Trẻ càng thông minh càng khó bảo?: Hãy vui mừng nếu con bạn có 4 hành vi này

Là cha mẹ có con nhỏ, có phải bạn thường xuyên cảm thấy: Đôi khi con nghịch ngợm, quậy phá đến mức đau đầu, cảm giác nuôi dạy con đặc biệt vất vả? Nhưng bạn có biết không? Việc con khó bảo, rất có thể là biểu hiện của sự thông minh đấy!

Nếu con bạn có 4 biểu hiện dưới đây, thì bạn hãy vui mừng đi!

Ảnh minh hoạ

4 biểu hiện của trẻ thông minh bố mẹ cần biết để không bỏ lỡ

Biểu hiện 1 của trẻ thông minh: Thích cãi lý (Thích đáp trả)

Một số trẻ đặc biệt thích cãi lý. Cha mẹ nói một câu, chúng có thể đáp lại mười câu.

Điều này khiến nhiều phụ huynh cho rằng con không nghe lời, không hiểu chuyện. Nhưng thực chất, trẻ thích cãi lý thường có tư duy nhanh nhạy và ý kiến riêng. Chúng không mù quáng nghe theo ý kiến người lớn mà dám thể hiện quan điểm cá nhân.

Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, trẻ thích cãi lý có khả năng tư duy độc lập và tinh thần sáng tạo cao hơn khi lớn lên.

Một số trẻ đặc biệt thích cãi lý. Cha mẹ nói một câu, chúng có thể đáp lại mười câu. Ảnh minh hoạ

Khi trẻ cãi lý, chúng cần tổ chức ngôn ngữ và thể hiện suy nghĩ của mình trong thời gian ngắn, đây là một bài tập rất tốt cho tốc độ phản ứng của não bộ và khả năng diễn đạt ngôn ngữ.

Cha mẹ nên làm gì: Đừng vội vàng chỉ trích khi con cãi lý, mà hãy kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của con. Bạn có thể giao tiếp bình đẳng với con, hiểu lý do tại sao chúng có quan điểm đó. Ví dụ bạn nói: "Bố/mẹ biết con có ý kiến riêng, con hãy nói lý do cho bố/mẹ nghe trước đã". Sau đó, cùng con phân tích vấn đề và hướng dẫn con cách diễn đạt ý kiến một cách đúng đắn.

Biểu hiện 2: Tràn đầy năng lượng

Một số trẻ dường như có năng lượng vô tận, chạy nhảy suốt ngày, không nghỉ ngơi một khắc nào.

Cha mẹ nuôi dạy những đứa trẻ như vậy sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng điều này thực chất cho thấy cơ thể và bộ não của trẻ đang ở trạng thái hoạt động tích cực.

Một số trẻ dường như có năng lượng vô tận, chạy nhảy suốt ngày. Ảnh minh hoạ

Trẻ tràn đầy năng lượng thường có tính tò mò mạnh mẽ và khao khát khám phá thế giới xung quanh. Nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ dồi dào năng lượng có ưu thế hơn trong việc học tập và giao tiếp xã hội. Chúng có thể tiếp thu kiến thức mới nhanh hơn và kết bạn được nhiều hơn.

Cha mẹ nên làm gì: Đối với trẻ tràn đầy năng lượng, cha mẹ có thể sắp xếp các hoạt động phù hợp để giải phóng năng lượng dư thừa của chúng. Ví dụ: Dẫn con tham gia các môn thể thao như chạy, đá bóng; hoặc cho con học các sở thích như vẽ, nhảy múa. Điều này vừa giúp con rèn luyện sức khỏe, vừa bồi dưỡng tài năng.

Biểu hiện 3: Thích tháo dỡ đồ vật

Nhiều trẻ thích tháo tung đồ chơi, đồ điện tử trong nhà khiến cha mẹ rất đau đầu.

Nhưng trẻ thích tháo dỡ đồ vật thường có trí tò mò và tinh thần khám phá rất mạnh. Chúng muốn hiểu cấu trúc bên trong và nguyên lý hoạt động của mọi thứ.

Nhà khoa học Isaac Newton cũng thích tháo dỡ đồ vật khi còn nhỏ. Ông đã đặt nền móng cho những phát minh khoa học sau này thông qua việc tháo dỡ và nghiên cứu các loại máy móc.

Những trẻ thích tháo dỡ đồ vật thường có trí tò mò và tinh thần khám phá rất mạnh. Ảnh minh hoạ

Cha mẹ nên làm gì: Khi con tháo dỡ đồ vật, cha mẹ đừng chỉ trích một cách mù quáng, mà hãy hướng dẫn chúng khám phá một cách đúng đắn. Bạn có thể cùng con tháo đồ, giải thích nguyên lý bên trong cho con. Sau khi tháo xong, hãy cùng con lắp ráp lại. Điều này vừa thỏa mãn trí tò mò của con, vừa bồi dưỡng khả năng thực hành và tư duy khoa học.

Biểu hiện 4: Nói nhiều (Nói không ngớt)

Một số trẻ nói rất nhiều, dù ở nhà hay ra ngoài, chúng luôn líu lo không ngớt.

Điều này khiến cha mẹ cảm thấy hơi phiền, nhưng trẻ nói nhiều thường có khả năng diễn đạt ngôn ngữ mạnh và tư duy hoạt bát. Chúng có thể dùng ngôn ngữ phong phú để bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Nghiên cứu cho thấy trẻ có khả năng ngôn ngữ tốt dễ đạt được thành công hơn trong học tập và giao tiếp xã hội. Chúng giao tiếp tốt hơn với người khác, diễn đạt quan điểm và nhu cầu của mình rõ ràng hơn.

Trẻ nói nhiều thường có khả năng diễn đạt ngôn ngữ mạnh và tư duy hoạt bát. Ảnh minh hoạ

Cha mẹ nên làm gì: Đối với trẻ nói nhiều, cha mẹ hãy lắng nghe con một cách nghiêm túc, dành cho chúng sự quan tâm và phản hồi đầy đủ. Bạn có thể tương tác với con, hướng dẫn chúng diễn đạt ý kiến một cách có hệ thống hơn. Ví dụ: Khi con kể một câu chuyện, cha mẹ có thể đặt câu hỏi để giúp con hoàn thiện nội dung. Đồng thời, cũng nên khuyến khích con đọc sách để làm phong phú thêm vốn từ vựng.

Lời kết

Trẻ có 4 biểu hiện trên cho thấy chúng thông minh và có nhiều tiềm năng.

Cha mẹ cần có cái nhìn đúng đắn về những hành vi này của con, áp dụng phương pháp phù hợp để hướng dẫn chúng, giúp chúng tỏa sáng rực rỡ hơn trên con đường trưởng thành.