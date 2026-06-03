Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Trang Pháp khiến các chị đẹp Trung Quốc 'sợ hãi'

Thứ tư, 06:20 03/06/2026 | Thế giới showbiz

Hành trình "mang chuông đi đánh xứ người" của Trang Pháp có khó khăn trắc trở, nhưng đổi lại, cô nhận được sự yêu mến và thán phục của các đồng nghiệp.

Trang Pháp đang tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2026 và thể hiện rất tốt tài năng khi nhóm của cô đứng đầu các phần công diễn. Tuy phần bình chọn cá nhân của Trang Pháp chưa đạt kỳ vọng, nữ ca sĩ cũng nhận được sự thán phục của khán giả Trung Quốc và đồng đội nhờ tài năng, sự nhiệt tình và cả tính cách thân thiện.

Trang Pháp khiến các chị đẹp Trung Quốc 'sợ hãi' - Ảnh 1.

Trang Pháp góp nhiều công sức cho chiến thắng của đội.

Mới đây, trong phần trò chuyện với khán giả, nữ ca sĩ, diễn viên Lý Tâm Khiết đã không tiếc lời khen Trang Pháp, khẳng định nếu màn biểu diễn DNA thành công thì Trang Pháp là người có công lao lớn nhất khi cô đảm nhận chính trong việc dàn dựng sân khấu, biên đạo, tạo hình, nhạc cho tiết mục.

"Trong bài hát DNA, Trang Pháp là nhân vật vô cùng quan trọng. Em ấy giống linh hồn của cả bài hát này vậy. Bởi vì Trang Pháp rất thực lực. Em ấy là nhà sản xuất, đã tự làm 5 album. Ngoài ra còn biết phối khí, cũng có thể sáng tác lời bài hát. Hơn nữa em ấy còn có kinh nghiệm biểu diễn sân khấu. Cho nên lần này tôi giao toàn bộ sân khấu DNA cho em ấy phụ trách và dẫn dắt. Em ấy tự liên hệ với ê-kíp đạo diễn, phụ trách vũ đạo. Trong những ngày qua, Trang Pháp liên tục gửi các ý tưởng về trang phục vũ đạo. Lời bài hát cũng có những điều chỉnh và thay đổi nhỏ. Tôi rất cảm ơn em ấy. Nếu sân khấu DNA được khán giả yêu thích thì công lao thuộc về Trang Pháp", Lý Tâm Khiết chia sẻ.

Ngay cả đồng đội Từ Mộng Khiết, người có vốn tiếng Anh hạn chế cũng lục lọi hết vốn từ của mình để khen ngợi Trang Pháp: "Chị rất xinh đẹp, nhảy đẹp rap hay, vô cùng tài năng, chuyên nghiệp. Tư duy âm nhạc cũng rất tuyệt vời".

Thành viên Tiểu Uyển cũng khen ngợi Trang Pháp là "cô gái điểm tuyệt đối đa năng", luôn bước vào trạng thái tập trung cao độ mỗi khi luyện tập.

Trang Pháp cũng là nhân tố hot được các đội trưởng như Vương Mông, An Kỳ, Lý Tâm Khiết liên tục mời gọi bởi nữ ca sĩ không chỉ thể hiện được khả năng ca hát tốt, học ngoại ngữ cực nhanh mà còn biết chơi nhạc cụ, có tư duy dàn dựng sân khấu tốt, nhảy đẹp. Cô thường xuyên đóng góp ý tưởng để hoàn thiện phần trình diễn của đội. Thậm chí, khi bị thương, Trang Pháp cũng nỗ lực luyện tập để không làm ảnh hưởng tới tiến độ của cả nhóm.

Các đội trưởng tranh nhau mời Trang Pháp về đội của mình.

Trong một cuộc trò chuyện không chính thức, các chị đẹp Diệp Nhất Tây, Lý Tâm Khiết cũng dành nhiều lời khen cho Trang Pháp: "Trang Pháp giỏi ghê, một tuần học hai bài hát mà toàn tiếng Trung nữa. Em ấy thật sự rất lợi hại. Không hổ danh tinh hoa của Việt Nam. Nhà vô địch đầu tiên của Đạp gió Việt Nam. Người ta vốn dĩ là quán quân mà. Em ấy cũng là người rất có giáo dưỡng".

