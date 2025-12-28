Tin vui cho những người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử 2026, hưởng hàng loạt lợi ích khi đi khám chữa bệnh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thẻ bảo hiểm y tế điện tử được tích hợp ở đâu?

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử là một hình thức sử dụng thẻ BHYT trực tuyến thông qua ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID, ứng dụng định danh điện tử VNeID hoặc thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử.

Theo đó người dân khi đi khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế có thể xuất trình thẻ BHYT điện tử thay cho thẻ BHYT giấy truyền thống.

Hiện nay, thẻ bảo hiểm y tế điện tử có tính pháp lý tương tự như thẻ bảo hiểm y tế giấy. Việc sử dụng thẻ BHYT điện tử đem lại nhiều lợi ích cho người dùng và cơ quan quản lý, giúp tiết kiệm thời gian, tránh hỏng hóc, giả mạo và dễ dàng tra cứu được thông tin.

Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử mang lại lợi ích gì khi khám chữa bệnh?

Dưới đây là các lợi ích khi sử dụng thẻ BHYT điện tử (tích hợp trên VssID, VNeID, hoặc CCCD gắn chip):

- Thủ tục diễn ra nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi. Thay vì nhân viên y tế phải nhập tay từng ký tự từ thẻ giấy (dễ sai sót) như trước đây, họ chỉ cần quét mã QR trên ứng dụng hoặc thẻ CCCD. Thông tin của người dân hiện ra ngay lập tức.

- Hệ thống tự động kiểm tra tình trạng thẻ (còn hạn hay hết hạn), mức hưởng (80%, 95% hay 100%) và thông tin vùng miền mà không cần đối chiếu nhiều loại giấy tờ khác.

- Người dân không lo bị quên, mất hay hỏng nhưng thẻ giấy. Chỉ cần điện thoại di động thông minh hoặc thẻ căn cước là người dân tra cứu dễ dàng thông tin BHYT.

- Đối với thẻ giấy khi mất người dân phải làm thủ tục cấp lại. Nhưng với thẻ điện tử, dữ liệu luôn tồn tại an toàn trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

- Thông qua các ứng dụng như VssID, người dân có quyền giám sát quy trình KCB của chính mình:

+ Có thể xem lại mình đã khám ở đâu, ngày nào, uống thuốc gì và bảo hiểm xã hội đã chi trả bao nhiêu tiền.

+ Giảm thiểu tình trạng người khác mượn thẻ của đi khám bệnh trái phép, vì thông tin điện tử thường đi kèm với xác thực sinh trắc học hoặc ảnh chân dung chính chủ.

- Dữ liệu tập trung và kết nối, giúp việc tra cứu và thanh toán chi phí nhanh gọn, chính xác hơn.

- Toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh của người bệnh sẽ được lưu trữ trên thẻ tạo thuận lợi cho quá trình theo dõi và điều trị bệnh tật được tốt hơn.

Người dân có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử để đi khám chữa bệnh. Ảnh minh họa: D.T

3 cách sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Dưới đây là cách sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử qua ứng dụng VssID, VNeID hoặc dùng thẻ CCCD có gắn chip đã tích hợp thông tin BHYT:

Cách sử dụng thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VssID:

Bước 1: Người dùng tải ứng dụng VssID về điện thoại, sau đó đăng ký tài khoản.

Bước 2: Đăng nhập ứng dụng VssID (tên đăng nhập chính là mã số BHXH và nhập mật khẩu đã cài đặt trước đó.

Bước 3: Chọn chức năng thẻ BHYT

Bước 4: Nhấn chọn xem hình ảnh thẻ BHYT. Trên màn hình điện thoại sẽ hiện ra hình ảnh thẻ BHYT có giá trị tương đương với thẻ BHYT giấy.

Cách sử dụng thẻ BHYT tích hợp trên thẻ CCCD gắn chip:

Bước 1: Người bệnh xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip có tích hợp thông tin của thẻ BHYT cho cán bộ cơ sở y tế

Bước 2: Cán bộ cơ sở y tế thực hiện quét mã QR code để kiểm tra và làm thủ tục khám chữa bệnh theo đúng quy trình.

Cách sử dụng thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VNeID:

Người dùng cần đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện tích hợp thông tin thẻ BHYT vào ứng dụng thành công.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VNeID.

Bước 2: Tại mục "ví giấy tờ, chọn mục Thẻ BHYT.

Bước 3: Nhập passcode để xác minh người dùng.

Bước 4: Sau khi thẻ bảo hiểm y tế đã xác thực, chọn "Cài đặt" => Chọn "xem thẻ bảo hiểm y tế".

Bước 5: Xuất trình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID cho nhân viên cơ sở y tế khi tham gia khám, chữa bệnh.

Để sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử an toàn người dùng cần lưu ý gì?

- Không để lộ thông tin cá nhân và mã QR code thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID cho người khác.

- Không cho mượn điện thoại có cài đặt ứng dụng VssID cho người khác.

- Không đăng nhập VssID trên thiết bị di động và mạng wifi không an toàn.

- Cần cảnh giác với tin nhắn giả mạo vì cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc Công an không bao giờ yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc mật khẩu VNeID qua điện thoại để "cập nhật thẻ BHYT".

- Khi gặp bất kỳ sự cố gì, cần liên hệ ngay với cơ quan BHXH (hotline 19009068) để được hỗ trợ kịp thời.

