Jennie (BLACKPINK) nhận tin vui

Ca khúc "Dracula" phiên bản remix của nghệ sĩ người Australia Tame Impala với sự góp giọng của Jennie (BLACKPINK) đã tăng bốn bậc để trở lại vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, theo dữ liệu xem trước được Billboard công bố ngày 8/6 (giờ Mỹ). Đây là lần thứ hai ca khúc góp mặt trong Top 10 của bảng xếp hạng đĩa đơn uy tín nhất nước Mỹ sau khi từng đạt vị trí này hồi tháng trước.

"Dracula" ban đầu được Tame Impala phát hành dưới dạng ca khúc solo vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, bài hát thực sự tạo nên sức bật mới sau khi phiên bản remix có sự tham gia của Jennie được phát hành vào tháng 2/2026. Ca khúc nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng video ngắn, góp phần giúp bài hát duy trì sức hút trong nhiều tháng liên tiếp.

Jennie (phải) và Tame Impala - Ảnh: Lotte.

Sự kết hợp giữa chất liệu psychedelic rock đặc trưng của Tame Impala và màu sắc pop hiện đại của Jennie được đánh giá là một trong những yếu tố giúp ca khúc tiếp cận nhiều nhóm khán giả khác nhau.

Việc "Dracula" trở lại Top 10 tiếp tục củng cố vị thế của Jennie trên thị trường âm nhạc quốc tế. Trước đó, ca khúc này cũng đã giúp nữ nghệ sĩ có lần đầu tiên lọt Top 10 Billboard Hot 100 với tư cách nghệ sĩ solo, đồng thời trở thành ca khúc đầu tiên của Tame Impala đạt được thành tích này.

Bên cạnh Billboard Hot 100, "Dracula" còn ghi nhận thành tích tích cực trên nhiều bảng xếp hạng toàn cầu, trong đó từng vươn tới vị trí thứ 2 trên Billboard Global 200.

Năm 2026 tiếp tục là giai đoạn thành công của Jennie trên thị trường quốc tế.

Sinh năm 1996, Jennie nhận được sự chú ý ngay khi ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK của YG Entertainment vào ngày 8/8/2016. Nữ ca sĩ cùng BLACKPINK nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu nhờ các hit như: "Boombayah" và "Whistle"...

Tin sao ngày 9/6: Sơn Tùng M-TP chỉnh sửa MV 'Come My Way', Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt' GĐXH - Ca sĩ Sơn Tùng M-TP và công ty đã chỉnh sửa MV "Come My Way", trong khi đó Diệp Lâm Anh tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng biển và chia sẻ những hình ảnh gợi cảm.

Cảnh ngoại tình gây tranh cãi trong phim 'Dưới ô cửa sáng đèn' GĐXH - Nhiều khán giả bất bình, tranh cãi khi Dương đã qua đêm với Trang, chính thức phản bội Diệu.



