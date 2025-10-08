Mới nhất
Chủ tịch xã Thứ tung bằng chứng 'hạ bệ' Phó chủ tịch xã Xuân?

Thứ tư, 16:00 08/10/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 42 "Có anh, nơi ấy bình yên", bà Nga khuyên chồng là Chủ tịch xã Thứ quyết nhổ "cái gai" là Phó chủ tịch xã Xuân.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 42 "Có anh, nơi ấy bình yên", bà Nga - vợ Chủ tịch xã Thứ có vẻ như nắm trong tay chứng cứ nào đó nên đã khuyên chồng mang giao cho công an. Hơn nữa, bằng chứng này còn giúp ông Thứ loại bỏ được Phó Chủ tịch xã Xuân. 

Bà Nga khẳng định sắp tới chồng không việc gì phải "hạ cánh an toàn" mà phải cố gắng để được sắp xếp vào bộ máy xã sau sáp nhập.

Chủ tịch xã Thứ quyết tâm hạ bệ Phó Chủ tịch xã Xuân Trong Có anh nơi ấy bình yên - Ảnh 1.

Bà Nga khuyên chồng quyết hạ bệ Phó chủ tịch xã Xuân để bớt đi đối thủ. Ảnh VTV

"Sau khi ông nhổ được cái gai là thằng Xuân đi. Ông nhảy vào đấy làm Phó Chủ tịch xã. Tưởng là ông xuống nhưng thực ra là ông lên đấy. Tôi nghe người ta đồn sau sáp nhập, Phó Chủ tịch xã sẽ ngang cơ với Phó Chủ tịch huyện, tự dưng tôi lại được làm bà huyện"- bà Nga hào hứng nói với chồng.

Chủ tịch xã Thứ mặc dù nắm được tình hình nhưng thấy xã xảy ra nhiều chuyện nên cảm thấy không tha thiết chức quyền nữa. Ngay lập tức, bà Nga cảnh cáo chồng: "Không có chuyện mất trắng đâu nhá".

Chủ tịch xã Thứ quyết tâm hạ bệ Phó Chủ tịch xã Xuân Trong Có anh nơi ấy bình yên - Ảnh 2.

Bà Nga bày tỏ tham vọng muốn chồng giữ ghế để được "lên chức" sau sáp nhập. Ảnh VTV

Hiện tại, nhiều hành vi sai trái của Xuân đã bị phát hiện. Việc anh là chủ trại lợn và dung túng cho những sai phạm trong nhiều dự án xây dựng ở địa phương đang bị công an điều tra. Xuân bị dồn vào đường cùng đến mức thuê người "xử" Hồng Phát nhưng không thành công.

Chủ tịch xã Thứ quyết tâm hạ bệ Phó Chủ tịch xã Xuân Trong Có anh nơi ấy bình yên - Ảnh 3.

Hồng Phát đã khai ra chủ thực sự của trang trại lợn là ai.

Ở diễn biến khác trong tập phim, tại cơ quan công an, Hồng Phát một mực phủ nhận vai trò của mình ở trang trại lợn. Hồng Phát quả quyết: "Em cũng chỉ là người làm thuê thôi ạ". Hồng Phát sau đó đã khai ra chủ thật sự của trang trại lợn là Phó chủ tịch xã Xuân và một người nữa là phó chủ tịch huyện đã về hưu "hạ cánh an toàn".

Sau khi Hồng Phát bị bắt, Bằng cũng yêu cầu Linh đi trốn nhưng với cái tính bướng, Linh đã không thực kiện kế hoạch của Bằng. Ngược lại, anh ta còn thuyết phục Hồng Tơ "phản" lại Bằng: "Mẹ tưởng bắt con đi mà dễ à, bế con đi hơi bị khó. Con thấy lão đang tính bài vắt chanh bỏ vỏ... Nếu con bỏ đi thì ai hưởng? đất của mình mà mình không sống được, đi ra chỗ khác nhỡ lão thuê người thịt con thì sao? Mẹ không nhớ vụ mỏ đá à?".

Tuy nhiên, Hồng Tơ cho rằng Bằng đang đầu tư một khoản tiền lớn cho mẹ con nên sẽ không có chuyện đưa họ lên làm tốt thí mạng.

Chủ tịch xã Thứ tung bằng chứng 'hạ bệ' Phó chủ tịch xã Xuân? - Ảnh 4.

Linh không bỏ trốn mà khuyên mẹ phản lại Bằng.

Tập 42 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 9/10 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Chủ tịch xã Thứ quyết tâm hạ bệ Phó Chủ tịch xã Xuân Trong Có anh nơi ấy bình yên - Ảnh 4.Hồng Phát bị bắt, Phó chủ tịch xã Xuân lâm vào đường cùng

GĐXH - Trong tập 41 "Có anh, nơi ấy bình yên", mọi việc bị lộ, Phó chủ tịch xã Xuân thuê người thủ tiêu Hồng Phát nhưng không thành.

Chủ tịch xã Thứ quyết tâm hạ bệ Phó Chủ tịch xã Xuân Trong Có anh nơi ấy bình yên - Ảnh 5.Đăng được nữ đối tác tặng quà, 'phi công' đến tận nhà đưa tài liệu cho Trúc Lam

GĐXH - Trong tập 27 "Gió ngang khoảng trời xanh", nữ đối tác tên Linh đến tận khách sạn Đăng ở để tiễn anh và tặng quà khiến anh không thể từ chối.

Chủ tịch xã Thứ quyết tâm hạ bệ Phó Chủ tịch xã Xuân Trong Có anh nơi ấy bình yên - Ảnh 6.Đăng (Doãn Quốc Đam) có cảm tình với Linh (Lan Phương) dù lần đầu gặp mặt

GĐXH - Trong tập 26 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng lần đầu gặp Linh, nữ đối tác vui vẻ chân tình đã khiến Đăng ấn tượng ngay từ lần gặp gỡ.

T.Hằng (th)
