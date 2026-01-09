'Con yêu bố hay mẹ hơn?': Hãy dừng ngay câu hỏi độc hại này, hậu quả nguy hiểm thực sự ở phía sau
GĐXH - Những câu hỏi mang tính "so sánh tình cảm" không chỉ làm tổn thương trẻ mà còn phản ánh sự thiếu hụt cảm xúc của người lớn. Hãy dừng việc bắt trẻ phải chọn. Nỗi lo sợ làm mất lòng người thân sẽ khiến nhiều trẻ lo âu, đánh mất cảm giác an toàn thậm chí trầm cảm.
Mấy ngày trước, cô bạn thân có chia sẻ với tôi câu chuyện về con mình. Cô ấy kể con gái mình là một "fan cuồng" Conan chính hiệu. Một tối trước khi ngủ, chẳng hiểu thế nào cô ấy lại thuận miệng hỏi con: "Nếu Conan và mẹ cùng rơi xuống nước, con sẽ cứu ai?".
Cô bạn tôi cứ ngỡ sẽ nhận được câu trả lời chắc nịch là "Cứu mẹ". Không ngờ đứa trẻ nhất quyết không trả lời. Không biết vì tâm lý gì, con càng không nói thì người mẹ lại càng muốn biết đáp án, thế là đủ mọi cách ép con phải trả lời. Kết quả là đứa trẻ bị ép đến mức phát khóc, còn người mẹ vẫn không có được đáp án mình muốn.
Vì chuyện này mà bạn tôi cảm thấy rất khó hiểu, thậm chí thấy con mình thật vô ơn. Cô ấy nghĩ mình vất vả nuôi con lớn ngần này, vậy mà vì một nhân vật ảo, con lại không màng đến sự sống chết của mẹ.
Mới nghe lời phàn nàn, tôi cũng thấy cảm thông và nghĩ đứa trẻ hơi thiếu hiểu biết. Nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại thì thấy không đúng. Câu hỏi này nhìn thì đơn giản, nhưng thực chất chẳng phải là "phiên bản nâng cấp" phức tạp hơn của câu: "Con yêu bố hay yêu mẹ hơn" đó sao?
"Yêu bố hay mẹ hơn" – Một câu hỏi cực kỳ nguy hiểm
Tôi tin rằng rất nhiều người trong chúng ta từng bị hỏi câu này, hoặc từng hỏi con mình như vậy. Khi còn nhỏ, tôi cũng bị bố mẹ, ông bà hỏi: "Con thích bố hay mẹ hơn?", "Con thân với bà nội hay bà ngoại hơn?".
Lúc đó, tôi rất "khôn lỏi", ai hỏi thì tôi nói thích người đó hơn. Nếu cả hai cùng đứng đó, tôi sẽ nói yêu cả hai. Nếu bị truy hỏi đến cùng, tôi sẽ bắt đầu ấp úng và tìm cách lảng tránh. Chính vì từng trải qua nên khi có con, vợ chồng tôi không bao giờ hỏi con như vậy, và luôn ngăn cản mọi câu hỏi tương tự từ người khác.
Tôi đã lật mở nhiều cuốn sách chuyên môn và tham vấn các chuyên gia giáo dục để hiểu tại sao người lớn lại hỏi như vậy và nó ảnh hưởng thế nào đến trẻ. Kết quả cho thấy: Câu hỏi này rất nguy hiểm.
Thứ nhất: Phá vỡ cảm giác an toàn trong lòng trẻ
Một cuộc điều tra tại Trung Quốc cho thấy: Trẻ từ 6-12 tuổi khi đối mặt với câu hỏi "Yêu bố hay mẹ hơn" đều biểu hiện sự lo âu, bất an rõ rệt. Một số trẻ thậm chí gặp rối loạn giấc ngủ hoặc chán ăn.
