Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tức
GĐXH - Khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ. Tuy nhiên, có những trường hợp sẽ bị thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi vi phạm.
Thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong trường hợp nào?
Điều 12 Nghị định 188/2025/NĐ-CP quy định thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế như sau:
- Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật Bảo hiểm y tế.
- Trường hợp gian lận trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế bao gồm:
+ Có hành vi gian lận thông tin về đối tượng, mức hưởng trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế;
+ Các hành vi gian lận khác.
- Thẻ bảo hiểm y tế bị tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật Bảo hiểm y tế.
- Khi phát hiện hành vi vi phạm được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
- Cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi phát hiện hoặc nhận được thông báo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về các hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
- Khi thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội phải thông báo cho người tham gia bảo hiểm y tế biết.
- Thẻ bảo hiểm y tế bị tạm khóa giá trị sử dụng được mở khóa, bị tạm giữ được trả lại khi người cho người khác mượn thẻ và người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác đã thực hiện nghĩa vụ nộp phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
Cho mượn thẻ bảo hiểm y tế bị xử phạt thế nào?
Nghị định 117/2020/NĐ-CP có quy định rõ ràng về việc xử phạt hành vi mượn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của người khác hoặc cho người khác mượn thẻ BHYT.
Tại Điều 30 của Nghị định này, các hành vi mượn thẻ BHYT của người khác hoặc cho người khác mượn thẻ sẽ bị xử phạt như sau:
- Đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ BHYT bị phạt từ 1-2 triệu đồng.
- Đối với trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến quỹ BHYT bị phạt từ 3-5 triệu đồng và buộc phải hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ BHYT.
Sẽ chỉ cấp thẻ bảo hiểm y tế giấy cho những ai?
Theo BHXH Việt Nam, từ ngày 1/6/2025, cơ quan BHXH sẽ chỉ cấp thẻ BHYT phục vụ khám chữa bệnh bằng giấy cho những người không thể cài đặt ứng dụng VssID, VneID và không có căn cước công dân có gắn chip.
Đối với các trường hợp đề nghị cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT, yêu cầu cán bộ BHXH trực tiếp hướng dẫn người tham gia cài đặt ứng dụng BHXH số (VssID), ứng dụng định danh điện tử (VNeID) và hướng dẫn sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, VNeID; Căn cước công dân có gắn chip để đi khám, chữa bệnh thay cho thẻ BHYT bản giấy.
Chỉ thực hiện cấp mới thẻ BHYT giấy đối với 3 trường hợp:
(1) Không thể cài đặt VssID;
(2) Không thể cài đặt VNeID;
(3) Không có căn cước công dân có gắn chip.
