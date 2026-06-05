Taylor Swift có khối tài sản 2 tỷ USD ở tuổi 36
GĐXH - Taylor Swift trở thành nữ nhạc sĩ giàu nhất trong lịch sử với khối tài sản đạt mức 2 tỷ USD.
Theo Forbes, Taylor Swift đã lọt vào danh sách Iconoclast 50 thường niên, vinh danh "những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất thế giới trong lĩnh vực tài chính, công nghiệp, giải trí, truyền thông và công nghệ".
Tài sản ròng của nữ nhạc sĩ, ca sĩ 36 tuổi đã tăng lên 2 tỷ USD vào tháng 3/2026. Cô lần đầu tiên đạt được danh hiệu tỷ phú vào năm 2024 nhờ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Eras Tour, chuyến lưu diễn hòa nhạc có doanh thu cao nhất trong lịch sử (2,2 tỷ USD).
Với 2 tỷ USD, Taylor Swift vẫn không phải là nhạc sĩ giàu nhất hiện nay. Theo Forbes, vị trí số 1 thuộc về Jay-Z với giá trị tài sản ròng thực tế là 2,8 tỷ USD. Đáng chú ý trong danh sách Iconoclast 50, còn có sự xuất hiện của vợ Jay-Z, nữ ca sĩ Beyoncé, người cũng đã trở thành tỷ phú nhờ thành công rực rỡ của các tour lưu diễn và album bội thu giải Grammy.
Dự kiến vào 11/6, Taylor Swift sẽ chính thức được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ. Cô là người trẻ thứ hai trong lịch sử và là người phụ nữ trẻ nhất, ở tuổi 36, có được thành tựu này. Chỉ có Stevie Wonder được vinh danh ở độ tuổi trẻ hơn khi 32 tuổi.
Loạt tin vui này đang hâm nóng sự quan tâm của công chúng trước thềm đám cưới được trông đợi của Taylor Swift và Travis Kelce. Nhiều nguồn tin cho thấy, đám cưới được cho là diễn ra vào ngày 3/7 với một số quy định nghiêm ngặt theo yêu cầu của chủ nhân sự kiện.
Taylor Swift - Travis Kelce hiện là cặp đôi được săn đón bậc nhất làng giải trí - thể thao Mỹ cũng như quốc tế. Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2023 và "gây bão" khi thông báo đính hôn hồi tháng 8/2025. Gần 3 năm bên nhau, ngôi sao đội Kansas City Chiefs và siêu sao làng nhạc liên tục sánh đôi trong những hoạt động đời thường, công khai ủng hộ công việc riêng của "nửa kia".
Taylor Swift sinh năm 1989, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận Eras Tour của nghệ sĩ là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD. Cô được Time chọn là "Nhân vật của năm" 2023.
Trang Pháp khiến các chị đẹp Trung Quốc 'sợ hãi'Thế giới showbiz - 2 ngày trước
Hành trình "mang chuông đi đánh xứ người" của Trang Pháp có khó khăn trắc trở, nhưng đổi lại, cô nhận được sự yêu mến và thán phục của các đồng nghiệp.
Bị chỉ trích vì cho Hương Giang điểm thấp, giám khảo Lupita Jones lên tiếngThế giới showbiz - 3 ngày trước
Bị fan sắc đẹp Việt phản ứng vì chấm Hương Giang 5 điểm ở chung kết Miss Grand All Stars, giám khảo Lupita Jones lên tiếng giải thích tiêu chí đánh giá.
Nữ diễn viên bị ghét của Trung Quốc đổi đờiThế giới showbiz - 4 ngày trước
Từng mang danh "tiểu tam bị ghét nhất màn ảnh", bị khán giả chửi bới, giờ đây Trương Nguyệt là thí sinh được yêu thích bậc nhất show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2026.
Tham vọng của Khánh ThiThế giới showbiz - 6 ngày trước
Khánh Thi với mong muốn đưa dancesport Việt Nam vươn tầm quốc tế.
Giám khảo gây tranh cãi khi chấm thí sinh hoa hậu loạt điểm dưới trung bìnhThế giới showbiz - 1 tuần trước
Sau đêm bán kết 1 MGI All Stars, danh tính giám khảo Omar Harfouch được dân tình tìm kiếm trên mạng xã hội vì cách chấm điểm được đánh giá là khá khắt khe.
PGS.TS, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn: Nghệ sĩ có sứ mệnh làm đẹp cho đời nhưng lại sử dụng ma túy là một nghịch lý đau lòngThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Sự nối dài của những cái tên là người nổi tiếng bị bắt vì ma túy đã cho thấy sự xuống cấp về môi trường văn hoá trong hoạt động nghệ thuật. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng điều đó tạo ra một nghịch lý rất đau: người mang danh nghệ sĩ, làm đẹp cho đời sống tinh thần lại để chính mình rơi vào lối sống lệch chuẩn. Họ quên mất rằng ánh sáng đẹp nhất của một nghệ sĩ chính là ánh sáng của nhân cách.
Hà Anh Tuấn hỗ trợ bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ được ghép gan thành công và hành trình làm thiện nguyện bền bỉ khiến nhiều người ngưỡng mộThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Không chỉ được yêu mến bởi giọng hát và hình ảnh nghệ sĩ văn minh, Hà Anh Tuấn nhiều năm qua còn âm thầm ghi dấu trong lòng công chúng bằng hành trình thiện nguyện bền bỉ, đặc biệt dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Sống trong biệt thự triệu đô 3 mặt tiền, Tăng Thanh Hà vẫn cho con dùng đồ bình dân, được cộng đồng mạng nể phục cách dạy conThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Sự giản dị trong lối sống và quan điểm tập trung vào giá trị giáo dục cốt lõi cho các con khiến Tăng Thanh Hà ngày càng nhận được tình cảm yêu quý và nể phục từ công chúng.
Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu gây sốtThế giới showbiz - 1 tuần trước
Lưu Hạo Tồn vượt qua những định kiến và sự căm ghét của công chúng, bằng tài năng đang gây sốt trong phim "Vai chính".
Đời thực bố mẹ siêu giàu nhưng quý tử nhà Đăng Khôi bùng nổ cảm xúc trong lần đầu khởi nghiệp bán hàngThế giới showbiz - 2 tuần trước
GĐXH - Với chủ đề "Con làm được mà", tập 7 của "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026" mang đến những thử thách dở khóc dở cười nhằm rèn luyện sự tự lập cho các em bé. Trong đó, quý tử nhà Đăng Khôi còn gây cười với chuyện khởi nghiệp ngay trên sóng truyền hình.
Tham vọng của Khánh ThiThế giới showbiz
Khánh Thi với mong muốn đưa dancesport Việt Nam vươn tầm quốc tế.