Phụ huynh hỏi câu này chẳng qua là muốn xác định vị trí của mình trong lòng con. Lần đầu bạn hỏi, trẻ có thể nói "Yêu mẹ", nhưng rồi thấy bố bên cạnh không vui, trẻ lại đổi thành "Yêu bố", thì mẹ lại buồn. Trẻ yêu cả hai, tại sao lại bắt trẻ phải lựa chọn? Tại sao khi trẻ chọn rồi, một bên lại không vui? Nỗi lo sợ làm mất lòng người thân sẽ khiến trẻ trở nên luôn thấp thỏm, đánh mất cảm giác an toàn.
Thứ hai: Bóp méo nhận thức về tình cảm của trẻ
Trẻ em thường sẽ nói dối lòng mình để chiều lòng người hỏi, giống như tôi ngày xưa vậy.
Con trai của chị họ tôi, bé Đỉnh Đỉnh, lúc 6 tuổi bị bà nội trêu: "Sau này con mua nhà to, chỉ đón bà nội thôi, không đón bà ngoại nhé?". Đỉnh Đỉnh lớn lên bên bà ngoại nên tình cảm rất sâu đậm, nhưng để bà nội vui, cậu bé đành nói: "Vâng ạ". Khoảnh khắc đó bà nội rất vui, nhưng Đỉnh Đỉnh thì không. Vừa rời nhà nội, cậu bé đã khóc nức nở nói với mẹ: "Con lớn lên cũng muốn ở cùng bà ngoại nữa...".
Nhận thức tình cảm của trẻ chưa trưởng thành như người lớn. Khi trẻ thấy lời nói dối khiến người lớn vui, lần sau não bộ trẻ sẽ tự động nhảy số: "Nói gì để không bị mắng" thay vì "Mình thực sự yêu ai". Dần dần, trẻ coi tình thân là một cuộc ngã giá, tình yêu có thể bị đem ra so sánh và cân đo. Trẻ sẽ mất đi khả năng bày tỏ cảm xúc thật của chính mình.
Thứ ba: Gây ra mâu thuẫn và xung đột gia đình
Trong các vụ ly hôn liên quan đến quyền nuôi con, có đến hơn 30% các vụ nhắc đến câu hỏi này. Nó không chỉ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa cha mẹ mà còn gây tổn thương tâm lý cực lớn cho trẻ, dẫn đến trầm cảm hoặc lo âu.
Trở lại chuyện của cô bạn tôi, sau khi bị ép hỏi đến phát khóc, một thời gian dài sau đó, đứa trẻ vốn rất thích bàn luận về Conan đã không bao giờ nhắc đến nhân vật này trước mặt mẹ nữa. Câu hỏi "Cứu Conan hay mẹ" giống như một nhát dao, chia cắt mẹ và Conan sang hai phía đối lập. Trẻ chọn im lặng và đóng cửa trái tim mình. Nếu mẹ không hiểu điều này mà lại trách con vô ơn, mối quan hệ mẹ con sẽ ngày càng rạn nứt.
Lời kết gửi các bậc cha mẹ
Theo nhà giáo dục người Nga Sukhomlinsky: Cha mẹ là người thân yêu nhất. Chỉ khi cha mẹ tôn trọng, yêu thương nhau, đặc biệt là khi người cha chăm sóc và trân trọng người mẹ, con cái mới cảm nhận được chân lý tồn tại trên đời và đức hạnh hiện hữu giữa con người. Niềm tin vào nhân loại này là điều kiện thiết yếu để một đứa trẻ tiếp nhận nền giáo dục.
Người lớn hỏi câu này, bản chất là vì nhu cầu tình cảm của chính họ chưa được thỏa mãn. Họ thiếu cảm giác an toàn, khát khao được ưu tiên, cần sự công nhận từ con cái để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.
Nói cho cùng, không phải đứa trẻ cần chứng minh tình yêu, mà là người lớn đang quá cần được chứng minh rằng mình được cần đến.
