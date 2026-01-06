Trẻ nên ngủ cùng mẹ hay ngủ riêng để rèn tính độc lập?: Ảnh hưởng đến não bộ và những điều cha mẹ cần biết

Nếu con bạn sở hữu 4 đặc điểm này trước năm 6 tuổi, xin chúc mừng 'thiên tài' tương lai! GĐXH - Nếu con bạn sở hữu 4 đặc điểm dưới đây trước năm 6 tuổi, hãy chúc mừng vì bé đang sở hữu tố chất của một "thiên tài" tương lai!

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc trẻ ngủ cùng cha mẹ giúp kích thích tiết Oxytocin – "hormone hạnh phúc" – tăng cường sợi dây liên kết tình cảm. Những trẻ có sự gắn bó an toàn với mẹ thường ít bị thức giấc ban đêm hơn và có chất lượng giấc ngủ ổn định hơn.

Điều này đặt ra câu hỏi: Trẻ nên ngủ cùng mẹ hay nên rèn luyện tính độc lập từ sớm? Câu trả lời nằm ở việc thực hiện đúng theo từng giai đoạn lứa tuổi.



Cảm giác gắn bó an toàn giúp trẻ ngủ ngon hơn. Ảnh minh họa

Trước 2 tuổi: Ưu tiên ngủ cùng mẹ để tối ưu hóa đại não

Dưới góc độ não khoa, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có tỷ lệ giấc ngủ REM (ngủ mơ/ngủ nhanh) lên đến 50%. Đây là giai đoạn các nơ-ron thần kinh hoạt động mạnh mẽ, đóng vai trò sống còn trong việc tái cấu trúc các khớp thần kinh (synapse) và củng cố trí nhớ.

Điều hòa nhịp sinh học: Khi ngủ cùng mẹ, trẻ có thể cảm nhận nhịp thở và nhiệt độ cơ thể của mẹ. Điều này giúp kéo dài chu kỳ REM, giảm số lần trẻ giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Phát triển vỏ não: Giai đoạn 0-2 tuổi là lúc mật độ khớp thần kinh bùng nổ. Sự kích thích xúc giác khi được ôm ấp giúp thúc đẩy quá trình bao myelin của vỏ não cảm giác, hỗ trợ não bộ phát triển nhanh hơn.

Kích hoạt hồi hải mã: Những tương tác nhẹ nhàng như vỗ về, cho bú đêm giúp kích hoạt mạch thần kinh giữa hồi hải mã (hippocampus) và vỏ não trước trán, hỗ trợ việc tái kích hoạt các dấu vết ký ức.

Lưu ý từ Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP): Để tránh nguy cơ đột tử khi ngủ (SIDS), trong 1 năm đầu nên cho trẻ ngủ chung phòng nhưng khác giường (nôi sát giường mẹ). Đảm bảo không có đồ chơi mềm trên giường, giữ trẻ nằm ngửa và tuyệt đối không hút thuốc, uống rượu trong phòng ngủ.

Ảnh minh họa

Sau 2 tuổi: Bắt đầu hành trình tập ngủ riêng

Từ 2 tuổi trở đi, thùy trước trán của trẻ phát triển mạnh mẽ. Đây là thời điểm thích hợp để giảm dần sự lệ thuộc vào cha mẹ và rèn luyện tính độc lập.

Rèn luyện kỹ năng tự trấn an: Khi ngủ một mình, trẻ bắt đầu học cách tự điều chỉnh cảm xúc thông qua các hành vi thay thế như mút ngón tay hoặc ôm gấu bông.

Tăng cường khả năng tự quản lý: Khảo sát thực tế cho thấy những trẻ được rèn ngủ riêng đúng cách thường có khả năng thích nghi tốt hơn với môi trường mới (như đi mẫu giáo) và có tính tự lập cao hơn trong sinh hoạt tập thể.

Cách thực hiện "Chiến dịch chia phòng" êm ái

Để con làm chủ không gian: Hãy để bé tự chọn ga trải giường, đèn ngủ hoặc cách trang trí phòng. Điều này tạo cho trẻ cảm giác kỳ vọng và làm chủ căn phòng của mình.

Vật thay thế tình cảm: Cho trẻ chọn một "người bạn đồng hành" như gấu bông, gối ôm hoặc tấm chăn nhỏ quen thuộc để lấp đầy khoảng trống cảm xúc khi thiếu mẹ.

Bắt đầu từ giấc ngủ trưa: Thử cho trẻ tập ngủ riêng vào buổi trưa trước khi áp dụng hoàn toàn vào buổi đêm để bé quen dần với môi trường mới.

Kiên trì trước những đợt "tái nghiện": Trẻ có thể nửa đêm chạy sang phòng bố mẹ vì sợ hãi. Đừng quát mắng, hãy âu yếm đưa con về phòng và động viên bé. Việc chia phòng không thể thành công trong một sớm một chiều mà cần sự kiên nhẫn của cả bố và mẹ.

Lời nhắn nhủ: Quá trình tách giường, tách phòng là một giai đoạn phát triển tất yếu của cá nhân. Cha mẹ hãy là người dẫn đường kiên nhẫn, đừng để sự vội vàng làm tổn thương cảm giác an toàn của con.