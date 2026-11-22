Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm, cả hai đều làm công ăn lương, thu nhập không quá dư dả. Chúng tôi chưa có nhà riêng, hiện vẫn thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại thành. Mỗi tháng, sau khi trừ tiền sinh hoạt, tiền học của con và những khoản phát sinh, hai vợ chồng cố gắng dành dụm một ít. Không phải cuộc sống quá thiếu thốn, nhưng để mua được một căn nhà, chúng tôi đã phải chắt chiu từng đồng suốt nhiều năm.

Tôi vẫn nhớ những lần hai vợ chồng đi xem nhà, có căn vừa ý nhưng giá quá cao, có căn phù hợp túi tiền lại xa nơi làm việc. Chồng tôi thường nói, chỉ cần cố thêm vài năm, chúng tôi sẽ có một nơi thực sự thuộc về mình, không phải lo chủ nhà tăng giá hay báo lấy lại nhà bất cứ lúc nào. Giấc mơ ấy là động lực để cả hai cố gắng.

Thế nhưng, chuyện chị chồng vỡ nợ gần đây khiến kế hoạch của chúng tôi đứng trước nguy cơ đảo lộn. Chị kinh doanh một thời gian, ban đầu nghe nói khá thuận lợi, nhưng sau đó gặp khó khăn, vay mượn nhiều nơi. Khi các khoản nợ đến hạn, chị không còn khả năng xoay xở, đành tìm đến gia đình nhờ giúp đỡ. Mẹ chồng sau khi biết chuyện đã gọi các con về nói chuyện.

Trong buổi gặp ấy, bà nói chị đang lâm vào đường cùng, nếu không giúp thì có thể mất hết, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Bà yêu cầu các em trong nhà cùng chia sẻ, riêng vợ chồng tôi phải lo một nửa số nợ. Tôi nghe mà khá choáng, bởi số tiền ấy không nhỏ, có thể lên tới cả tỷ đồng, trong khi chúng tôi chẳng phải người có điều kiện.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nói rằng vợ chồng tôi có thể hỗ trợ cho chị vay 500 triệu đồng. Chúng tôi không muốn chị phải chịu áp lực ngay lúc khó khăn, có thể trả dần khi công việc ổn định, không cần tính lãi. Tôi nghĩ như vậy đã là cố gắng hết sức, vừa giúp chị vượt qua trước mắt, vừa không khiến gia đình mình rơi vào cảnh trắng tay.

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Nhưng mẹ chồng lập tức phản đối. Bà nói chị em ruột thịt mà giúp nhau còn đòi giấy tờ, còn tính chuyện trả lại thì chẳng khác nào người ngoài. Bà cho rằng vợ chồng chúng tôi còn trẻ, chưa cần mua nhà thành phố, cứ về quê sống cũng được, miễn sao chị chồng vượt qua biến cố. Câu nói ấy khiến tôi lặng người. Bao nhiêu năm cố gắng, bao nhiêu lần nhịn mua sắm, tiết kiệm từng khoản, hóa ra trong mắt bà lại là thứ có thể dễ dàng đem ra đánh đổi.

Chồng tôi cũng khó xử. Anh thương chị, nhưng hiểu rằng số tiền ấy là khoản tích góp của hai vợ chồng, chưa kể chúng tôi còn phải tính chuyện vay ngân hàng nếu muốn mua nhà. Tối hôm đó, anh ngồi rất lâu, rồi nói với tôi rằng anh không muốn vì chuyện gia đình mà khiến vợ con phải sống trong bất an. Anh sẽ nói chuyện lại với mẹ, nhưng không thể đồng ý việc cho không số tiền lớn như vậy.

Những ngày sau, mẹ chồng liên tục gọi điện, trách chúng tôi ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Tôi không giận bà vì thương con gái, nhưng buồn vì sự thương ấy dường như chỉ đặt lên một người. Tôi cũng là con dâu, cũng đang vun vén cho gia đình, cũng mong con mình có một mái nhà ổn định. Chúng tôi không từ chối giúp đỡ, chỉ muốn sự giúp đỡ ấy nằm trong khả năng và có trách nhiệm với tương lai của cả hai.

Cuối cùng, chồng tôi chủ động gặp chị gái. Anh nói rõ khoản 500 triệu có thể chuyển để chị giải quyết những khoản nợ cấp bách, nhưng phải có thỏa thuận trả dần, không gây áp lực về thời gian, miễn chị thực sự có ý thức làm lại. Chị khóc, nói rằng trước đây chị đã quá chủ quan, cứ nghĩ có thể xoay vòng tiền mãi, đến khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát mới biết mình đã kéo cả gia đình vào lo lắng. Chị đồng ý với phương án ấy và xin lỗi vì đã khiến chúng tôi khó xử.

Mẹ chồng sau đó không còn nhắc chuyện chúng tôi phải cho chị tiền nữa. Bà vẫn chưa hoàn toàn vui vẻ, nhưng dần hiểu rằng giúp nhau không có nghĩa là người này phải hy sinh tất cả những gì mình đang có. Tôi cũng không muốn biến chuyện này thành khoảng cách giữa các thành viên. Tôi chỉ mong sau lần này, chị chồng có thể đứng lên từ sai lầm, còn vợ chồng tôi tiếp tục theo đuổi giấc mơ có một căn nhà nhỏ. Bởi gia đình, suy cho cùng, không chỉ là nơi sẵn sàng dang tay khi ai đó vấp ngã, mà còn là nơi biết tôn trọng những giới hạn và ước mơ của nhau.