Xung đột giữa vợ chồng là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc lôi kéo con cái vào mâu thuẫn của người lớn là sai lầm nghiêm trọng. Khi cha hoặc mẹ liên tục nói xấu người còn lại trước mặt con, trẻ sẽ rơi vào trạng thái giằng xé nội tâm: yêu cả hai nhưng lại buộc phải chứng kiến sự phủ nhận lẫn nhau. Áp lực này có thể gây ra những rối loạn tâm lý nghiêm trọng ở trẻ. Điều quan trọng nhất không nằm ở điều kiện vật chất, mà ở việc con được lớn lên trong môi trường có sự tôn trọng giữa cha và mẹ.
Câu chuyện của tài khoản Hehe Mama được chia sẻ trên trang Sohu.
Nuôi dạy con bằng bản năng, cha mẹ dễ mắc 3 lỗi nguy hiểmNuôi dạy con - 4 giờ trước
GĐXH - Theo các nghiên cứu tâm lý học hiện đại, những phong cách nuôi dạy con quá cực đoan, dù xuất phát từ ý tốt, vẫn có thể để lại hậu quả sâu sắc về cảm xúc, hành vi và nhân cách.
Trẻ nên ngủ cùng mẹ hay ngủ riêng để rèn tính độc lập?: Ảnh hưởng đến não bộ và những điều cha mẹ cần biếtNuôi dạy con - 3 ngày trước
GĐXH - Việc trẻ ngủ cùng cha mẹ không chỉ là thói quen sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sự phát triển của não bộ và khả năng quản lý cảm xúc của trẻ trong tương lai.
Một hành động của trẻ khiến nhiều cha mẹ lầm tưởng là EQ cao, thực chất chỉ là 'khôn vặt'Nuôi dạy con - 4 ngày trước
GĐXH - Trong các buổi họp phụ huynh hay những cuộc trò chuyện thường ngày, không khó để nghe thấy những lời khen đầy tự hào: “Con tôi EQ cao lắm, biết nói lời dễ nghe, biết làm vừa lòng người lớn”.
Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹNuôi dạy con - 6 ngày trước
GĐXH - Nhiều cha mẹ cảm thấy phát điên, mất bình tĩnh khi đối diện với đứa trẻ tức giận, bức xúc hoặc nổi loạn. Hãy nằm lòng 5 câu "thần chú" và quy tắc "S.T.O.P" này để nuôi con trưởng thành.
Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quángNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Thương con đến mức bao bọc suốt hơn nửa đời người, người mẹ ngoài 90 tuổi vẫn nấu ăn, giặt giũ cho con gái U60.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?Nuôi dạy con - 1 tuần trước
Và đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...
4 nguyên tắc nuôi dạy trẻ giúp kích hoạt trí thông minh: Tiết lộ từ chuyên gia tâm lý HarvardNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Từ nhiều năm nghiên cứu về não bộ và hành vi, chuyên gia tâm lý hàng đầu Đại học Harvard đã chỉ ra 4 nguyên tắc quan trọng giúp trẻ phát triển trí tuệ toàn diện ngay từ những năm đầu đời.
Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?Gia đình - 1 tuần trước
GĐXH - Trẻ em học yêu thương từ chính ngôi nhà mình lớn lên. Với những đứa trẻ chứng kiến bạo lực gia đình, tình yêu có thể bị mã hóa thành nỗi đau, sự kiểm soát và bất an để rồi lặp lại vòng xoáy ấy khi trưởng thành, dẫn tới những hệ lụy.
Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Hành động mất kiểm soát của cô con gái không chỉ khiến người đi đường bàng hoàng mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc cha mẹ thất hứa với con cái.
Cậu ấm bỏ học, 21 tuổi ly hôn 2 lần dù cha kiếm 59 tỷ mỗi năm: Cái giá đắt của việc thương con mù quángNuôi dạy con - 2 tuần trước
GĐXH - Thương con là bản năng của mọi bậc cha mẹ. Nhưng thương con không đúng cách có thể vô tình đẩy con vào một tương lai mù mờ.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?Nuôi dạy con
Và đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...