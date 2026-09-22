Khánh (Tô Dũng) tán tỉnh Phương (Minh Thu), tình yêu sắp quay trở lại?

Trong trích đoạn giới thiệu tập 20 phim "Mùa hè năm ấy", sau khi sáng tỏ mọi hiểu lầm, Khánh (Tô Dũng) và Phương (Minh Thu) đã nhắn tin qua lại hàng ngày một cách vui vẻ, thoải mái như xưa. Qua lời nhắc nhở đeo khẩu trang tránh mùn gỗ, Khánh nhận ra Phương quan tâm đến mình.

Khánh nhận ra Phương vẫn còn quan tâm tới mình. Ảnh VTV

Còn với Phương, nhận tin nhắn của Khánh, cô vừa cười tủm tỉm vừa nhắn lại. Không những vậy, Phương còn ghen với Nhi (Thuỳ Dương) - cô bé ở xóm trọ của Khánh. Nhi và Khiêm về quê thăm xưởng gỗ của gia đình Khánh.

Phương rất vui khi đọc tin nhắn của Khánh. Ảnh VTV

Trong khi đó, chú của Khánh lại gây ra chuyện gì đó khiến bố Khánh không thể không cứu. Khánh trách bố dễ dàng tin vào mấy lời hứa của chú. Năm xưa, bố mẹ đã phải bán cả nhà cả cửa ở thành phố vì chú ấy.

Nếu cứ dễ dàng bỏ qua hết lần này đến lần khác, Khánh sợ có ngày chú sẽ "báo" khiến cả nhà chỉ còn nước ra đường ở. Nhưng dù thế nào, bố Khánh vẫn bênh em trai với lý do ruột già máu mủ.

Công việc làm ăn của gia đình Khánh tiếp tục gặp trắc trở. Ảnh VTV

Lô hàng đến ngày xuất xưởng bỗng dưng lại bị lỗi. Trước khi đi tìm nguyên nhân, bố và Khánh chia nhau ra đi giải quyết vấn đề với đối tác và tìm nguồn hàng thay thế. Trong một tích tắc, bố Khánh bắt gặp hình ảnh em trai mình đang "thì thụt" với một công nhân của xưởng. Ông đoán ra ngay họ chính là người gây lỗi cho lô hàng này.

Tập 20 phim "Mùa hè năm ấy" phát sóng vào 20h ngày 22/9 trên VTV3.

Phương về quê tìm Khánh, cả hai xao xuyến vì nhau GĐXH - Khánh và Phương cùng trải qua giây phút đầy xao xuyến tại homestay, cảm xúc của mối tình đầu ngày nào đã trở về.

Các 'Anh tài' bùng nổ cảm xúc qua vòng đấu 'Khởi lửa' GĐXH - Sau một hành trình dài vượt qua “chông gai”, các “anh tài” đã bước đến công diễn cuối cùng với chủ đề "Bập bùng bập bùng".



