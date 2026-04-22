“Trăng hồng” và “trăng xanh” tháng 4 - 5 có gì đặc biệt?
trăng tròn ngày 2-4, 2-5 và 31-5 sẽ có những tên gọi rất đặc biệt: Trăng hồng, trăng hoa và trăng xanh.
Theo Time and Date, "trăng hồng" tháng 4 sẽ đạt độ tròn tuyệt đối vào lúc 9 giờ 11 phút ngày 2-4 theo giờ Việt Nam.
Tuy mang cái tên "màu sắc", trăng hồng sẽ không thực sự có màu hồng. Theo Live Science, cái tên này xuất phát từ người dân bản địa ở Mỹ: Trăng tháng 4 thường đạt độ tròn tuyệt đối vào lúc một số loài hoa bắt đầu nở rộ, bao gồm hoa dại phlox màu hồng.
Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể ngắm "trăng hồng" trông to lớn hơn và mang màu sắc phớt hồng cam nếu quan sát nó đúng vào lúc hoàng hôn, nhờ hiện tượng "ảo ảnh Mặt Trăng".
Ảo ảnh Mặt Trăng xảy ra nhờ việc trăng hoàng hôn còn treo thấp, nằm chìm giữa các vật thể trên mặt đất như những tòa nhà cao tầng, ngọn cây hay dãy núi. Các vật tham chiếu này khiến não bộ bị đánh lừa, tạo nên ảo ảnh thị giác rằng Mặt Trăng to lớn hơn là khi nó trơ trọi giữa trời.
Trăng treo thấp còn khiến chúng ta phải ngắm nó qua lớp khí quyển dày hơn ở đường chân trời, gây ra hiện tượng tán xạ Rayleigh "đánh bay" ánh sáng có bước sóng ngắn (như màu xanh, tím), chỉ để lại ánh sáng có bước sóng dài, tạo nên màu hồng cam đẹp mắt.
Bên cạnh đó, trong đêm trăng hồng, người quan sát thiên văn còn có thể thấy một ngôi sao rất sáng trên bầu trời là Spica trong chòm sao Xử Nữ, nằm ngay bên dưới trăng hồng.
Trăng hồng còn được những bộ tộc bản địa ở Mỹ gọi bằng những cái tên rất đẹp khác như trăng băng tan, trăng khơi dòng, trăng đâm chồi, trăng cỏ đỏ...
Sau trăng hồng, người dân toàn thế giới sẽ đón lần trăng tròn tiếp theo vào lúc 0 giờ 23 phút ngày 2-5 theo giờ Việt Nam.
Trăng tròn tháng 5 được người dân các nước phương Tây gọi là "trăng hoa", bởi nó mọc ngay giữa mùa hoa nở đẹp nhất.
Vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 31-5 theo giờ Việt Nam, một lần trăng tròn nữa sẽ xuất hiện và được giới thiên văn gọi là "trăng xanh". Cũng như trăng hồng, trăng xanh không có màu xanh.
Trăng xanh chỉ những lần trăng tròn thứ 2 trong cùng một tháng dương lịch, hoặc lần trăng tròn thứ 4 trong một mùa dương lịch.
