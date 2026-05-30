Tham vọng của Khánh Thi
Khánh Thi với mong muốn đưa dancesport Việt Nam vươn tầm quốc tế.
Hơn hai thập kỷ gắn bó với khiêu vũ thể thao (DanceSport), kiện tướng Khánh Thi không chỉ là người đặt những viên gạch đầu tiên mà còn là “người truyền lửa” bền bỉ, đưa bộ môn này từ con số không trở thành niềm tự hào của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Nhắc đến DanceSport Việt Nam, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến Khánh Thi – người được mệnh danh là “Nữ hoàng khiêu vũ thể thao”. Rời xa ánh hào quang trực tiếp trên sàn đấu với tư cách vận động viên, cô chọn cho mình một hành trình thầm lặng nhưng đầy vinh quang hơn: Trở thành huấn luyện viên, trọng tài quốc tế và người định hình tương lai cho DanceSport nước nhà.
Nhìn lại những ngày đầu, hành trình mang bộ môn này về Việt Nam của Khánh Thi đầy rẫy những thử thách. Khi đó, khái niệm về DanceSport còn quá xa lạ với công chúng, kinh phí eo hẹp và điều kiện tập luyện vô cùng thiếu thốn. Bằng niềm đam mê cháy bỏng, cô đã tự mình bươn chải ra nước ngoài tầm sư học đạo, chắt chiu từng kiến thức, kỹ thuật chuẩn quốc tế để mang về truyền dạy lại cho các thế hệ học trò.
Sự kiên trì ấy đã kết trái ngọt khi DanceSport Việt Nam liên tiếp gặt hái những tấm huy chương vàng quý giá tại các kỳ SEA Games và giải vô địch châu Á. Đằng sau những bước nhảy thăng hoa, những giọt mồ hôi và cả máu của các vận động viên trên bục vinh quang luôn có bóng dáng của Khánh Thi. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, cô không chỉ nghiêm khắc trong phòng tập mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp các học trò vượt qua áp lực tâm lý để tỏa sáng.
Khát vọng của Khánh Thi
Không dừng lại ở những thành tích khu vực, giấc mơ của “Nữ hoàng DanceSport” lớn hơn rất nhiều. Cô luôn nung nấu khát vọng đưa các vũ công Việt Nam vươn tầm thế giới, tự tin cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc châu Âu và châu Á. Để hiện thực hóa điều đó, Khánh Thi đã dốc hết tâm huyết vào công tác đào tạo trẻ, xây dựng các trung tâm khiêu vũ chuyên nghiệp và thường xuyên mời các chuyên gia hàng đầu thế giới về huấn luyện.
Bên cạnh đó, cô còn tích cực tổ chức các giải đấu mở rộng quy mô lớn, tạo sân chơi cọ xát chất lượng cao cho các tài năng trẻ. Theo Khánh Thi, để DanceSport bay xa, điều quan trọng nhất là phải xây dựng được một lực lượng kế cận vững chắc và có chiều sâu. Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ tài năng, tự tin bước ra thế giới hiện nay chính là minh chứng rõ nhất cho tầm nhìn đúng đắn của cô.
Hành trình thầm lặng nhưng bền bỉ của Khánh Thi đã chứng minh một điều, với đam mê đủ lớn và một quyết tâm không lùi bước, mọi giấc mơ đều có thể chạm tới. Cô vẫn đang miệt mài mỗi ngày trên sàn tập, tiếp tục hành trình nuôi dưỡng những nhà vô địch mới và đưa khiêu vũ thể thao Việt Nam bay cao, bay xa hơn nữa trên bản đồ thế giới.
Giám khảo gây tranh cãi khi chấm thí sinh hoa hậu loạt điểm dưới trung bìnhThế giới showbiz - 1 ngày trước
Sau đêm bán kết 1 MGI All Stars, danh tính giám khảo Omar Harfouch được dân tình tìm kiếm trên mạng xã hội vì cách chấm điểm được đánh giá là khá khắt khe.
