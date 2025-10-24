Những trường hợp này vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy từ nay đến hết năm 2025

3 trường hợp vẫn được cấp thẻ BHYT giấy

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 168/BHXH-QLT hướng dẫn BHXH các khu vực; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng phôi thẻ BHYT.

Từ ngày 01/6/2025, đối với các trường hợp đề nghị cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT, BHXH các khu vực và BHXH các tỉnh, thành phố trực tiếp hướng dẫn người tham gia cài đặt ứng dụng BHXH số (VssID), ứng dụng định danh điện tử (VneID) và hướng dẫn sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, VneID; căn cước công dân (CCCD) có gắn chip để đi khám, chữa bệnh thay cho thẻ BHYT bản giấy.

Chỉ thực hiện cấp mới thẻ BHYT giấy đối với 03 trường hợp sau:

- Không thể cài đặt VssID.

- Không thể cài đặt VneID.

- Không có CCCD có gắn chip.

Theo đó, BHXH chỉ cấp mới thẻ BHYT giấy trong 3 trường hợp: Người tham gia không thể cài đặt ứng dụng VssID, không thể cài đặt ứng dụng VNeID, hoặc không có CCCD gắn chip. Tất cả các trường hợp còn lại sẽ được hướng dẫn sử dụng các phương thức điện tử nhằm thuận tiện hơn trong quá trình khám, chữa bệnh bằng BHYT.

Tham gia bảo hiểm y tế, người dân được hưởng nhiều lợi ích khi thăm khám sức khỏe. Ảnh minh họa: TL

Mua bảo hiểm y tế người dân được hưởng quyền lợi gì?

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế nhằm chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Trong trường hợp người dân mua bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh sẽ được hỗ trợ chi phí KCB theo quy định.

Các lợi ích khi tham gia BHYT bao gồm:

- Người dân mua BHYT tùy thuộc vào từng đối tượng được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng như:

+ Lực lượng vũ trang và người hưởng chế độ như quân nhân; Học viên lực lượng vũ trang;

+ Dân quân thường trực.

+ Người có công với cách mạng và cựu chiến binh.

+ Trẻ em dưới 6 tuổi.

+ Thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

+ Người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người dân tộc thiểu số sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn; người cư trú tại vùng đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo.

+ Người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng theo quy định pháp luật; người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội.

+ Người từ đủ 75 tuổi trở lên hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

- Người mua được KCB BHYT tại mọi cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT trên toàn quốc theo quy định.

- Được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB BHYT từ 40% - 100%

+ Từ 80% - 100% chi phí KCB đúng tuyến.

+ Từ 40% - 100% chi phí KCB nội trú không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến Trung ương và các tuyến huyện, tuyến cơ sở.

- Được chi trả hàng chục nghìn loại thuốc và dịch vụ y tế

- Trong nhiều trường hợp người tham gia BHYT được giảm đáng kể chi phí KCB, đặc biệt là khi bị tai nạn hay ốm đau dài ngày. Nhờ mua BHYT mà bệnh nhân có điều kiện kinh tế khó khăn được KCB kịp thời và chăm sóc y tế tốt hơn.

- Mua bảo hiểm y tế giúp người tham gia có thể chia sẻ rủi ro với những bệnh nhân bị bệnh thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

