Toàn cảnh vụ cháy thảm họa nhất 3 thập kỷ ở Hong Kong (Trung Quốc): Số người tử vong chạm mốc 36, 10 tiếng cả thành phố vật lộn trong kinh hoàng

Hong Kong (Trung Quốc) đang rung chuyển sau một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu dân cư Tai Po, khiến 13 người, bao gồm một lính cứu hỏa, thiệt mạng và ít nhất 16 người khác bị thương nặng. Ngọn lửa dữ dội lan qua các giàn giáo tre bọc quanh tất cả tám tòa nhà của một khu chung cư, khiến nhiều cư dân khác bị mắc kẹt bên trong.

Ngày 26/11, Hong Kong (Trung Quốc) rung chuyển sau một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu dân cư Wong Fuk, quận Tai Po, khiến ít nhất 36 người, bao gồm 1 lính cứu hỏa, thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng. Ngọn lửa dữ dội lan qua các giàn giáo tre bọc quanh tất cả 7 hoặc 8 tòa nhà của khu chung cư, khiến nhiều cư dân khác bị mắc kẹt bên trong.

Hoả hoạn lan rộng khắp 8 toà nhà

Số người tử vong tăng lên 36, đám cháy dần được kiểm soát

Gặp gỡ báo chí lúc 1 giờ 18 phút sáng 27/11 (giờ địa phương), lãnh đạo Hong Kong John Lee Ka-chiu cho biết số người chết trong vụ hỏa hoạn đã tăng lên 36.

279 người khác đang mất tích, trong khi 29 người phải nhập viện. Trong số đó, 7 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông John Lee cho biết vụ hỏa hoạn đã "dần được kiểm soát" tính đến 1 giờ 20 phút sáng.

Ông cho biết giám đốc sở cứu hỏa đã đảm bảo rằng sở có đủ nhân lực và nguồn lực để kiểm soát và dập tắt đám cháy.

Hơn 140 xe cứu hỏa và hơn 800 lính cứu hỏa cùng nhân viên y tế đã được triển khai để dập tắt đám cháy, đồng thời sử dụng cả máy bay không người lái.

Trong số 7 tòa nhà bị hỏa hoạn ở Tòa nhà Vương Phúc, 3 tòa nhà trông tối om khi nhìn từ bên ngoài, trong khi 4 tòa nhà còn lại vẫn cho thấy "những cảnh tượng cháy khác nhau".

Cơ quan quản lý bệnh viện đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp tại 9 bệnh viện để nỗ lực hết sức cứu chữa và chăm sóc những người bị thương.

Tính đến nửa đêm, 33 người bị thương và 7 người nguy kịch

Người phát ngôn của chính quyền cho biết dữ liệu từ Cơ quan quản lý bệnh viện cho thấy tính đến nửa đêm đã có 33 người bị thương trong vụ cháy.

Trong số đó, 7 người đang trong tình trạng nguy kịch, 13 người trong tình trạng nghiêm trọng và 8 người trong tình trạng ổn định. Tình trạng của một bệnh nhân chưa được xác định, trong khi 4 người đã được xuất viện sau khi điều trị.

Ảnh: Sam Tsang

70 cư dân tuyệt vọng kêu cứu

Một trang cứu hộ do cư dân tạo ra cho thấy có ít nhất 70 người đang tìm kiếm sự giúp đỡ tính đến nửa đêm, bao gồm một số người được cho là vẫn bị mắc kẹt trong căn hộ và những người khác không rõ tung tích.

Trang này nhấn mạnh rằng hai tòa nhà cụ thể bao gồm Nhà Wang Tai và Nhà Wang Cheong đang rất cần sự giúp đỡ, với các báo cáo cho biết đã mất liên lạc với một số cá nhân bị mắc kẹt.

Một nguồn thông tin khác do người dân lập ra cho thấy vẫn còn khoảng 50 người không thể liên lạc được tính đến nửa đêm.

Các quan chức Hong Kong thương tiếc lính cứu hỏa thiệt mạng trong chiến dịch cứu hộ

Các quan chức Hong Kong đã tưởng niệm người lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong chiến dịch chữa cháy ở Tai Po hôm nay, nêu tên anh là Ho Wai-ho, 37 tuổi.

Bộ trưởng An ninh Tang Ping-keung cho biết Ho đã bị thương trong khi chữa cháy.

"Anh ấy đã được đưa đến Bệnh viện Prince of Wales để điều trị nhưng đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng", ông Tang cho biết trong một tuyên bố. "Tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của anh ấy... Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình anh", ông nói thêm.

Bộ trưởng Bộ Công vụ Ingrid Yeung cho biết chính quyền của bà sẽ "nỗ lực hết sức để giúp đỡ gia đình Ho trong giai đoạn buồn bã và khó khăn này".

Bà nói thêm trong một tuyên bố: "Tôi bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc tới anh Ho vì lòng dũng cảm và sự tận tụy quên mình với nhiệm vụ, và thay mặt cho Cơ quan Công vụ, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình anh".

Ít nhất 7 cư dân vẫn bị mắc kẹt

Cựu ủy viên hội đồng quận Herman Yiu Kwan-ho nói với tờ Post rằng tính đến 11 giờ tối, vẫn còn ít nhất 7 cư dân mắc kẹt trong căn hộ của họ.

