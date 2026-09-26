Đen Vâu, Tuấn Cry làm 'thám tử ẩm thực' tại Hạ Long

Trích đoạn giới thiệu tập mở màn của chương trình thực tế về ẩm thực "Sao chọn" địa điểm du lịch biển Hạ Long (TP Quảng Ninh) với sự đồng hành của rapper Đen Vâu và Tuấn Cry. Hành trình do MC Phí Linh dẫn dắt, mở ra những trải nghiệm gần gũi về hải sản, con người và văn hóa ẩm thực của thành phố biển.

Trong tập đầu tiên, Đen Vâu và Tuấn Cry sẽ trực tiếp trải nghiệm một số món ăn đặc sắc, qua đó giúp khán giả hiểu thêm về nguyên liệu và cách chế biến tại địa phương.

Các khách mời tại một nhà hàng địa phương. Ảnh chụp màn hình.

Đen Vâu bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu được tận mắt chứng kiến quy trình làm nên món ăn quen thuộc ngay tại nơi sản xuất. Qua góc nhìn của các nghệ sĩ, những công đoạn vốn diễn ra hằng ngày được kể lại theo cách gần gũi và sinh động hơn.

Sự kết hợp giữa Đen Vâu và Tuấn Cry cũng hứa hẹn mang đến màu sắc tự nhiên cho tập mở màn. Cùng với sự dẫn dắt của MC Phí Linh, những cuộc trò chuyện với người dân địa phương sẽ giúp hành trình khám phá ẩm thực vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình giới thiệu món ngon thông thường.

MC Phí Linh cùng 2 khách mời Đen Vâu và Tuấn Cry thưởng thức chả mực Hạ Long. Ảnh VTV

Qua chuyến đi tại Hạ Long, chương trình "Sao chọn" hướng khán giả đến việc trân trọng thiên nhiên, quê hương và những giá trị văn hóa được lưu giữ trong từng món ăn. Nguồn hải sản, phương pháp chế biến và câu chuyện của người làm nghề đều góp phần tạo nên bản sắc ẩm thực riêng của vùng đất.

Tập 1 chương trình "Sao chọn" dự kiến phát sóng lúc 21h ngày 27/9 trên kênh VTV8.

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