Phương cảm động vì biết Khánh vẫn luôn yêu mình

Trong tập 21 phim "Mùa hè năm ấy" đã được phát sóng, Khánh trực tiếp gặp ông Huân, yêu cầu ông rời khỏi làng và không bao giờ làm phiền bố mẹ của mình. Ông Huân ban đầu còn khó chịu, cho rằng Khánh muốn chiếm đất làm của riêng. Tuy nhiên, Khánh khẳng định tài sản dưới quê do ông nội để lại cho bố và chú.

Nhưng nhiều năm trước ông Huân làm ăn thất bát nên bố mẹ Khánh đã phải bán hết tài sản ở thành phố để giúp ông trả nợ. Số tiền này coi như ông Huân đã nhận một phần tài sản. Ông đã ký giấy chuyển giao cho bố mẹ Khánh. Do đó tài sản gồm nhà xưởng, đất đai hiện nay thuộc về bố mẹ Khánh.

Khánh bóc mẽ và dọa sẽ đưa bằng chứng chú Huân vi phạm pháp luật. Ảnh VTV

Ông Huân không đồng ý, cho rằng mọi thứ đều có phần công sức của mình cho nên sẽ quyết tâm làm đến cùng. Tuy nhiên khi Khánh đưa ra video bằng chứng những hình ảnh ông Huân hạ thuốc người nhà, ăn trộm gỗ thì ông ấy tức giận đỏ mặt. Khánh thẳng thừng đe dọa sẽ xử lý ông Huân thẳng tay nên người chú đành khuất phục phải rời đi.

Ông Vệ phát hiện em của mình chính là người đã khiến loạt gỗ bị cắt sai kích thước. Ông nhận ra mình là người sai lầm khi dung túng cho cái xấu, có lỗi với vợ con. Tuy vậy bà Liên tìm cách an ủi chồng.

Ông Vệ đã nhận ra người em ruột có nhiều sai trái không thể dung túng được nữa. Ảnh VTV

Trong khi đó, Khánh nhận được điện thoại của Phương trong lúc đang lo lắng cho nhà xưởng. Phương nhận ra ngay được sự khác lạ trong giọng nói của Khánh. Anh có vẻ tự lự, buồn bã, nhớ những lần hứa lèo với Phương. Cô liền tìm cách an ủi, động viên. Hai người nhắc lại những kỷ niệm năm 18 tuổi. Trong đó Khánh luôn là người đi học muộn và bị Phương ghi tên vào sổ.

Nhi và Khiêm nhìn thấy Khánh cặm cụi làm việc ở xưởng bất chấp thời tiết nóng nực. Trong lúc bí bách, Nhi bảo Khiêm gọi điện thoại thông báo cho Hoàng, cầu cứu giúp đỡ.

Khánh bị ép giá khi tìm cách bán số gỗ sản phẩm bị lỗi. Ảnh VTV

Khánh chạy đôn chạy đáo tìm mọi cách để bán nốt chỗ gỗ bị lỗi. Người mua tìm mọi cách để ép giá. Nhưng lúc bấy giờ Hoàng và Phương bất ngờ xuất hiện. Khánh vui mừng ra mặt với sự xuất hiện của hai người bạn, góp ý với Khánh nên biến những tấm gỗ bị lỗi thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Phương đưa ra phương án tiếp thị, quảng bá bằng câu chuyện tái sinh những mảnh gỗ thừa thành sản phẩm có ích.

Để tạo ra được xu hướng mới, Phương cho rằng Khánh phải sáng tạo nhiều mẫu nhưng sản xuất số lượng có hạn. Nghe vậy Khánh tán đồng ngay.

Tuy nhiên Nhi chen vào, cho rằng cô đã từng nói bây giờ xu thế bán hàng không chỉ là sản phẩm mà là bán câu chuyện. Ý tưởng trùng với Phương nhưng cô không được Khánh khen ngợi.

Nhi và Phương cùng khuyên Khánh tập trung vào các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Ảnh VTV

Ông Vệ, bà Liên tìm mọi cách giữ Phương ở lại ăn cơm nhưng cô viện cớ còn bận việc ở khách sạn nên chỉ xin ít rau, quả sạch ở quê mang về.

Nhi là người khó chịu ra mặt. Cô chỉ có ý định gọi cho Hoàng về quê giúp đỡ Khánh, không ngờ anh dẫn thêm Phương. Nhi trách móc Hoàng là "kẻ đen, hôi" làm hỏng việc. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, cả hai vô tình chạm môi khiến Hoàng rất tức giận vì đây là nụ hôn đầu đời của mình.

Hoàng và Nhi vô tình chạm môi trong lúc tranh luận. Ảnh VTV

Bà Liên dẫn Phương đi thăm vườn, than thở về số phận lận đận của con trai. Phương động viên bà Liên rằng bây giờ Khánh đã có ý thức chăm lo cho bố mẹ. Nghe thế bà liền tiết lộ từ trước đến nay trong lòng Khánh chỉ có một mình Phương. Thậm chí khi chuyển nhà, Khánh cũng chỉ mang theo cây đàn bố Phương tặng.

Bà Liên khẳng định Khánh luôn dành tình cảm đặc biệt cho Phương nên mong muốn cả hai quay lại với nhau.

Bà Liên mong Phương và Khánh quay lại với nhau. Ảnh VTV

Đúng lúc này Khánh hái nhãn mang cho Phương mang về Hà Nội. Nhân dịp này, bà Liên động viên con trai thổ lộ tình cảm của mình vì trong lúc khó khăn thì cô luôn xuất hiện để hỗ trợ. Khánh tự ti cho rằng mình đã bị thua kém các bạn. Chuyện yêu đương Khánh càng không dám nghĩ xa hơn với Phương.

Khi ngồi ở nhà Khánh, Phương thấy cây đàn guitar kỷ niệm của bố mình tặng cho anh năm xưa nên xúc động chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội. Khánh đưa kệ sách cho bé Sữa như đã hứa với Phương. Khánh nói nhỏ với Phương đừng nghe theo lời của mẹ mình trong lúc xúc động. Tuy nhiên Phương thẳng thắn hỏi rằng Khánh có người trong lòng chưa, khiến anh ngại ngùng.

Phương nhận ra Khánh vẫn còn nhớ đến mình và lưu lại những kỷ vật năm xưa. Ảnh VTV

Trong lúc này, Tùng tìm đến nhà gặp bà Ngọc để đưa tài liệu nhà cửa. Bà rất mừng vì mong muốn con sớm ổn định nhà cửa để yên bề gia thất. Khi thấy Tùng hỏi thăm, bà mới phát hiện Phương không có ở nhà. Tuy thế bà vẫn nhiệt tình mời Tùng ở lại ăn canh sườn. Không tìm thấy Phương nên Tùng vội ra về. Khi xem điện thoại, anh phát hiện cô đăng tấm ảnh cây đàn kỷ niệm và vườn cây nhà Khánh nên tỏ ra bực bội.

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