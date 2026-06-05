Taylor Swift có khối tài sản 2 tỷ USD ở tuổi 36

Theo Forbes, Taylor Swift đã lọt vào danh sách Iconoclast 50 thường niên, vinh danh "những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất thế giới trong lĩnh vực tài chính, công nghiệp, giải trí, truyền thông và công nghệ".

Tài sản ròng của nữ nhạc sĩ, ca sĩ 36 tuổi đã tăng lên 2 tỷ USD vào tháng 3/2026. Cô lần đầu tiên đạt được danh hiệu tỷ phú vào năm 2024 nhờ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Eras Tour, chuyến lưu diễn hòa nhạc có doanh thu cao nhất trong lịch sử (2,2 tỷ USD).

Taylor Swift có khối tài sản 2 tỷ USD. Ảnh: Getty Images

Với 2 tỷ USD, Taylor Swift vẫn không phải là nhạc sĩ giàu nhất hiện nay. Theo Forbes, vị trí số 1 thuộc về Jay-Z với giá trị tài sản ròng thực tế là 2,8 tỷ USD. Đáng chú ý trong danh sách Iconoclast 50, còn có sự xuất hiện của vợ Jay-Z, nữ ca sĩ Beyoncé, người cũng đã trở thành tỷ phú nhờ thành công rực rỡ của các tour lưu diễn và album bội thu giải Grammy.



Dự kiến vào 11/6, Taylor Swift sẽ chính thức được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ. Cô là người trẻ thứ hai trong lịch sử và là người phụ nữ trẻ nhất, ở tuổi 36, có được thành tựu này. Chỉ có Stevie Wonder được vinh danh ở độ tuổi trẻ hơn khi 32 tuổi.

Loạt tin vui này đang hâm nóng sự quan tâm của công chúng trước thềm đám cưới được trông đợi của Taylor Swift và Travis Kelce. Nhiều nguồn tin cho thấy, đám cưới được cho là diễn ra vào ngày 3/7 với một số quy định nghiêm ngặt theo yêu cầu của chủ nhân sự kiện.

Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị làm lễ cưới. Ảnh: Instagram

Taylor Swift - Travis Kelce hiện là cặp đôi được săn đón bậc nhất làng giải trí - thể thao Mỹ cũng như quốc tế. Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2023 và "gây bão" khi thông báo đính hôn hồi tháng 8/2025. Gần 3 năm bên nhau, ngôi sao đội Kansas City Chiefs và siêu sao làng nhạc liên tục sánh đôi trong những hoạt động đời thường, công khai ủng hộ công việc riêng của "nửa kia".

Taylor Swift sinh năm 1989, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận Eras Tour của nghệ sĩ là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD. Cô được Time chọn là "Nhân vật của năm" 2023.

Đoàn Thiên Ân và Hương Giang làm giám khảo Miss Grand Vietnam 2026 GĐXH - Hoa hậu Hương Giang, Đoàn Thiên Ân sẽ xuất hiện với vai trò giám khảo tại Miss Grand Vietnam 2026.

Tin sao ngày 4/6: Động thái mới của Sơn Tùng M-TP, Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng gợi cảm GĐXH - Sơn Tùng M-TP gây chú ý khi đăng tải clip thực hiện vũ đạo ca khúc mới "Come My Way", trong khi Hoa hậu Thanh Thủy tiếp tục nhận về "mưa" lời khen cho nhan sắc cực phẩm.







