Sau tuổi 55, vợ chồng muốn sống hạnh phúc đến cuối đời nên sớm bỏ 4 điều này: Điều thứ 3 khiến nhiều người giật mình

Không phải tiền bạc hay bệnh tật, chính những thói quen ứng xử hằng ngày mới là nguyên nhân khiến nhiều cuộc hôn nhân sau tuổi 55 dần nguội lạnh. Buông bỏ 4 điều này sẽ giúp vợ chồng sống bình yên và gắn bó hơn trong những năm tháng còn lại.

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4 điều các cặp vợ chồng nên buông bỏ sau tuổi 55 để tuổi già hạnh phúc hơn

Đừng cố phân thắng thua trong mọi cuộc tranh luận

Ở giai đoạn còn trẻ, việc tranh luận để tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho gia đình là điều dễ hiểu. Nhưng khi bước qua tuổi 55, nhiều cuộc cãi vã chỉ xoay quanh những chuyện rất nhỏ như món ăn mặn hay nhạt, xem kênh truyền hình nào hay nên đi dạo lúc mấy giờ.

Nếu ai cũng muốn mình là người đúng, người còn lại sẽ dần cảm thấy mệt mỏi và chọn cách im lặng.

Gia đình không phải là nơi để phân xử thắng thua. Nhường nhau một bước, chấp nhận những khác biệt nhỏ sẽ giúp bầu không khí trong nhà nhẹ nhàng và ấm áp hơn.

Buông bỏ những chuyện cũ đã qua

Sau hàng chục năm chung sống, không cặp vợ chồng nào tránh khỏi những lần tổn thương hay hiểu lầm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn giữ thói quen nhắc lại những chuyện xảy ra từ nhiều năm trước mỗi khi xảy ra mâu thuẫn.

Việc liên tục "lật lại quá khứ" chỉ khiến vết thương cũ thêm sâu và làm cả hai mắc kẹt trong những cảm xúc tiêu cực.

Những cặp vợ chồng hạnh phúc thường giải quyết mâu thuẫn ở hiện tại rồi khép lại, thay vì biến quá khứ thành "vũ khí" làm tổn thương nhau.

Đừng coi sự hy sinh của bạn đời là điều hiển nhiên

Đây có lẽ là điều phổ biến nhất ở nhiều cặp vợ chồng trung niên và cao tuổi.

Người vợ nhiều năm chăm lo bữa cơm, quán xuyến gia đình; người chồng dành cả tuổi trẻ để lao động, sau nghỉ hưu vẫn âm thầm gánh vác nhiều việc nặng. Thế nhưng càng sống lâu với nhau, cả hai lại càng dễ xem những điều ấy là trách nhiệm mặc nhiên.

Một lời cảm ơn, một câu động viên hay sự ghi nhận những nỗ lực của bạn đời đôi khi có giá trị hơn những món quà đắt tiền.

Không ít cuộc hôn nhân trở nên nguội lạnh không phải vì hết yêu, mà vì cả hai đã quá quen với sự hiện diện của nhau và quên mất việc trân trọng những điều nhỏ bé mỗi ngày.

Từ bỏ thói quen kiểm soát quá mức

Sau khi nghỉ hưu, nhiều người dành toàn bộ sự quan tâm cho bạn đời và vô tình muốn kiểm soát mọi việc: đi đâu, gặp ai, tiêu bao nhiêu tiền hay tham gia hoạt động gì.

Sự quan tâm nếu vượt quá giới hạn sẽ khiến người còn lại cảm thấy ngột ngạt.

Một cuộc hôn nhân bền vững ở tuổi già không có nghĩa là hai người phải làm mọi việc cùng nhau, mà là biết tôn trọng khoảng không riêng của đối phương.

Nếu bạn đời thích chơi cờ, đi bộ, khiêu vũ hay gặp gỡ bạn bè, hãy để họ có khoảng thời gian dành cho chính mình. Khi được tin tưởng và tôn trọng, cả hai thường sẽ muốn quay về bên nhau nhiều hơn.

Tuổi 55 là lúc học cách yêu nhau theo một cách khác

Sau hơn nửa đời người đồng hành, điều giữ gìn hôn nhân không còn là những cảm xúc mãnh liệt của tuổi trẻ mà là sự bao dung, biết lắng nghe và trân trọng nhau mỗi ngày.

Khi biết buông bỏ tính hơn thua, gác lại những chuyện cũ, ghi nhận sự hy sinh của bạn đời và tôn trọng không gian riêng của nhau, cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Người luôn ở bên bạn suốt hàng chục năm chính là người đồng hành quý giá nhất của tuổi già. Biết gìn giữ mối quan hệ ấy cũng là cách để những năm tháng sau này trở nên bình yên và hạnh phúc hơn.