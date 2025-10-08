Chủ tịch xã Thứ tung bằng chứng 'hạ bệ' Phó chủ tịch xã Xuân?

Trong trích đoạn giới thiệu tập 42 "Có anh, nơi ấy bình yên", bà Nga - vợ Chủ tịch xã Thứ có vẻ như nắm trong tay chứng cứ nào đó nên đã khuyên chồng mang giao cho công an. Hơn nữa, bằng chứng này còn giúp ông Thứ loại bỏ được Phó Chủ tịch xã Xuân.

Bà Nga khẳng định sắp tới chồng không việc gì phải "hạ cánh an toàn" mà phải cố gắng để được sắp xếp vào bộ máy xã sau sáp nhập.

Bà Nga khuyên chồng quyết hạ bệ Phó chủ tịch xã Xuân để bớt đi đối thủ. Ảnh VTV

"Sau khi ông nhổ được cái gai là thằng Xuân đi. Ông nhảy vào đấy làm Phó Chủ tịch xã. Tưởng là ông xuống nhưng thực ra là ông lên đấy. Tôi nghe người ta đồn sau sáp nhập, Phó Chủ tịch xã sẽ ngang cơ với Phó Chủ tịch huyện, tự dưng tôi lại được làm bà huyện"- bà Nga hào hứng nói với chồng.

Chủ tịch xã Thứ mặc dù nắm được tình hình nhưng thấy xã xảy ra nhiều chuyện nên cảm thấy không tha thiết chức quyền nữa. Ngay lập tức, bà Nga cảnh cáo chồng: "Không có chuyện mất trắng đâu nhá".

Bà Nga bày tỏ tham vọng muốn chồng giữ ghế để được "lên chức" sau sáp nhập. Ảnh VTV

Hiện tại, nhiều hành vi sai trái của Xuân đã bị phát hiện. Việc anh là chủ trại lợn và dung túng cho những sai phạm trong nhiều dự án xây dựng ở địa phương đang bị công an điều tra. Xuân bị dồn vào đường cùng đến mức thuê người "xử" Hồng Phát nhưng không thành công.

Hồng Phát đã khai ra chủ thực sự của trang trại lợn là ai.

Ở diễn biến khác trong tập phim, tại cơ quan công an, Hồng Phát một mực phủ nhận vai trò của mình ở trang trại lợn. Hồng Phát quả quyết: "Em cũng chỉ là người làm thuê thôi ạ". Hồng Phát sau đó đã khai ra chủ thật sự của trang trại lợn là Phó chủ tịch xã Xuân và một người nữa là phó chủ tịch huyện đã về hưu "hạ cánh an toàn".

Sau khi Hồng Phát bị bắt, Bằng cũng yêu cầu Linh đi trốn nhưng với cái tính bướng, Linh đã không thực kiện kế hoạch của Bằng. Ngược lại, anh ta còn thuyết phục Hồng Tơ "phản" lại Bằng: "Mẹ tưởng bắt con đi mà dễ à, bế con đi hơi bị khó. Con thấy lão đang tính bài vắt chanh bỏ vỏ... Nếu con bỏ đi thì ai hưởng? đất của mình mà mình không sống được, đi ra chỗ khác nhỡ lão thuê người thịt con thì sao? Mẹ không nhớ vụ mỏ đá à?".

Tuy nhiên, Hồng Tơ cho rằng Bằng đang đầu tư một khoản tiền lớn cho mẹ con nên sẽ không có chuyện đưa họ lên làm tốt thí mạng.

Linh không bỏ trốn mà khuyên mẹ phản lại Bằng.

Tập 42 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 9/10 trên kênh VTV1.