An Kỳ, nữ nghệ sĩ được cho là ăn ý nhất với Trang Pháp cũng từng đăng một bài viết đầy cảm xúc gửi tới cô sau màn trình diễn công 3: "Cảm ơn Trang Pháp - người chiến hữu cùng tần số, ăn ý với em. Sự cầu toàn với sân khấu, sự nghiêm túc với từng chi tiết của chúng ta hoàn toàn giống nhau. Cùng nhau thức khuya tập luyện, cùng nhau mài giũa sân khấu, cùng nhau gánh áp lực. Chị vững vàng, mạnh mẽ và có sức sáng tạo vô hạn. Được kề vai chiến đấu cùng chị, không cần nói quá nhiều, chị chính là sự hiện diện khiến em cảm thấy yên tâm".

Nhờ tài năng vượt trội, Trang Pháp nhiều lần khiến khán giả Trung Quốc sửng sốt và trở thành đề tài thảo luận nổi bật trên MXH Weibo.

Dù kết quả của Trang Pháp tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2026 như thế nào, cô cũng đã hết mình, ghi dấu ấn mạnh mẽ với tài năng nổi trội ở nhiều lĩnh vực và khiến khán giả xứ Trung lẫn các đồng nghiệp thán phục.

Trang Pháp khiến các chị đẹp Trung Quốc 'sợ hãi' - Ảnh 2.

Trang Pháp khiến các chị đẹp Trung Quốc 'sợ hãi' - Ảnh 3.

Trang Pháp khiến các chị đẹp Trung Quốc 'sợ hãi' - Ảnh 4.

Trang Pháp khiến các chị đẹp Trung Quốc 'sợ hãi' - Ảnh 5.

Trang Pháp đa tài, thể hiện sự xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khiến các nghệ sĩ khác thán phục.

Á hậu Thụy Vân ngừng dẫn "Chuyển động 24h" sau gần 12 năm gắn bóÁ hậu Thụy Vân ngừng dẫn 'Chuyển động 24h' sau gần 12 năm gắn bó

GĐXH - Á hậu Thụy Vân bất ngờ nói lời chia tay chương trình "Chuyển động 24h" khiến khán giả ngạc nhiên, hụt hẫng.

Minh Vũ
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Á hậu Thụy Vân ngừng dẫn 'Chuyển động 24h' sau gần 12 năm gắn bó

Á hậu Thụy Vân ngừng dẫn 'Chuyển động 24h' sau gần 12 năm gắn bó

Nhiều phim hoạt hình kinh điển phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Nhiều phim hoạt hình kinh điển phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

'Hoàng tử nhạc số' GREY D bật mí về tình yêu

'Hoàng tử nhạc số' GREY D bật mí về tình yêu

Cùng chuyên mục

Bị chỉ trích vì cho Hương Giang điểm thấp, giám khảo Lupita Jones lên tiếng

Bị chỉ trích vì cho Hương Giang điểm thấp, giám khảo Lupita Jones lên tiếng

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

Bị fan sắc đẹp Việt phản ứng vì chấm Hương Giang 5 điểm ở chung kết Miss Grand All Stars, giám khảo Lupita Jones lên tiếng giải thích tiêu chí đánh giá.

Nữ diễn viên bị ghét của Trung Quốc đổi đời

Nữ diễn viên bị ghét của Trung Quốc đổi đời

Thế giới showbiz - 2 ngày trước

Từng mang danh "tiểu tam bị ghét nhất màn ảnh", bị khán giả chửi bới, giờ đây Trương Nguyệt là thí sinh được yêu thích bậc nhất show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2026.

Tham vọng của Khánh Thi

Tham vọng của Khánh Thi

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

Khánh Thi với mong muốn đưa dancesport Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Giám khảo gây tranh cãi khi chấm thí sinh hoa hậu loạt điểm dưới trung bình

Giám khảo gây tranh cãi khi chấm thí sinh hoa hậu loạt điểm dưới trung bình

Thế giới showbiz - 5 ngày trước

Sau đêm bán kết 1 MGI All Stars, danh tính giám khảo Omar Harfouch được dân tình tìm kiếm trên mạng xã hội vì cách chấm điểm được đánh giá là khá khắt khe.

