sáng 7/11, Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên 2 phi công gặp nạn, đồng thời khẳng định quyết định nhảy dù của 2 phi công là hoàn toàn chính xác.

Trường hợp này trong chỉ định là phi công phải nhảy dù, không được hạ cánh khẩn cấp trên đường băng đất, đường băng bêtông, kể cả đường băng đã rải các chất chống cháy. Bởi khi 1 càng (càng phải) của máy bay không bung ra thì hạ cánh sẽ không cân bằng, gây cháy nổ, phi công sẽ hy sinh ngay.

Trung tướng Phạm Trường Sơn cũng nhận định mặc dù theo chỉ lệnh được phép nhảy dù ngay nhưng tổ bay đã tiếp tục bay thêm 20km hướng về phía núi, khi nhận thấy an toàn, không ảnh hưởng người dân mới nhảy dù. Đây là một sự hy sinh rất lớn, hành động dũng cảm của phi công để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân.

Do trời có mưa, gió nên dù đã đưa 2 phi công rơi xa hơn 10km... "Ngay từ đầu, chúng tôi xác định phải tập trung tìm kiếm 2 phi công ngay trong đêm", Trung tướng Phạm Trường Sơn nói.

Về nguyên nhân của tai nạn, Trung tướng Phạm Trường Sơn nhận định sơ bộ là do lỗi về kỹ thuật. Khi kết thúc bài bay về hạ cánh, phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng chính bên phải không ra. Đây là một tình huống phức tạp, trong chỉ lệnh bắt buộc phi công phải bung dù.

Kể lại vụ việc, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân (1 trong 2 thành viên tổ bay của chiếc máy bay quân sự gặp nạn) cho biết, ngay sau khi xác định máy bay đã an toàn với người dân, anh và Đại tá Nguyễn Văn Sơn mới quyết định nhảy dù.

Khi nhảy dù xuống khu vực rừng núi, anh đã cố gắng tránh rừng cây, nhưng điều kiện thời tiết xấu khiến khi rơi xuống bị treo ở trên cây (cao 10m so với mặt đất).

Sau hơn 10 phút ổn định lại sức khỏe, anh mới quyết định bám theo cành cây để xuống mặt đất.

Sau khi tiếp đất, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân đã xem xét các bước xử lý tiếp theo trong đó có việc xác định hướng để tìm được khu vực có sóng điện thoại.

Do đó, anh đã cố gắng đi theo hướng ngược lại hướng dù rơi và leo lên đỉnh núi cao hơn 700m thì mới có sóng điện thoại. Sau khi liên lạc được, anh đã gửi cho các đồng đội vị trí cụ thể...

Ngay sau khi tìm được 2 phi công ở khu vực rừng sâu vào đêm 6/11, cơ quan chức năng đã đưa 2 phi công vào Bệnh viện quân y 13 để kiểm tra sức khỏe.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của 2 phi công cơ bản đã ổn định. Chủ yếu bị chấn thương phần mềm, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phạm Trường Sơn và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn động viên 2 phi công, tuyên dương sự dũng cảm, mưu trí của tổ bay; đồng thời đề nghị bệnh viện dành nhân lực, vật lực tốt nhất chăm sóc sức khỏe cho 2 phi công.

Các sàn TMĐT nộp thuế gần 95.000 tỷ đồng trong năm 2024

Tổng cục Thuế vừa thông tin về tình hình thực hiện công tác thuế tháng 10 năm 2024. Theo đó, về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN), ngành thuế ghi nhận tổng thu NSNN lũy kế 10 tháng ước đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, bằng 94,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 116,3% so với cùng kỳ. Trong tháng 10, tổng thu NSNN ước đạt 158.800 tỷ đồng, đạt 10,7% dự toán pháp lệnh, bằng 98,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng đối với công tác quản lý thuế thương mại điện tử (TMĐT), lũy kế 10 tháng, số thuế các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT đã nộp khoảng 94.600 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2023.

Tại cổng thông tin TMĐT đã ghi nhận 412 sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc cung cấp thông tin. Theo đó, hơn 191.000 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT có tổng giá trị giao dịch gần 72.000 tỷ đồng.

Đến nay, đã có 116 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho NCCNN. Sau 10 tháng, số thu NSNN từ các nhà cung cấp nước ngoài là 19.774 tỷ đồng.

Thời gian qua, công tác quản lý thuế đối với các sàn thương mại điện tử có tính chất xuyên biên giới hoạt động tại Việt Nam được dư luận quan tâm. Đặc biệt là các sàn mới xuất hiện và đang được quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian qua, điển hình như sàn Temu do Công ty Elementary Innovation Pte. Ltd là chủ sở hữu.

Theo Tổng cục Thuế, kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới mới phát sinh ở Việt Nam, có nhiều điểm khác so với kênh bán truyền thống. Do đó, ngoài hoàn thiện pháp lý, cơ quan quản lý sẽ tăng tuyên tuyền, tạo điều kiện để các chủ thể sản xuất kinh doanh và nộp thuế đúng quy định.

Riêng đối với Temu, Tổng cục Thuế cho biết, sàn thương mại điện tử Temu đã được chủ sở hữu, vận hành đăng ký thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài của Tổng cục Thuế và được cấp mã số thuế. Do đó, nếu phát sinh doanh thu thì việc thu thuế là hoàn toàn khả thi.

