Nếu bạn chuẩn bị nghỉ hưu, nên học cách bớt sớm những điều này, đặc biệt là điều thứ tư

4 điều nên bớt để tuổi nghỉ hưu được nhẹ nhàng hơn

1. Bớt nghĩ rằng mình không còn giá trị

Đây có lẽ là cảm giác mà nhiều người gặp phải nhất sau khi nghỉ hưu. Suốt mấy chục năm, chúng ta quen với việc mỗi ngày đều có người cần đến mình; quen với những cuộc họp, những quyết định, những công việc phải hoàn thành.

Đến khi nghỉ hưu, bỗng nhiên mọi thứ chậm lại. Có người cảm thấy mình như đứng ngoài guồng quay của cuộc sống. Nhưng bạn nên nhớ rằng, dù có nghỉ hưu, bạn vẫn là người cha, người mẹ, người ông, người bà mà gia đình luôn yêu thương. Bạn vẫn là người có cả một đời trải nghiệm để sẻ chia; vẫn là chỗ dựa tinh thần của con cháu.

Nghỉ hưu không làm bạn trở nên ít giá trị hơn, nó chỉ mở ra một vai trò mới, sống cho chính mình nhiều hơn và đồng hành với gia đình theo một cách nhẹ nhàng hơn.

2. Bớt so sánh với người khác

Có người nghỉ hưu rồi vẫn tiếp tục làm việc; có người đi du lịch khắp nơi, cũng có người chỉ thích mỗi sáng đi bộ và chiều ngồi uống trà. Không có cách nào đúng hay sai bởi mỗi người đều có một tuổi nghỉ hưu của riêng mình.

Điều khiến nhiều người mệt mỏi không phải vì cuộc sống của mình thiếu niềm vui mà vì luôn nhìn sang cuộc sống của người khác. Đừng so sánh mình với bạn bè cũng đừng so sánh mình với chính những năm tháng còn trẻ. Chỉ cần hôm nay bạn thấy bình yên hơn hôm qua, như vậy đã là một điều đáng quý.

3. Bớt can thiệp vào cuộc sống riêng của con cái

Khi còn đi làm, phần lớn thời gian của chúng ta dành cho công việc. Đến khi chuẩn bị nghỉ hưu, bỗng có nhiều thời gian hơn, nhiều bậc cha mẹ cũng bắt đầu dành nhiều sự chú ý hơn cho cuộc sống của con. Hỏi con ăn gì, nuôi cháu thế nào? Lo chuyện chi tiêu; lo chuyện vợ chồng của con.

Dù biết tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương nhưng đôi khi, sự quan tâm quá nhiều lại vô tình khiến cả cha mẹ và con cái đều thấy áp lực.

Điều cha mẹ nên làm không phải là đi trước để sắp xếp mọi việc mà là luôn ở phía sau, sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ khi con cần. Khi biết lùi lại một bước, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn.

4. Bớt kỳ vọng quá nhiều

Sau khi nghỉ hưu, nhiều người luôn kỳ vọng tuổi hưu sẽ chỉ toàn những ngày vui; kỳ vọng mọi việc đều diễn ra đúng như mình mong muốn; kỳ vọng con cái sẽ gọi điện, quan tâm mỗi ngày. Chính những kỳ vọng ấy đôi khi lại khiến chúng ta dễ thất vọng.

Con cái có cuộc sống riêng; bạn bè rồi cũng có những bận rộn của tuổi già. Ngay cả sức khỏe cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Khi chấp nhận rằng mọi điều đều có quy luật của nó và bớt kỳ vọng đi, lòng người sẽ nhẹ nhõm hơn.

Sau tuổi 70, có những điều càng ít lại càng hạnh phúc GĐXH - Bước qua tuổi 70, nhiều người không còn mong có thêm thật nhiều. Họ chỉ mong bớt đi những điều khiến lòng mình nặng nề. Bởi đến cuối cùng, hạnh phúc không phải là có nhiều hơn mà là sống nhẹ nhàng hơn.