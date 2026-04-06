Tò mò chuyện nữ NSƯT có con với chồng trẻ trong phim điện ảnh sắp ra mắt

Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi GĐXH - Sau thời gian sống ở Úc với công việc "nấu cơm, quét nhà, chăm con", khi trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trân trọng cơ hội được làm việc.

Sau đoạn trailer hé mở nhiều tình tiết táo bạo cùng khắc họa phần nào không gian văn hóa dân gian miền Tây Nam Bộ, "Heo năm móng" tiếp tục mang đến những hình ảnh ấn tượng của dàn diễn viên. Qua đó, nhà sản xuất không chỉ giới thiệu tạo hình mà còn bật mí những câu chuyện đen tối đằng sau lưng mỗi người.

Chủ kênh "Người chết kể chuyện" khai thác những chủ đề tâm linh, săn ma quỷ nhằm thu hút người xem, cũng như kiếm tiền ủng hộ từ khán giả. Đứng trước áp lực phải sáng tạo nên những nội dung "triệu view" và gây sốc để câu kéo tiền người hâm mộ, Khải (Võ Tấn Phát) đã quyết định lên đường đến Miếu Ông Tà - Trà Vinh để tìm kiếm nội dung gây sốc cho kênh của mình vì nghe được truyền thuyết kỳ lạ liên quan đến heo năm móng. Anh hy vọng, với sự hỗ trợ của cô nàng cộng sự Ti (Phương Duyên) và sự dẫn đường của Toàn (Uy Trần), anh sẽ xây dựng được nội dung đủ thu hút và gia tăng mạnh lượng người xem trên kênh của mình.

Thế nhưng, mặc cho những hiện tượng quỷ dị liên tục ập đến với đoàn của anh trong quá trình thu thập tư liệu, những thứ kỳ lạ bủa vây nơi mà Khải đến, đồng thời bỏ qua lời ngăn cản của Ti, Khải vẫn quyết định sẽ truy tìm bằng được Cô Năm Hợi nhằm có được những thước phim độc đáo nhất. Chính điều này khiến anh đẩy cả nhóm vào những tai ương và hiểm nguy khôn lường khi truyền thuyết huyền bí bậc nhất về linh dị heo 5 móng dần dần "sống dậy".

Nhân vật Khải đánh dấu hành trình điện ảnh đáng nhớ của Võ Tấn Phát khi anh đảm nhận vai chính điện ảnh đầu tiên, hơn nữa, "Heo Năm Móng" còn là phim kinh dị đầu tiên mà nam nghệ sĩ tham gia. Bên cạnh sự xúc động khi thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên poster, Võ Tấn Phát cho biết Khải là một nhân vật không hài hước mà là một vai diễn giúp khán giả phần nào thấy được khía cạnh hoàn toàn khác của "tổng tài" Võ Tấn Phát.

Lịch thiệp, đạo mạo, thương gia đình, Chí (Trần Ngọc Vàng) xuất hiện như một người đàn ông hoàn hảo. Thế nhưng, anh lại không lường trước rằng chuyến về thăm Việt Nam sau nhiều năm xa cách cùng cô vợ Jennifer (NSƯT Ốc Thanh Vân) lại khiến anh phải đối mặt với vô vàn sự thật đen tối trong quá khứ.

Trong khi Chí chỉ mong muốn trở thành một người chồng, người cha tốt và nỗ lực tìm được cách chữa bệnh chậm nói cho con gái mình, sự xuất hiện của Khải (Võ Tấn Phát) đã khiến mọi thứ yên bình trong gia đình của Chí gần như đảo lộn. Phải chăng do sự bất chấp để tạo nội dung gây sốc của Khải chính là nguồn cơn của mọi tai ương dần xuất hiện và nuốt chửng lấy gia đình Chí? Anh sẽ phải làm gì để cứu con gái mình và sẽ đối đầu với Khải ra sao?

Là một Việt Kiều điển hình với tính cách phóng khoáng và tư duy khó hòa nhập với những lề thói truyền thống, Jennifer luôn cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình chồng.

Vốn là gái ế nhiều năm, cô may mắn gặp và lấy Chí, người chồng trẻ hơn mình tận 14 tuổi. Với bản tính chiều chồng và thương con, dẫu chồng không tiếng Anh hay không đi làm để nuôi gia đình, cô vẫn hết lòng bảo bọc. Thậm chí, Jennifer vẫn không hề lên tiếng phản đối những quyết định của chồng và mẹ chồng - bà Thu (nghệ sĩ Thanh Thuỷ). Bởi cô hiểu rõ điều họ làm chỉ muốn tốt cho đứa con gái Rose bé nhỏ. Cho đến khi, sức khỏe tinh thần của Rose dần kiệt quệ sau những lần làm pháp sự, Jennifer biết mình không thể nhún nhường.

"Đây là nhân vật thú vị và mang đến một quỹ đạo chệch hướng với toàn bộ quỹ đạo trong gia đình của Chí. Đứng trước một gia đình mang những quan điểm tâm linh cố hữu và sự nhu nhược của Chí, tính cách mạnh mẽ và cứng rắn của Jennifer là một chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp pandora đen tối trong quá khứ của gia đình Chí", đạo diễn Lưu Thành Luân tiết lộ.

Bà Thu (nghệ sĩ Thanh Thuỷ) vốn là một người phụ nữ đức hạnh, cũng như nhận được sự kính nể của người dân xung quanh. Ngoài việc kinh doanh những vật phẩm tâm linh, bà cũng đứng ra lập ra phụng sự cho Miếu Ông Tà như một nơi chốn thờ phượng, cầu xin phước lộc của người dân xứ này.

Thuộc tuýp người của gia đình và thương con, bà Thu luôn mong muốn chu toàn chuyện trong nhà và đảm bảo sự yên bình cho các thành viên. Trong suốt hành trình của mình, bà luôn bước ra như một tấm khiên chắn để bảo vệ con trai, cháu gái của mình. Thế nhưng, khi Khải đặt chân đến vùng đất này và khiến truyền thuyết về Cô Năm Hợi - từng rất nổi tiếng tại Miếu Ông Tà sống dậy mang theo lời nguyền, những hiện tượng tâm linh kỳ dị liên tục tiếp nối, bà Thu buộc phải đối mặt lại với những góc khuất trong quá khứ của gia đình mà bà từng muốn chôn giấu.

Ngoài 3 poster của các nhân vật trên, phim "Heo năm móng" còn tung các nhân vật khác như cô nàng bí ẩn tên Sa do Nhật Ý thủ vai, nàng cộng sự đắc lực tên Ti của Phương Duyên, người dẫn đường Toàn - Uy Trần.

Được biết, phim "Heo năm móng" dự kiến khởi chiếu vào ngày 24/4/2026.