PGS.TS, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn: Nghệ sĩ có sứ mệnh làm đẹp cho đời nhưng lại sử dụng ma túy là một nghịch lý đau lòng

PGS.TS, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn: Nghệ sĩ có sứ mệnh làm đẹp cho đời nhưng lại sử dụng ma túy là một nghịch lý đau lòng

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Sự nối dài của những cái tên là người nổi tiếng bị bắt vì ma túy đã cho thấy sự xuống cấp về môi trường văn hoá trong hoạt động nghệ thuật. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng điều đó tạo ra một nghịch lý rất đau: người mang danh nghệ sĩ, làm đẹp cho đời sống tinh thần lại để chính mình rơi vào lối sống lệch chuẩn. Họ quên mất rằng ánh sáng đẹp nhất của một nghệ sĩ chính là ánh sáng của nhân cách.

Hà Anh Tuấn hỗ trợ bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ được ghép gan thành công và hành trình làm thiện nguyện bền bỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Hà Anh Tuấn hỗ trợ bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ được ghép gan thành công và hành trình làm thiện nguyện bền bỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Không chỉ được yêu mến bởi giọng hát và hình ảnh nghệ sĩ văn minh, Hà Anh Tuấn nhiều năm qua còn âm thầm ghi dấu trong lòng công chúng bằng hành trình thiện nguyện bền bỉ, đặc biệt dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sống trong biệt thự triệu đô 3 mặt tiền, Tăng Thanh Hà vẫn cho con dùng đồ bình dân, được cộng đồng mạng nể phục cách dạy con

Sống trong biệt thự triệu đô 3 mặt tiền, Tăng Thanh Hà vẫn cho con dùng đồ bình dân, được cộng đồng mạng nể phục cách dạy con

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Sự giản dị trong lối sống và quan điểm tập trung vào giá trị giáo dục cốt lõi cho các con khiến Tăng Thanh Hà ngày càng nhận được tình cảm yêu quý và nể phục từ công chúng.

Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu gây sốt

Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu gây sốt

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Lưu Hạo Tồn vượt qua những định kiến và sự căm ghét của công chúng, bằng tài năng đang gây sốt trong phim "Vai chính".

Đời thực bố mẹ siêu giàu nhưng quý tử nhà Đăng Khôi bùng nổ cảm xúc trong lần đầu khởi nghiệp bán hàng

Đời thực bố mẹ siêu giàu nhưng quý tử nhà Đăng Khôi bùng nổ cảm xúc trong lần đầu khởi nghiệp bán hàng

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Với chủ đề "Con làm được mà", tập 7 của "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026" mang đến những thử thách dở khóc dở cười nhằm rèn luyện sự tự lập cho các em bé. Trong đó, quý tử nhà Đăng Khôi còn gây cười với chuyện khởi nghiệp ngay trên sóng truyền hình.

Gặp nam thần phim Truyền thuyết Jumong 'bằng xương bằng thịt' tại Việt Nam vào tháng 6 tới

Gặp nam thần phim Truyền thuyết Jumong 'bằng xương bằng thịt' tại Việt Nam vào tháng 6 tới

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Mới đây, phía Park Ji Hoon bất ngờ xác nhận nam ca sĩ sẽ đến Việt Nam để tổ chức liên tiếp hai đêm fancon vào tháng 6 tới, khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi háo hức.

Xem nhiều

Tham vọng của Khánh Thi

Tham vọng của Khánh Thi

Thế giới showbiz

Khánh Thi với mong muốn đưa dancesport Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Sống trong biệt thự triệu đô 3 mặt tiền, Tăng Thanh Hà vẫn cho con dùng đồ bình dân, được cộng đồng mạng nể phục cách dạy con

Sống trong biệt thự triệu đô 3 mặt tiền, Tăng Thanh Hà vẫn cho con dùng đồ bình dân, được cộng đồng mạng nể phục cách dạy con

Thế giới showbiz
Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ?

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ?

Thế giới showbiz
Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký'

Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký'

Thế giới showbiz
Hà Anh Tuấn hỗ trợ bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ được ghép gan thành công và hành trình làm thiện nguyện bền bỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Hà Anh Tuấn hỗ trợ bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ được ghép gan thành công và hành trình làm thiện nguyện bền bỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top