17 năm hôn nhân của vợ chồng Ốc Thanh Vân

Thứ ba, 15:52 14/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Ốc Thanh Vân và chồng mới đây đã kỉ niệm 17 năm ngày cưới trong không khí ấm cúng và nhẹ nhàng ở Thái Lan.

Ốc Thanh Vân: Đánh son đánh phấn chứ đừng đánh ghen Ốc Thanh Vân: Đánh son đánh phấn chứ đừng đánh ghen

GĐXH - “Dành thời gian cho những điều xứng đáng, buông bỏ những muộn phiền (dù biết là rất khó) bằng cách tập trung cho bản thân nhiều hơn”, Ốc Thanh Vân nói.

17 năm hôn nhân của vợ chồng Ốc Thanh Vân - Ảnh 2.

Ốc Thanh Vân trên trang cá nhân đã viết và chia sẻ ảnh nhân ngày cưới của mình. Cô hạnh phúc khoe tổ ấm: "13/10/2025, kỉ niệm 17 năm ngày cưới, cộng với quen gần 10 năm mới cưới. Ba mẹ yêu các em bé thật nhiều. Nhà mình cùng nhau đi khắp nơi nhé, ba mẹ không có đánh lẻ nữa đâu, muốn các con theo cùng mọi lúc".

Để kỷ niệm 17 năm ngày cưới, Ốc Thanh Vân đã khoe hình ảnh cả gia đình sang Thái Lan du lịch. Người đẹp hạnh phúc khi tận hưởng kỳ nghỉ yên vui bên gia đình nhỏ. Các thành viên có nhiều hoạt động gắn kết bên nhau với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.

17 năm hôn nhân của vợ chồng Ốc Thanh Vân - Ảnh 4.

Giống như Ốc Thanh Vân chia sẻ, cô và chồng Trí Rùa có tận 10 năm quen biết, sau đó năm 2008, cặp đôi mới quyết định nên duyên vợ chồng.

17 năm hôn nhân của vợ chồng Ốc Thanh Vân - Ảnh 5.

Nói về cảm xúc của mình về hôn nhân, Ốc Thanh Vân không ngại chia sẻ trong một chương trình truyền hình, cô nói: "Hiện tôi rất viên mãn với cuộc sống, gia đình, công việc và mọi thứ. Đây là sự ưu ái lớn mà tôi nhận được từ người thân, người hâm mộ. Tuy nhiên, con đường dẫn đến thành công không phải là lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, ngoài may mắn và sự ngẫu nhiên ra, bản thân tôi cũng phải nỗ lực rất nhiều".

17 năm hôn nhân của vợ chồng Ốc Thanh Vân - Ảnh 6.

Hôn nhân của Ốc Thanh Vân không ít lần trải qua sóng gió bởi những tin đồn từ mạng xã hội. Tuy nhiên, trước những thị phi ấy, nữ nghệ sĩ chọn cách im lặng.

17 năm hôn nhân của vợ chồng Ốc Thanh Vân - Ảnh 7.

Cô không ngại chia sẻ khoảnh khắc đời thường cùng chồng một cách giản dị và êm đềm.

17 năm hôn nhân của vợ chồng Ốc Thanh Vân - Ảnh 8.

Được biết, cả gia đình Ốc Thanh Vân sinh sống trong cơ ngơi rộng rãi ở Bình Chánh (TP.HCM). Căn nhà này được nữ diễn viên tậu vào đầu năm 2018, thiết kế theo phong cách hiện đại và từng được định giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

17 năm hôn nhân của vợ chồng Ốc Thanh Vân - Ảnh 9.

Ngoài các cơ ngơi "không phải dạng vừa", Ốc Thanh Vân còn chi mạnh tay để mua xế hộp. Nữ MC từng gây sốt khi tậu 1 lúc 2 chiếc ô tô có giá trị lên đến hàng tỷ đồng để phục vụ nhu cầu đi du lịch khắp nơi của gia đình đông thành viên. Sự giàu có của vợ chồng Trí Rùa còn được thể hiện qua việc cả nhà thường cùng nhau vi vu nhiều nơi trong và ngoài nước.

Trở về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình, Ốc Thanh Vân có cuộc sống thuận lợi và hạnh phúcTrở về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình, Ốc Thanh Vân có cuộc sống thuận lợi và hạnh phúc

GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân từng bị stress với cuộc sống ở Úc nhưng kể từ khi trở về Việt Nam, cô được bình yên bên gia đình.

Đỗ Quyên
