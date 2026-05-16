Tình hình hiện tại của Đào Quang Hà - chủ fanpage “Hà và Việt Nam” sau 7 tháng bị tạm giữ hình sự
Cập nhật mới nhất của nhân vật này thu hút sự chú ý.
Vào tháng 10/2025, thông tin được đăng tải trên báo Thanh Hoá Online về việc tạm giữ hình sự Đào Quang Hà, (sinh năm 2001, thường trú tại tỉnh Hưng Yên) - chủ kênh fanpage “Hà và Việt Nam” để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Cho đến mới đây, kênh TikTok “Hà và Việt Nam” đã hoạt động trở lại. Đào Quang Hà đăng tải clip mới kèm lời chú thích: “Về quê nuôi cá trồng rau”.
Điều này khiến không ít người bày tỏ sự tò mò, thắc mắc sau thông tin Hà bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện cách đây 7 tháng.
Liên hệ với Đào Quang Hà, nam TikToker cho biết: “Sau khi bị tạm giữ hình sự, làm việc với cơ quan chức năng để điều tra về vụ việc, mình đã nhận thức rõ được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật. Sau mình bị xử phạt 1 năm án treo. Mình nhận trách nhiệm về bản thân và nhìn vào đó như một bài học để hoàn thiện bản thân”.
Bên cạnh đó trên trang fanpage của mình, Đào Quang Hà cũng công khai chia sẻ đã khắc phục sự việc bằng cách hoàn trả lại đầy đủ cho mạnh thường quân, số tiền còn dư cũng đã nộp vào các quỹ của Nhà nước.
Hà cũng mong muốn được mọi người cho cơ hội để sửa đổi, rút ra bài học sâu sắc cho chính mình.
Trước đó, Đào Quang Hà nổi tiếng với những hành trình đi xuyên Việt của mình. Trong đó phải kể đến hành trình đạp xe Thống Nhất của ông từ Hà Nội vào TP.HCM nhân dịp 30/4 năm 2025 khiến tên tuổi của nam TikToker viral trên khắp MXH.
Ngoài ra, Quang Hà từng được biết đến với biệt danh "khối trưởng khối chở khoa". Bởi ở trong dịp diễu binh 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024, anh từng giúp các chiến sĩ cảnh sát biển chở loa, phát nhạc để hợp luyện. Cũng trong năm 2024, Quang Hà có chuyến đi bộ xuyên Việt dài 3000km. Lần đi bộ xuyên Việt này bắt đầu từ Lũng Cú - Hà Giang và kết thúc tại điểm cực nam là Cà Mau. Hành trình này mất khoảng gần 8 tháng, mỗi tháng tiêu hơn 2 triệu.
Theo chia sẻ của Hà, nam TikToker xuất thân là sinh viên chuyên ngành Văn hóa - Du lịch và ấp ủ dự định mở công ty du lịch riêng, thiết kế nhiều tour hấp dẫn du khách. Cũng chính vì thế, Hà thường làm nội dung về hành trình khám phá đất nước Việt Nam như một bước đầu để đến gần với kế hoạch của mình. Chi phí cho các chuyến đi chủ yếu từ tiền tiết kiệm kinh doanh. Dù di chuyển nhưng Đào Quang Hà vẫn tranh thủ bán hàng trên các sàn thương mại điện tử.
Về ồn ào từ thiện, vào cuối tháng 10/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự Đào Quang Hà để làm rõ hành vi "Chiếm đoạt tiền từ thiện" liên quan đến vụ án "lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" mà cơ quan này đang điều tra.
Thời điểm đó, thông tin trên báo Thanh Hoá Online đăng tải Đào Quang Hà là chủ nhân của kênh Fanpage "Hà và Việt Nam" và là thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, có vai trò kêu gọi ủng hộ để đoàn tổ chức hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ Thái Nguyên vào đầu tháng 10.
Sau khi xảy ra vụ việc xe của đoàn từ thiện va chạm giao thông với xe của một công dân người Thanh Hóa, mặc dù không trực tiếp có mặt chứng kiến vụ việc, nhưng Hà đã đăng tải lại video của đoàn lên trang mạng xã hội cá nhân, thu hút nhiều bình luận trái chiều.
Khi thấy có nhiều bình luận bày tỏ mong muốn được ủng hộ nhà xe của đoàn thiện nguyện khắc phục số tiền 100 triệu đồng đã đền bù cho chủ xe Thanh Hóa, Hà đã công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi ủng hộ.
Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền ủng hộ trị giá khoảng 83 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, Hà chỉ chuyển cho chủ xe hơn 43 triệu đồng. Số tiền còn lại khoảng 40 triệu đồng, Hà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.
