Trích xuất camera lớp học, bà mẹ Hà Nội lặng người: Công nhận tâm lý các cô vững thật!

Mới đây, một phụ huynh Hà Nội chia sẻ hình ảnh được trích xuất từ camera lớp học của con trong giờ ngủ trưa. Trong ảnh, một em bé nằm gọn trên người cô giáo, được cô ôm trọn suốt cả giấc ngủ. Theo chia sẻ của người mẹ, con trai chị nặng khoảng 13 kg, mới đi học nên vẫn còn giật mình và chưa quen ngủ ở môi trường mới. Để giúp bé yên tâm, cô giáo đã để con nằm trên người mình từ khoảng 13 giờ đến gần 14 giờ 30, hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi em ngủ ngon.

"Hai vợ chồng nhìn camera mà vừa thương con vừa thương cô. Ở nhà bế con một lúc đã mỏi tay rồi, không biết cô nằm như vậy hơn một tiếng thì mỏi đến mức nào", người mẹ chia sẻ.

Trong ảnh, một em bé nằm gọn trên người cô giáo, được cô ôm trọn suốt cả giấc ngủ.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên dưới, hàng nghìn bình luận được để lại, phần lớn bày tỏ sự cảm phục trước sự kiên nhẫn và yêu thương của giáo viên mầm non.

Không ít phụ huynh thừa nhận chỉ sau vài giờ chăm con ở nhà đã cảm thấy kiệt sức, trong khi các cô giáo mỗi ngày phải chăm sóc cùng lúc hàng chục em nhỏ với những tính cách, nhu cầu và thói quen hoàn toàn khác nhau.

"Công nhận tâm lý các cô vững thật. Con mình đi học cả ngày thì không sao, nhưng cứ về đến nhà là mình mệt ngang. Chăm một đứa thôi đã thấm rồi", một phụ huynh bình luận. Một người khác hài hước chia sẻ: "Cái giường chất lượng cao nhất mang tên cô giáo. Nệm xịn đến mấy cũng không bằng được hơi ấm của cô".

Nhiều người từng có thời gian làm việc trong môi trường mầm non cũng kể lại những kỷ niệm của mình. Có người nhớ mãi cậu bé phải bế suốt một tháng mới chịu nín khóc mỗi sáng. Có người nghỉ việc đã lâu nhưng vẫn giữ thói quen nhắn tin hỏi thăm các học trò cũ, bởi tình cảm dành cho trẻ nhỏ không dễ gì mất đi khi rời lớp học.

Bên cạnh sự dịu dàng, nhiều phụ huynh còn bày tỏ sự ngạc nhiên trước khả năng "điều hành" lớp học của các cô giáo. Những em bé ở nhà hiếu động, chạy nhảy không ngừng, nhưng đến lớp lại có thể ngồi ngay ngắn ăn cơm, xếp hàng, cất đồ chơi hay nằm ngủ đúng giờ.

Thực tế, phía sau những giờ học tưởng chừng nhẹ nhàng là khối lượng công việc không hề nhỏ. Giáo viên mầm non không chỉ dạy trẻ những kỹ năng đầu đời mà còn đồng thời đảm nhiệm vai trò chăm sóc, quan sát sức khỏe, hỗ trợ ăn uống, vệ sinh, ru ngủ, xử lý những tình huống bất ngờ và đặc biệt là xoa dịu cảm xúc của các em khi lần đầu rời vòng tay cha mẹ.

Với những em mới nhập học, việc khóc, bám cô, bỏ ăn hay khó ngủ là điều rất phổ biến. Không phải em bé nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Có em chỉ chịu ngủ khi được ôm, có em phải nắm tay cô, có em cứ giật mình là bật dậy tìm mẹ. Chính trong những lúc ấy, sự kiên nhẫn và thấu hiểu của giáo viên trở thành chiếc cầu nối giúp trẻ dần cảm thấy an toàn.

Có lẽ cũng vì vậy mà nhiều phụ huynh sau khi xem bức ảnh đều nói rằng mình hiểu hơn giá trị của nghề giáo viên mầm non. Điều các cô dành cho trẻ không chỉ là kiến thức mà còn là cảm giác được yêu thương và che chở trong những năm tháng đầu đời.

Một cái ôm có thể khiến cánh tay tê mỏi, một giờ nằm yên có thể khiến lưng đau nhức, nhưng đổi lại là một giấc ngủ tròn của một em bé đang tập làm quen với trường lớp. Đó là điều không phải ai cũng sẵn sàng làm nếu thiếu đi tình yêu dành cho trẻ nhỏ.

Có người từng nói, nghề mầm non không chỉ cần chuyên môn mà còn cần rất nhiều sự nhẫn nại và lòng bao dung. Và đôi khi, chính những khoảnh khắc rất đời thường như bức ảnh cô giáo làm "chiếc nệm" cho học trò ngủ ngon lại khiến người ta hiểu rõ hơn vì sao nghề này luôn được gọi là một trong những công việc đòi hỏi nhiều yêu thương nhất.

Hiểu Đan