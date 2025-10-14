17 năm hôn nhân của vợ chồng Ốc Thanh Vân

Nói về cảm xúc của mình về hôn nhân, Ốc Thanh Vân không ngại chia sẻ trong một chương trình truyền hình, cô nói: "Hiện tôi rất viên mãn với cuộc sống, gia đình, công việc và mọi thứ. Đây là sự ưu ái lớn mà tôi nhận được từ người thân, người hâm mộ. Tuy nhiên, con đường dẫn đến thành công không phải là lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, ngoài may mắn và sự ngẫu nhiên ra, bản thân tôi cũng phải nỗ lực rất nhiều".