Tình dục tốt cho tâm trạng, sức khỏe và sự hài lòng trong hôn nhân của cặp đôi

Các chuyên gia về tình dục cho rằng sự gần gũi tình dục được coi như một trong những cách để tăng cường sức khỏe.

Mặc dù ham muốn tình dục và đời sống tình dục của mỗi người sẽ khác nhau, nhưng về cơ bản, sinh hoạt tình dục đều đặn sẽ giúp cho sức khỏe thể chất và tâm trạng của bạn được tốt hơn.

Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy sự lo lắng và trầm cảm thấp hơn đáng kể ở những người hoạt động tình dục trong thời gian phong tỏa vì COVID-19, so với những người không tham gia.

1. Tình dục giúp củng cố mối quan hệ với bạn tình

Tình dục củng cố mối quan hệ của cặp đôi.

Tình dục có thể xây dựng sự thân mật với bạn tình, điều này củng cố mối quan hệ dù là trong một mối quan hệ hay hẹn hò với ai đó. Tuy nhiên, ham muốn tình dục đóng một vai trò quan trọng, nó khác nhau giữa các cá nhân nên tầm quan trọng của tình dục cũng khác nhau tùy thuộc vào cảm giác của một người và điều gì khiến họ hạnh phúc.

Cả những người thích tình dục và mong muốn nó một cách tích cực trong cuộc sống và các mối quan hệ của họ, cũng như những người thích sự thân mật từ trải nghiệm tình dục tách biệt đều có giá trị như nhau.

2. Điều gì xảy ra nếu bạn không quan hệ tình dục?

Tầm quan trọng của tình dục khác nhau giữa các cá nhân, cả trong một mối quan hệ hoặc khi độc thân. Ham muốn tình dục thấp chỉ thực sự trở thành vấn đề nếu nó gây ra rắc rối trong mối quan hệ của bạn hoặc có sự thay đổi đột ngột trong đời sống tình dục so với trước đây.

Khi bạn là người có ham muốn rất thấp và không có nhu cầu quan hệ tình dục, miễn là điều này không ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

Điều cốt yếu trong một mối quan hệ là có sự giao tiếp, đồng thuận và lắng nghe. Chỉ cần những yếu tố này tồn tại, những người tham gia vào mối quan hệ sẽ có thể phát triển mô hình động lực tình dục phù hợp và thuận tiện nhất cho họ tại thời điểm đó mà không nhất thiết phải quan hệ tình dục.

3. Tình dục là "thước đo" sự hài lòng trong hôn nhân

Mặc dù việc quan hệ tình dục có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân tùy thuộc vào mỗi người, nhưng sự gần gũi tình dục trong các mối quan hệ đã được phát hiện là có tác động tích cực đến mối quan hệ giữa các cặp đôi. Nghiên cứu được công bố vào năm 2017 cho biết các cặp vợ chồng có mức độ hưng phấn tình dục cao sau khi quan hệ cũng ghi nhận mức độ hài lòng cao trong hôn nhân. Ngoài ra còn có rất nhiều chuyên gia nói rằng không chỉ có tình dục - những hành động như ôm nhau sau khi quan hệ và dành thời gian vui vẻ bên nhau cũng giúp củng cố mối quan hệ của một cặp đôi.

Điều quan trọng cần nhớ là tình dục không phải lúc nào cũng là hành động quan hệ thể xác. Đó cũng là cảm giác gần gũi và kết nối với ai đó. Việc xây dựng niềm tin, màn dạo đầu và thậm chí cả giao tiếp sau đó cũng quan trọng như chính hành động quan hệ. Việc bó hẹp tình dục thành giao hợp thuần túy có thể thực sự hạn chế đời sống tình dục của chúng ta và là một mô hình rất khác biệt để hiểu về tình dục.

4. Nên quan hệ bao nhiêu là đủ?

Các chuyên gia tình dục bác bỏ ý kiến cho rằng có một con số nhất định về mức độ quan hệ tình dục mà mọi người cần theo. Ý tưởng cho rằng bạn cần quan hệ tình dục theo tiêu chuẩn là một điều hoang đường, vì ham muốn tình dục thực sự khác nhau ở mỗi người.

Ham muốn tình dục có thể dao động với nhiều yếu tố như căng thẳng, tâm trạng, mức năng lượng, lượng rượu uống vào, chế độ ăn uống và c hu kỳ kinh nguyệt .. . Vì vậy, số lần quan hệ tình dục trong một mối quan hệ cũng có thể thay đổi thường xuyên.

Một cách đơn giản và trung thực, tình dục mang tính cá nhân sâu sắc và không thể đưa ra con số về mức độ quan hệ tình dục mà một người nên có. Vì vậy, điểm mấu chốt là bạn đừng căng thẳng khi nói đến tình dục hay cảm thấy tự ti khi ham muốn thấp. Hãy khám phá các cách khác nhau để làm hài lòng bạn đời của mình như ' 5 ngôn ngữ tình yêu ' và đừng bị bó buộc bởi một định nghĩa hoặc con số cố định. Rốt cuộc thì tất cả đều hướng tới sự tận hưởng và thỏa mãn.