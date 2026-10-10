“Tôi ngoại tình nhưng vẫn đưa tiền về nhà, còn vợ thì khác”: Lời thú nhận của người chồng có 4 con gây tranh cãi

Có những cuộc hôn nhân không còn tình yêu từ rất lâu nhưng vẫn tồn tại vì con cái. Người trong cuộc tự thuyết phục rằng chỉ cần vẫn về nhà, vẫn đưa tiền, vẫn chăm con thì gia đình chưa thực sự tan vỡ. Nhưng hôn nhân càng kéo dài trong trạng thái ấy, những điều từng được xem là "chuyện riêng của hai người" lại bắt đầu trở thành gánh nặng của cả gia đình.

Một câu chuyện đang được chia sẻ trên mạng xã hội gây chú ý khi người chồng 44 tuổi kể rằng cả anh và vợ đều đã có người bên ngoài, nhưng suốt nhiều năm vẫn sống chung vì bốn người con.

Ông ăn chả bà ăn nem

Theo lời kể, người chồng và vợ 39 tuổi đã kết hôn 18 năm, có bốn con, lần lượt 17, 15, 12 tuổi và một bé 3 tuổi.

Người chồng thừa nhận mình từng ngoại tình từ 12 năm trước, đúng thời điểm vợ mang thai người con thứ ba. Vợ biết chuyện, từng phản đối nhưng anh không dứt được mối quan hệ bên ngoài. Anh cho rằng đó là tình cảm thật, không vụ lợi hay tính toán.

Hai người sau đó vẫn tiếp tục cuộc sống gia đình. Anh cho biết mỗi tháng vẫn đưa vợ 10 triệu đồng, tiền làm thêm thì tự chi tiêu, thỉnh thoảng mua quà cho vợ và người tình. Anh nhấn mạnh rằng mình không để chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến tài chính gia đình.

Khoảng hai năm trước, đến lượt người vợ có mối quan hệ với một đồng nghiệp. Anh biết, nhiều lần phản đối nhưng cuối cùng cũng mặc kệ vì không muốn ly hôn khi các con còn nhỏ.

Nhưng thời gian gần đây, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Người vợ thường xuyên đi sớm về khuya, có hôm qua đêm, thậm chí có lúc vắng nhà 2-3 ngày. Người chồng từ chỗ quen với việc vợ chăm sóc con cái nay phải tự mình lo gần như toàn bộ.

Anh kể mình sáng dậy sớm nấu nướng, đưa con đi học, tối đón con, cơm nước rồi lại tất bật đến mức "có ngày chẳng kịp tắm". Anh bắt đầu cảm thấy mối quan hệ của vợ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mình và các con.

Điều đáng chú ý là anh cho rằng mình từng có người bên ngoài nhưng "vẫn về nhà, vẫn đưa tiền, không đến mức bị cuốn hẳn vào mối quan hệ ngoài luồng". Trong khi đó, anh cảm thấy vợ đang bỏ bê gia đình nhiều hơn.

Cuối cùng, người chồng đưa ra mong muốn: vợ chấm dứt mối quan hệ kia, anh cũng sẽ chấm dứt chuyện của mình để hai người quay lại chăm lo gia đình.

Nhưng người vợ không đồng ý, cũng không chủ động ly hôn. Hai người tiếp tục sống trong trạng thái không ai thực sự muốn bước ra, nhưng cũng chẳng còn muốn bước về.

Vấn đề không nằm ở việc ai ngoại tình nhiều hơn

Điều đáng suy nghĩ nhất trong câu chuyện này không phải là người chồng hay người vợ ngoại tình trước. Càng không phải việc ai đưa nhiều tiền hơn, ai vẫn về nhà nhiều hơn.

Bởi ngay từ khi cả hai cùng chấp nhận tồn tại những mối quan hệ bên ngoài, cuộc hôn nhân đã không còn là một mái nhà bình thường.

Người chồng có một điểm cần nhìn lại rất rõ: việc vẫn đưa tiền, vẫn về nhà và vẫn chăm con không thể biến ngoại tình thành một lỗi nhẹ hơn. Trách nhiệm với gia đình là điều bắt buộc, không phải "điểm cộng" để đổi lấy quyền duy trì một mối quan hệ khác.

Nhưng ở chiều ngược lại, việc người vợ liên tục đi qua đêm, bỏ phần lớn việc chăm con cho chồng cũng là một vấn đề khác. Nếu đúng như lời kể, những đứa trẻ đang phải sống trong một gia đình mà cả bố lẫn mẹ đều có đời sống riêng, trong khi người lớn cố giữ cái vỏ "đủ bố đủ mẹ".

Có những gia đình đủ bốn người dưới một mái nhà nhưng lại thiếu thứ căn bản nhất: cảm giác an toàn và sự hiện diện của cha mẹ.

Vì vậy, lý do "vì con" chưa chắc đã đủ để giữ một cuộc hôn nhân. Trẻ con cần bố mẹ, nhưng trẻ cũng cần được sống trong một môi trường rõ ràng, ổn định và không phải âm thầm chứng kiến sự lạnh nhạt, phản bội hay những cuộc đời song song của người lớn.

Nếu muốn cứu, phải cứu từ gốc; nếu không thể, cần dừng cách sống nửa vời

Nếu cả hai thực sự còn muốn giữ gia đình, việc đầu tiên không phải là yêu cầu người kia chấm dứt trước.

Hai người phải cùng chấm dứt những mối quan hệ bên ngoài và chấp nhận nhìn thẳng vào lý do khiến hôn nhân đã chết từ lâu.

Cần thống nhất lại việc chăm con, tài chính, thời gian dành cho gia đình và quan trọng nhất là ranh giới với người thứ ba. Nếu chỉ một người dừng lại còn người kia tiếp tục, cuộc hôn nhân ấy gần như không có cơ hội hồi phục.

Nhưng nếu một trong hai đã không còn muốn quay về, thì cũng cần đủ can đảm để đối diện với sự thật. Không thể vừa muốn tự do trong tình cảm, vừa yêu cầu người kia tiếp tục đóng vai vợ hoặc chồng như cũ để duy trì một gia đình "đủ hình thức".

Sau 18 năm hôn nhân, bốn đứa con chắc chắn khiến quyết định nào cũng khó khăn. Nhưng đôi khi, điều người lớn cần làm không phải là cố giữ một mái nhà bằng mọi giá, mà là ngừng biến con cái thành lý do để hai người tiếp tục sống một cuộc đời không còn thuộc về nhau.

Bởi một gia đình không được đo bằng việc bố mẹ còn ở chung nhà bao nhiêu năm. Nó được đo bằng cách những đứa trẻ lớn lên trong căn nhà ấy có cảm thấy mình được yêu thương, được tôn trọng và được sống trong sự bình yên hay không.