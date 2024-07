Tình tiết bất ngờ vụ tài xế ô tô hất CSGT lên nóc ca pô rồi bỏ chạy

Chiều 15/7, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quang Trung, Phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng cho biết, lái xe ô tô vi phạm giao thông, húc CSGT lên nóc ca pô ô tô rồi bỏ chạy ở Hải Phòng đã ra đầu thú.

Tài xế này được xác định là Hoàng Trung Hiếu, 35 tuổi, trú tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Lái xe Hoàng Trung Hiếu húc chiến sĩ CSGT lên nắp ca pô rồi điều khiển phương tiện bỏ chạy hơn 1km.

Trước đó, khoảng 14h chiều 14/7, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Quang Trung đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 10 đã phát hiện xe ô tô BKS 15A-508.83 vi phạm tín hiệu đèn giao thông, đoạn qua địa bàn xã Quang Trung, huyện An Lão, liền ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Lúc này, một cán bộ của Tổ công tác CSGT đang đứng phía trước đầu xe đã kịp thời phản ứng nhảy lên ca pô để tránh xảy ra tai nạn.

Sau khi húc CSGT lên nắp ca pô, lái xe vẫn tiếp tục cho xe di chuyển qua cầu Tiên Cựu, rồi rẽ vào đường nội đồng để đi tắt về gần nhà ở xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng. Về gần đến nhà, nam lái xe để xe lại bên đường làng, bỏ trốn sang địa bàn tỉnh Hải Dương.

Lái xe Hoàng Trung Hiếu 35 tuổi đã ra cơ quan công an đầu thú.

Ngay sau đó, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Quang Trung đã phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng, Công an huyện An Lão tiến hành xác minh, làm rõ lái xe ô tô BKS 15A-508.83 là Hoàng Trung Hiếu.

Công an huyện An Lão đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với lái xe Hiếu nhưng không phát hiện có cồn và ma túy.

Clip: Xe ô tô BKS 15A-508.83 vi phạm giao thông, húc CSGT trạm Quang Trung lên nắp ca pô rồi bỏ chạy.

Đáng nói, sau khi xác định tài xế vi phạm giao thông, hất CSGT lên nắp ca pô xe là Hoàng Trung Hiếu, thì cơ quan công an cũng xác định, tài xế này từng vi phạm giao thông trước đó.

Cụ thể, ngày 9/2/2024, Trạm CSGT Quang Trung nhận được phản ánh của người dân vào hồi 17h11 phút ngày 7/2 (chiều 28 Tết), giữa lúc dòng phương tiện lưu thông qua cầu Tiên Cựu đang tấp nập, một người điều khiển xe ô tô BKS 15A-508.83 di chuyển ngược chiều trên cầu. Hành vi này khiến giao thông trên cầu Tiên Cựu ùn tắc.

Hình ảnh ô tô BKS 15A-508.83 do Hoàng Trung Hiếu điều khiển đi ngược chiều trên cầu Tiên Cựu vào chiều 28 Tết.

Tiến hành xác minh Trạm CSGT Quang Trung đã xác định người điều khiển phương tiện là Hoàng Trung Hiếu, trú tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng.

Ngay sau đó, Trạm CSGT Quang Trung đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Hoàng Trung Hiếu về hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều".

Theo quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP) của Chính phủ, hành vi này bị xử phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Thông tin về sức khỏe chiến sĩ CSGT bị tài xế Hiếu húc lên nắp ca pô ô tô và bỏ chạy, lãnh đạo Trạm CSGT Quang Trung cho biết, chiến sĩ CSGT trên vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện.