Ông bà thực sự thương cháu có 3 đặc điểm này, bạn có được bao nhiêu?

Trong những gia đình tam đại đồng đường (ba thế hệ cùng chung sống), thái độ của ông bà đối với cháu thường ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển tính cách của đứa trẻ.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Có những ông bà ngày nào cũng nói "Đây là cục vàng cục bạc của tôi", nhưng lại chỉ biết dùng kẹo, đồ chơi và sự nuông chiều quá mức để thể hiện cái gọi là yêu thương.

Ngược lại, ông bà thực sự thương yêu cháu tuyệt đối không chỉ dựa vào lời nói suông, mà bằng các chi tiết nhỏ, bằng hành động, thậm chí bằng chính trí tuệ của mình để trải một con đường vững chắc hơn cho tương lai của đứa trẻ.

Để đánh giá một người ông/ bà có thực sự yêu thương cháu mình hay không, thường chỉ cần xem họ có đủ 3 đặc điểm này không. Hãy xem bạn có được mấy điểm!

3 đặc điểm của ông bà thực sự yêu thương cháu

1. Không làm "người tốt" một cách vô nguyên tắc

Trong việc giáo dục con cái, điều đáng sợ nhất chính là cách thức không thống nhất.

Bố mẹ vừa định nghiêm mặt, một số ông bà lập tức nhảy ra bảo vệ cháu: "Ôi dào, con còn nhỏ mà, sao phải dữ dằn thế, cháu tôi sợ đấy".

Lời nói này bề ngoài như đang xót cháu, nhưng thực chất là đang bao che cho sai lầm của con trẻ, và cuối cùng hại ai? Hại chính đứa trẻ đó.

Một người bà luôn bao bọc cháu, động một tí lại nói: "Tụi bây trẻ tuổi nghiêm khắc quá, con nít khổ lắm, đừng ép nó hoài". Kết quả là đứa trẻ trở thành "ông vua con" trong nhà, hôm nay mách bà nội về bố, mai lại mách mẹ về bà nội, được nước làm tới, cuối cùng chẳng nghe lời ai. Bạn nói xem, một đứa trẻ như vậy khi lớn lên có khó bảo không?.

Ông bà thực sự có trí tuệ lớn là người biết phân biệt đúng sai và hợp tác với con cái trong giáo dục cháu. Ảnh minh hoạ

Vì vậy, người lớn tuổi thực sự có trí tuệ lớn là người biết phân biệt đúng sai và hợp tác với con cái trong giáo dục cháu.

Họ sẽ không chống đối lại con cái trước mặt cháu, cũng không cố làm "người tốt" để giành được "cảm giác gần gũi" của cháu. Họ hiểu rõ, nếu việc giáo dục không có tiêu chuẩn thống nhất, đứa trẻ sẽ nhanh chóng học cách lợi dụng kẽ hở và chia rẽ mối quan hệ.

Một người ông/bà thực sự thương cháu sẽ không bao giờ phá hoại việc giáo dục trẻ. Họ biết rằng, điều một đứa trẻ cần nhất không phải là "quy tắc của hai thế giới", mà là cả gia đình đứng cùng trên một mặt trận, để trẻ biết rằng quan điểm đúng - sai của ông bà và bố mẹ là thống nhất.

2. Phản ứng đầu tiên khi cháu bị thương/ốm là đau lòng

Bạn có thể biết một người có yêu bạn hay không, chỉ cần nhìn thái độ của họ khi bạn ốm đau và bị tổn thương.

Một số ông bà ngày thường nói yêu thương ngọt ngào hơn bất kỳ ai, gặp ai cũng khoe "Cháu tôi là mạng sống của tôi", nhưng khi cháu thực sự bị ốm, họ vẫn cứ đi nhảy múa, đi chơi, thậm chí lười cả gọi điện hỏi thăm, còn than phiền: "Con nít lúc nào cũng ốm, phiền phức ghê". Tình yêu bằng lời nói suông này, nói trắng ra chỉ là sự tự huyễn hoặc, hoàn toàn không phải là yêu thương thật lòng.

Ảnh minh hoạ

Có một phân đoạn trong phim Con Yêu Dấu (Dear Child): Bà nội 4 năm không gặp cháu gái, nhưng vừa nghe tin cháu mắc bệnh hiểm nghèo, bà lập tức chạy đến bệnh viện, ôm cháu khóc gọi, rồi bất chấp tất cả đòi đi làm xét nghiệm ghép tủy, không ai khuyên ngăn được. Bà không có học thức, không hiểu nguyên tắc y học, nhưng quyết tâm "bà phải cứu cháu bà" đó, đủ để nói lên thế nào là tình thân máu mủ thực sự.

Phản ứng bản năng lo lắng cho sự an nguy của con trẻ, đó mới là tình yêu đích thực, chứ không phải vài câu "cục cưng, bảo bối" trên miệng.

3. Tuyệt đối không nói xấu bố mẹ của cháu trước mặt cháu

Khi nói đến vấn đề nuôi dạy con cái, những người lớn tuổi "mơ hồ" nhất là những người thích gây rắc rối trước mặt con cái.

Họ nghĩ mình thông minh, để lấy lòng cháu, họ thì thầm vào tai: "Mẹ con dữ quá, bố con nóng tính, chỉ có bà thương con nhất". Đứa trẻ nghe vậy đương nhiên thấy bà tốt nhất, lập tức nảy sinh oán giận với bố mẹ. Nhưng họ không biết rằng, làm như vậy, đứa trẻ bị kẹp giữa bố mẹ và ông bà, áp lực tâm lý càng lớn hơn.

Ông bà thực sự thương cháu là phải đứng cùng một chiến tuyến với bố mẹ, cùng nhau bảo vệ sự trưởng thành của con. Ảnh minh hoạ

Ông bà minh mẫn sẽ tuyệt đối không làm điều này. Ngược lại, họ thường giúp hóa giải mâu thuẫn, gián tiếp khen ngợi con trai/con dâu.

Ví dụ, khi cháu bị mẹ mắng vì không làm bài tập, bà sẽ không nói "Mẹ con dữ quá", mà vỗ về cháu: "Mẹ lo con học không tốt, thực ra mẹ thương con nhất." Nhờ đó, đứa trẻ không những không xa lánh bố mẹ mà còn hiểu hơn về tấm lòng của họ.

Họ biết rõ, điều con cần nhất là một bầu không khí gia đình hòa thuận, chứ không phải một loạt tiếng nói đối lập.

Thực sự thương cháu, là phải đứng cùng một chiến tuyến với bố mẹ cháu, cùng nhau bảo vệ sự trưởng thành của con.

Lời nhắn nhủ

Ông bà thực sự thương cháu không chỉ dừng lại ở việc chơi đùa với cháu, cho quà vặt, mua đồ chơi hằng ngày là đủ.

Họ hiểu rằng: Yêu thương, không phải là cho con điều con muốn, mà là cho con điều con thực sự cần.

Ông bà thực sự yêu thương cháu sẽ không chỉ thỏa mãn sự bướng bỉnh hiện tại của con cháu, mà còn dùng trí tuệ và hành động của mình để mở ra một con đường lành mạnh, ngay thẳng và mạnh mẽ cho con cháu. Bạn có nghĩ vậy không?