PGS.TS, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn: Nghệ sĩ có sứ mệnh làm đẹp cho đời nhưng lại sử dụng ma túy là một nghịch lý đau lòngThế giới showbiz - 3 ngày trước
GĐXH - Sự nối dài của những cái tên là người nổi tiếng bị bắt vì ma túy đã cho thấy sự xuống cấp về môi trường văn hoá trong hoạt động nghệ thuật. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng điều đó tạo ra một nghịch lý rất đau: người mang danh nghệ sĩ, làm đẹp cho đời sống tinh thần lại để chính mình rơi vào lối sống lệch chuẩn. Họ quên mất rằng ánh sáng đẹp nhất của một nghệ sĩ chính là ánh sáng của nhân cách.
Hà Anh Tuấn hỗ trợ bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ được ghép gan thành công và hành trình làm thiện nguyện bền bỉ khiến nhiều người ngưỡng mộThế giới showbiz - 6 ngày trước
GĐXH - Không chỉ được yêu mến bởi giọng hát và hình ảnh nghệ sĩ văn minh, Hà Anh Tuấn nhiều năm qua còn âm thầm ghi dấu trong lòng công chúng bằng hành trình thiện nguyện bền bỉ, đặc biệt dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Sống trong biệt thự triệu đô 3 mặt tiền, Tăng Thanh Hà vẫn cho con dùng đồ bình dân, được cộng đồng mạng nể phục cách dạy conThế giới showbiz - 6 ngày trước
GĐXH - Sự giản dị trong lối sống và quan điểm tập trung vào giá trị giáo dục cốt lõi cho các con khiến Tăng Thanh Hà ngày càng nhận được tình cảm yêu quý và nể phục từ công chúng.
Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu gây sốtThế giới showbiz - 1 tuần trước
Lưu Hạo Tồn vượt qua những định kiến và sự căm ghét của công chúng, bằng tài năng đang gây sốt trong phim "Vai chính".
Đời thực bố mẹ siêu giàu nhưng quý tử nhà Đăng Khôi bùng nổ cảm xúc trong lần đầu khởi nghiệp bán hàngThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Với chủ đề "Con làm được mà", tập 7 của "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026" mang đến những thử thách dở khóc dở cười nhằm rèn luyện sự tự lập cho các em bé. Trong đó, quý tử nhà Đăng Khôi còn gây cười với chuyện khởi nghiệp ngay trên sóng truyền hình.
Gặp nam thần phim Truyền thuyết Jumong 'bằng xương bằng thịt' tại Việt Nam vào tháng 6 tớiThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Mới đây, phía Park Ji Hoon bất ngờ xác nhận nam ca sĩ sẽ đến Việt Nam để tổ chức liên tiếp hai đêm fancon vào tháng 6 tới, khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi háo hức.
Hoa hậu nợ thuế bị tịch thu tài sản gây chấn độngThế giới showbiz - 1 tuần trước
Kim Sa Rang đang trở thành tâm điểm sau khi một căn hộ đứng tên cô tại thành phố Gimpo bị cơ quan thuế Hàn Quốc kê biên. Thông tin Hoa hậu Hàn Quốc 2000 liên quan vụ nợ thuế gây chú ý vì nhiều năm cô sống kín tiếng, hiếm scandal của showbiz xứ kim chi.
Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký'Thế giới showbiz - 1 tuần trước
Nữ diễn viên này từng khiến khán giả say đắm với vẻ đẹp kiều diễm khi vào vai Vạn Thánh công chúa trong "Tây du ký" phiên bản 1986.
Ảnh hậu trường ít được tiết lộ của ‘Hoàn Châu cách cách'Thế giới showbiz - 1 tuần trước
Cùng với "Tây du ký 1986", "Hoàn Châu cách cách" cũng được xem là bộ phim kinh điển, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.
Nam thần VFC - bạn thân Hồng Đăng sở hữu chung cư, nhà biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọngThế giới showbiz
GĐXH - Mạnh Trường nổi tiếng là nam thần trong "vũ trụ" VFC với nhiều phim hot giờ vàng. Nhờ có một sự nghiệp thành công nên ở đời thực, nam diễn viên gây choáng khi để lộ nhiều khối bất động sản khổng lồ.