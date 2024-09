Tội lỗi của người đàn bà say xỉn đâm chết người ở Cần Thơ

TAND TP Cần Thơ vừa tuyên phạt bị cáo Tạ Thị Mỹ Nhung (31 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) 17 năm tù về tội “ Giết người” và Võ Dương Linh (tự Linh bò, 29 tuổi, chồng của Nhung) 2 năm cải tạo không giam giữ về tội “ Không tố giác tội phạm ”.

Vợ chồng Nhung có hai con nhỏ, người phụ nữ này làm nghề buôn bán.

Mâu thuẫn từ việc mời bia nhưng không uống hết ly

Theo cơ quan công tố, bị cáo Nhung và chồng sống ở khu vực Tân An, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. Sáng 10/2 (mùng 1 Tết), Nhung cùng chồng chạy xe máy về nhà cha mẹ ở quận Ô Môn chúc Tết và uống bia.

Đến 18h30 cùng ngày, Nhung lên xe chồng chở về nhà. Trên đường đi, hai vợ chồng được một người quen gọi điện thoại rủ đến quán nhậu ở phường Long Hưng (quận Ô Môn) tiếp tục uống bia. Đôi vợ chồng này đến quán ngồi cùng với hai người bạn.

Khoảng 21h cùng ngày, bị cáo Nhung đi vệ sinh, thì gặp anh La Minh Sắt (dượng của Nhung) ngồi ở bàn bên cạnh nên đến chào.

Sau đó, anh Sắt qua bàn Nhung mời bia và rủ cháu gái lại bàn mình mời lại. Khi anh Sắt đi vệ sinh, Nhung cầm ly bia qua mời, tuy nhiên những người trong bàn đã tính tiền, chuẩn bị về.

Dù vậy, thấy Nhung “nhiệt tình” nên họ cũng uống, nhưng không uống hết ly bia (100%). Thấy vậy, Nhung tức giận, cự cãi với mọi người, sau đó về lại bàn kể sự việc cho chồng nghe.

Linh liền cầm ly bia qua nói chuyện với anh Sắt "Nhung đến bàn mời bia mà mọi người không uống hết là xem thường…”.

Linh nói chuyện lớn tiếng, chửi thề, xảy ra cự cãi với anh H.P.L. và được mọi người can ngăn. Linh đi về bàn, còn anh L. điện thoại cho Nguyễn Ngọc Nhã (em rể của L.) đến quán hòa giải.

Sau đó, cả hai bàn tính tiền, ra cổng quán lấy xe. Khoảng 21h38, Nhã chạy xe máy đến quán, thấy mọi người đã say nên anh ta nói “anh em không à, mai mốt uống cà phê nói chuyện”.

Hai bị cáo Nhung - Linh tại tòa. Ảnh: E.X

Tuy nhiên, khi ra trước cửa quán, hai bên lại xảy ra cự cãi. Linh bị nhóm của Sắt đánh ngã xuống đường. Thấy chồng bị đánh, Nhung chạy đến can ngăn, kéo Linh ra nhưng cũng bị nhóm của Sắt đánh.

Linh mở cốp xe máy lấy khăn giấy lau máu ở miệng. Đang lúc tức giận, Nhung nhớ trong cốp xe có cây dao loại dao Thái Lan nên lấy ra đâm nhiều nhát vào người của anh Nhã.

Người phụ nữ này sau đó cầm dao bỏ chạy về phía chồng. Nhung nắm tay kéo Linh chạy vào khu vườn gần đó, trên đường bỏ chạy cô ta nói “chạy chồng ơi, em mới đâm người ta rồi”.

Cả hai ẩn núp trong khu vườn, quan sát thấy nhóm của Sắt đã rời khỏi quán mới ra lấy xe chạy về quận Thốt Nốt. Trên đường đi, Nhung kể lại sự việc vừa dùng dao đâm Nhã cho Linh nghe.

Khi về đến nhà, Linh tiếp tục kể lại sự việc cho mẹ và em ruột nghe. Mẹ của Nhung thấy con dao sợ “xui xẻo” ngày Tết nên ném xuống sông. Người mẹ động viên vợ chồng Nhung đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Người chồng khai báo quanh co

Đến sáng 11/2, Linh đến công an phường Long Hưng (quận Ô Môn) trình báo, nhưng cố tình không khai báo việc Nhung dùng dao đâm Nhã, gây khó khăn cho công tác điều tra vụ án.

Còn anh Nhã sau khi bị đâm, được mọi người đưa đi cấp cứu, do thương tích nặng đến ngày 12/2 nạn nhân tử vong.

Lúc này, Nhung mới đến công an đầu thú. Còn Linh, đến ngày 17/2, anh ta mới thừa nhận biết rõ sự việc Nhung dùng dao đâm anh Nhã tử vong.

Gia đình anh Nhã yêu cầu bồi thường hơn 159 triệu đồng, gồm tiền viện phí và mai táng. Đồng thời, yêu cầu cấp dưỡng cho hai con của anh Nhã đến tuổi trưởng thành. Các bị cáo đồng ý bồi thường theo yêu cầu phía bị hại và khắc phục được 100 triệu đồng.

Đại diện VKSND TP Cần Thơ cho rằng, hành vi của bị cáo Nhung là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng người khác. Bị cáo Linh khai báo gian dối gây khó khăn cho công tác điều tra vụ án...

VKSND cho rằng, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng bị cáo Nhung đã gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại, làm xôn xao dư luận tại địa phương trong những ngày đầu năm mới nên đề nghị mức án nghiêm khắc.