Ông cho biết ông đã liên lạc và nhắn tin cho một số người trong số họ.

Ảnh: Karma Lo

Hàng chục căn hộ vẫn đang cháy

8 giờ sau vụ cháy, hàng chục căn hộ trong ít nhất ba tòa nhà vẫn tiếp tục bốc cháy, có ánh lửa chiếu sáng.

Tia nước dường như chỉ có thể dập tắt ngọn lửa ở tầng giữa của tòa nhà chứ không phải tầng trên.

Một số hình ảnh thảm khốc chụp tại hiện trường đám cháy

Nhiệt độ quá cao gây khó khăn cho công tác cứu hoả

Nhiệt độ bên trong các tòa nhà đang cháy tạo ra thách thức lớn cho lực lượng cứu hỏa, theo ông Derek Armstrong Chan, phó giám đốc Sở Cứu hỏa.

"Các mảnh vỡ và giàn giáo của tòa nhà bị ảnh hưởng đang rơi xuống, gây thêm nguy hiểm cho lực lượng tuyến đầu của chúng tôi," ông nói.

"Bên cạnh đó, nhiệt độ bên trong tòa nhà rất cao, khiến chúng tôi rất khó để vào bên trong và lên các tầng trên để thực hiện việc chữa cháy và cứu nạn."

"Trời đã tối nên công tác cứu hộ và chữa cháy càng trở nên khó khăn hơn."

Vì ngọn lửa vẫn đang bùng phát ở một số khu vực trong khu dân cư, ông Chan cho biết rất khó để ước tính thời điểm có thể dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Ông Chan kêu gọi những cư dân đang mắc kẹt hãy dùng khăn ướt hoặc băng dính để bịt kín cửa sổ và gọi trợ giúp.

Ông cho biết nhiệt độ quá cao đã khiến lính cứu hỏa không thể tiếp cận một số căn hộ ở các tầng trên, nhưng cam kết rằng họ sẽ "tiếp tục cố gắng".

Đại diện sở Cứu hoả cho biết sẽ "tiếp tục cố gắng"

Hàng chục căn hộ vẫn đang cháy

8 giờ sau vụ cháy, hàng chục căn hộ trong ít nhất ba tòa nhà vẫn tiếp tục bốc cháy, ánh lửa chiếu sáng.

Tia nước dường như chỉ có thể dập tắt ngọn lửa ở tầng giữa của tòa nhà chứ không phải tầng trên

Người dân được đưa đi sơ tán

Nhà tạm trú tại Trung tâm Thể thao đường Tung Cheong đã kín chỗ, và những cư dân không thể vào được được khuyến nghị chuyển sang các điểm trú ẩn khác. Cảnh sát đang hỗ trợ một số cư dân tìm kiếm người thân mất liên lạc bằng loa phóng thanh.

Kwong Pui-lun, cựu chủ tịch ban quản trị cư dân của Wang Fuk Court và hiện sống tại tòa Wang Tao House, là một trong những người đang trú tại trung tâm thể thao. Ông cho biết mình nhìn thấy tòa Wang Cheong House bốc cháy khi đang tập thể dục trong công viên gần đó vào buổi chiều, rồi lập tức chạy về nhà và thúc giục hàng xóm sơ tán vì chuông báo cháy không kêu.

"Tôi luôn thấy công nhân xây dựng hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi khắp nơi," Kwong nói, đồng thời cho biết cư dân đã nhiều lần phàn nàn về vấn đề này nhưng công ty quản lý không làm gì đáng kể để xử lý.

Hàng nghìn cảnh sát và lính cứu hoả được điều động

Tổng cộng 128 xe cứu hỏa, 57 xe cứu thương, 767 lính cứu hỏa và 400 cảnh sát đã được điều động để chiến đấu với đám cháy dữ dội.

Hơn 700 người đã đến trú ẩn tại năm địa điểm cộng đồng được Văn phòng Quận Tai Po mở cửa.

Ảnh: Sam Tsang

Khói đen bốc cao hàng chục mét tại hiện trường ở Wang Fuk Court vào chiều ngày 26/11, với ngọn lửa lan nhanh sang ít nhất bốn tòa nhà ban đầu và sau đó bao trùm toàn bộ cụm chung cư.

Cảnh sát thông báo đã nhận được nhiều tin báo về người mắc kẹt trong tòa nhà nơi vụ cháy bắt đầu, trong đó một người đàn ông và một phụ nữ được ghi nhận bất tỉnh và bị bỏng nặng.

Người dân cầu nguyện trước toà nhà (Ảnh: Eugene Lee)

Người dân đau đớn trước thảm hoạ (Ảnh: Reuters)

Ban đầu, vụ hỏa hoạn được xếp vào cấp 1, nhưng nhanh chóng được nâng lên cấp 4 lúc 15h34 và sau đó là cấp 5 - mức cao nhất - lúc 18h22. Ở Hong Kong, mức độ cháy được đánh giá từ 1 đến 5, với cấp càng cao đồng nghĩa với mức độ nghiêm trọng càng lớn.

Các đoạn video từ hiện trường cho thấy các giàn giáo tre bên ngoài một số căn hộ bị bao trùm trong lửa, cùng với những mảnh lưới xanh cháy rơi xuống đất.

Hiện lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đang nỗ lực khống chế đám cháy và giải cứu những người còn mắc kẹt trong khu vực.

Nguồn: SCMP