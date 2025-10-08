Chủ tịch xã Thứ tung bằng chứng 'hạ bệ' Phó chủ tịch xã Xuân?
GĐXH - Trong tập 42 "Có anh, nơi ấy bình yên", bà Nga khuyên chồng là Chủ tịch xã Thứ quyết nhổ "cái gai" là Phó chủ tịch xã Xuân.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 42 "Có anh, nơi ấy bình yên", bà Nga - vợ Chủ tịch xã Thứ có vẻ như nắm trong tay chứng cứ nào đó nên đã khuyên chồng mang giao cho công an. Hơn nữa, bằng chứng này còn giúp ông Thứ loại bỏ được Phó Chủ tịch xã Xuân.
Bà Nga khẳng định sắp tới chồng không việc gì phải "hạ cánh an toàn" mà phải cố gắng để được sắp xếp vào bộ máy xã sau sáp nhập.
"Sau khi ông nhổ được cái gai là thằng Xuân đi. Ông nhảy vào đấy làm Phó Chủ tịch xã. Tưởng là ông xuống nhưng thực ra là ông lên đấy. Tôi nghe người ta đồn sau sáp nhập, Phó Chủ tịch xã sẽ ngang cơ với Phó Chủ tịch huyện, tự dưng tôi lại được làm bà huyện"- bà Nga hào hứng nói với chồng.
Chủ tịch xã Thứ mặc dù nắm được tình hình nhưng thấy xã xảy ra nhiều chuyện nên cảm thấy không tha thiết chức quyền nữa. Ngay lập tức, bà Nga cảnh cáo chồng: "Không có chuyện mất trắng đâu nhá".
Hiện tại, nhiều hành vi sai trái của Xuân đã bị phát hiện. Việc anh là chủ trại lợn và dung túng cho những sai phạm trong nhiều dự án xây dựng ở địa phương đang bị công an điều tra. Xuân bị dồn vào đường cùng đến mức thuê người "xử" Hồng Phát nhưng không thành công.
Ở diễn biến khác trong tập phim, tại cơ quan công an, Hồng Phát một mực phủ nhận vai trò của mình ở trang trại lợn. Hồng Phát quả quyết: "Em cũng chỉ là người làm thuê thôi ạ". Hồng Phát sau đó đã khai ra chủ thật sự của trang trại lợn là Phó chủ tịch xã Xuân và một người nữa là phó chủ tịch huyện đã về hưu "hạ cánh an toàn".
Sau khi Hồng Phát bị bắt, Bằng cũng yêu cầu Linh đi trốn nhưng với cái tính bướng, Linh đã không thực kiện kế hoạch của Bằng. Ngược lại, anh ta còn thuyết phục Hồng Tơ "phản" lại Bằng: "Mẹ tưởng bắt con đi mà dễ à, bế con đi hơi bị khó. Con thấy lão đang tính bài vắt chanh bỏ vỏ... Nếu con bỏ đi thì ai hưởng? đất của mình mà mình không sống được, đi ra chỗ khác nhỡ lão thuê người thịt con thì sao? Mẹ không nhớ vụ mỏ đá à?".
Tuy nhiên, Hồng Tơ cho rằng Bằng đang đầu tư một khoản tiền lớn cho mẹ con nên sẽ không có chuyện đưa họ lên làm tốt thí mạng.
Tập 42 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 9/10 trên kênh VTV1.
GĐXH - Kết thúc chuỗi các concert "Anh trai vượt ngang chông gai" vừa qua, nhà sản xuất công bố sẽ tổ chức Y-CONCERT vào tháng 12 tới.
GĐXH - Trong tập 27 "Gió ngang khoảng trời xanh", nữ đối tác tên Linh đến tận khách sạn Đăng ở để tiễn anh và tặng quà khiến anh không thể từ chối.
GĐXH - Trong tập 41 "Có anh, nơi ấy bình yên", mọi việc bị lộ, Phó chủ tịch xã Xuân thuê người thủ tiêu Hồng Phát nhưng không thành.
GĐXH - Trong tập 26 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng lần đầu gặp Linh, nữ đối tác vui vẻ chân tình đã khiến Đăng ấn tượng ngay từ lần gặp gỡ.
GĐXH - Khoảnh khắc Thanh Thủy dạy Hoa hậu Thái Lan hát ca khúc "Phép màu" khiến fan thích thú, thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem trên mạng xã hội.
GĐXH - Trong tập 26 phim "Gió ngang khoảng trời xanh", nhân vật mới xuất hiện xen vào hôn nhân của Mỹ Anh và Đăng.
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không ngần ngại khẳng định sẽ "khắt khe" với những thí sinh chọn ca khúc do anh sáng tác để biểu diễn tại "Tỏa sáng ước mơ".
GĐXH - Trong tập 11 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ là các chiến sĩ nhập vai bước vào thử thách cam go khi nhận nhiệm vụ giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người xuyên quốc gia.
GĐXH - Trong tập 25 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trường dọn đến nhà Kim Ngân ở và bất ngờ khi bị người yêu muốn "đánh dấu chủ quyền" bằng việc mua áo đôi.
GĐXH - Với giọng ca đẹp, giàu kỹ thuật và cảm xúc, Quốc Thiên thể hiện ca khúc "Hy vọng" trong phim "Tử chiến trên không" đã khiến khán giả vô cùng xúc động.