Về phương án quản lý thuế đối với các sàn TMĐT, trước đó tại chương trình thảo luận của Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công ngày diễn ra vào ngày 5/11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định, sẽ ra mắt công cụ dùng AI để kiểm soát vấn đề doanh thu và mua bán trên sàn thương mại điện tử. Cũng theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, sàn Temu cũng nằm trong diện phải nộp thuế như Google, Facebook…Tổng cục Thuế đang cho kiểm tra dữ liệu và yêu cầu đến kê khai nộp thuế. Trường hợp không nộp sẽ tổ chức thanh tra, xử lý.

Kiểm tra các bãi xe trường học, CSGT phát hiện nhiều xe máy trên 50cc

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất các điểm giữ xe. Ảnh: Công an cung cấp





Hôm nay (7/11), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, tổ công tác đặc biệt phối hợp với Công an TP Biên Hòa kiểm tra đột xuất 4 điểm trông giữ xe bên ngoài Trường Tiểu học - THCS - THPT Bùi Thị Xuân.

Cụ thể, tổ công tác phát hiện 25 xe máy có dung tích xi lanh từ 110-150cc do các học sinh chưa đủ tuổi điều khiển và không có giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng đã mời các học sinh này làm việc, đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái phạm và nghe tuyên truyền về luật giao thông.

Đồng thời, yêu cầu nhà trường tăng cường quản lý, giám sát việc gửi xe của học sinh và có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm.

Thời gian tới, Công an TP Biên Hòa sẽ gửi văn bản thông báo đến các cơ sở giáo dục về các trường hợp học sinh vi phạm; tăng cường kiểm tra các điểm trông giữ xe trong và ngoài nhà trường.

Theo công an, việc phụ huynh giao xe cho con khi chưa đủ tuổi điều khiển không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm đến người khác. Trường hợp gây tại nạn nghiêm trọng, cha mẹ giao phương tiện còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Được biết, chỉ trong tháng 10, lực lượng chức năng TP Biên Hòa đã xử lý hơn 400 học sinh vi phạm. Trong đó, xử phạt hơn 300 phụ huynh giao xe cho con khi chưa đủ tuổi.

Nam thanh niên bị xử lý vì thuê người thu thập thông tin 'bạn gái đi khách sạn'

Công an khẳng định không lọt, lộ thông tin từ khách sạn của Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm.





Theo Tiền phong, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức thông tin kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý với vụ việc vi phạm pháp luật về an ninh mạng và quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân xảy ra tại Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm.

Theo hồ sơ, giữa bà Nguyễn N. D. (22 tuổi, trú tại TPHCM) có quan hệ tình cảm yêu đương với ông Nguyễn T. P. (29 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TPHCM) từ năm 2022. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, ông P. nghi ngờ bà D. lừa dối mình và có tình cảm với người khác.

Vào ngày 9/6, P. đã liên hệ với Nguyễn X. Q. (29 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để nhờ Q. tìm hiểu thông tin lưu trú của bà D. tại một khách sạn của Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm vào ngày 1-2/6, để chứng minh bà D. đã lén đi chơi với người khác.

Để thực hiện yêu cầu của P., ngày 10/6, Q. đã liên lạc với Huỳnh X. N. (23 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc) để nhờ N. thu thập thông tin nói trên và hứa khi hoàn thành sẽ đưa cho N. 1 triệu đồng để trả công. Do cần tiền tiêu xài nên N. đã đồng ý.

Tuy nhiên, do không có cách để thu thập chính xác thông tin lưu trú của bà D. theo yêu cầu của ông Q., N. dựa trên các thông tin mà Q. cung cấp, cùng hiểu biết của bản thân, N. đã dùng máy tính tạo ra một thông tin điện tử giả bằng cách cắt ghép dữ liệu, nhìn bằng mắt thường tương tự như thông tin được tạo ra trong hệ thống thông tin quản lý của khách sạn, thể hiện việc bà D. có nhận phòng khách sạn cùng một người đàn ông khác, sau đó gửi cho Q.

Sau khi nhận được file hình ảnh có thông tin nói trên từ Q., Nguyễn T. P. đã gửi cho bạn gái của mình để buộc bà D. phải thừa nhận đã lén P. đi chơi với người khác.

Dù đây chỉ là thông tin giả, được tạo ra bằng việc cắt ghép dữ liệu cho phù hợp với thông tin mà N. đã thu thập được, nhưng lại vô tình trùng khớp với thông tin lưu trú của bà D. tại khách sạn, khiến bà D. nghĩ rằng Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm đã tiết lộ thông tin của mình cho ông P., xâm phạm đến quyền bí mật riêng tư, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân, ngày 18/6, bà D. đã có đơn khiếu nại đối với công ty.

Nhận thấy vụ việc nói trên gây ảnh hưởng an ninh, uy tín và hình ảnh của công ty, Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm đã có công văn gửi đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về vụ việc có dấu hiệu vi phạm nêu trên.

Căn cứ vào các thông tin do công ty cung cấp, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhanh chóng xác minh, mời các đối tượng có liên quan về làm việc.

Dựa vào kết quả làm việc với các đương sự, cùng tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định không có dấu hiệu tấn công mạng, xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin quản lý của công ty. Về thông tin lưu trú của bà D. bị lộ lọt không có lỗi từ phía khách sạn mà xuất phát từ hành vi sai phạm của các cá nhân là Huỳnh X. N., Nguyễn X. Q. và Nguyễn T. P.

Do đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Nguyễn X. Q. và Nguyễn T. P. về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý; phạt 20 triệu đồng đối với Huỳnh X. N. về hành vi cung cấp thông tin cá nhân đã thu thập, tiếp nhận cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ thông tin cá nhân.

Đây là vụ việc đầu tiên được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý, trên cơ sở Nghị định số 13 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.