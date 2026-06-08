Lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua tranh Tứ bình

Ngày 8/6, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ ra mắt sách tái bản: “Tranh Tứ bình - Sưu tập chọn lọc Tranh Dân gian”. Đây là hoạt động thiết thực của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bảo tàng (24/6/1966 - 24/6/2026).

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh phát biểu tại sự kiện.

Cuốn sách là thành quả từ tâm huyết nghiên cứu và nỗ lực bảo tồn bền bỉ của đội ngũ chuyên gia tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, mở ra một hành trình khám phá chiều sâu di sản qua dòng tranh Tứ bình đặc sắc. Không chỉ dừng lại ở giá trị trang trí thuần túy, ấn phẩm khéo léo dẫn dắt độc giả thưởng lãm những tầng ẩn dụ tinh tế về sự vận hành của vũ trụ qua bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, hay sự chiêm nghiệm về vòng quay đời người từ thuở ấu thơ đến lúc tuổi già viên mãn.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, TS Nguyễn Anh Minh cho biết, tranh dân gian nói chung và dòng tranh Tứ bình nói riêng là một di sản tiêu biểu, là một phần của lịch sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam, mà cha ông ta đã để lại cho thế hệ mai sau trong lĩnh vực mỹ thuật.

Trong suốt 60 năm hình thành và phát triển, hiện nay, Bảo tàng đang lưu gần 2.500 các tác phẩm tranh dân gian Việt Nam với nhiều dòng tranh trong đó: Hàng Trống, rồi Đông Hồ, Làng Sình, Kim Hoàng... Riêng với thể loại Tứ bình, Bảo tàng đang sở hữu gần 100 bộ hoàn chỉnh và đã chắt lọc 25 bộ tiêu biểu nhất để giới thiệu đến độc giả trong ấn phẩm lần này.

Sự kiện có sự tham gia của đông đảo các nhà nghiên cứu, họa sĩ, công chúng yêu mỹ thuật.

Chia sẻ thêm về khát vọng quảng bá nghệ thuật truyền thống, TS Nguyễn Anh Minh khẳng định: “Chúng tôi có tham vọng mong muốn cuốn sách sẽ trở thành quà tặng quốc gia. Bởi lẽ, trong hội nhập quốc tế, việc giữ gìn và quảng bá bản sắc dân tộc là rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi muốn đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua cuốn sách về tranh Tứ bình.”

Cuốn sách dày 230 trang, được xuất bản song ngữ Việt - Anh, do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Thế giới thực hiện. Cuốn sách giới thiệu 25 bộ tranh tiêu biểu gồm các chủ đề “Tứ quý”, “Tố nữ”, “Tứ dân”, “Bát tiên”, “Tranh lịch sử và tranh truyện”… cùng một số bộ ván khắc được lựa chọn từ bộ sưu tập tranh tứ bình đang lưu giữ tại bảo tàng. Việc lựa chọn định dạng song ngữ Việt - Anh cho lần tái bản này chính là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ trong hành trình lan tỏa giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Một số hình ảnh nội dung của cuốn sách.



