Trung Quốc xuất hiện spa “tắm bão tố” gây sốt: Sấm chớp, mưa lớn và sốc điện trong bể tắm

Các nhà tắm công cộng từ lâu đã là một phần đặc trưng của đời sống văn hóa tại Trung Quốc. Với lịch sử kéo dài hàng nghìn năm, những không gian này không chỉ phục vụ nhu cầu vệ sinh cá nhân mà còn trở thành nơi thư giãn, giao lưu xã hội và tái tạo năng lượng cho người dân.

Ngày nay, khi nhịp sống đô thị ngày càng căng thẳng, các nhà tắm truyền thống đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Nhiều cơ sở hiện đại đã biến trải nghiệm tắm hơi thành một hình thức giải trí tổng hợp với hàng loạt tiện nghi từ xông hơi, massage, ăn uống cho tới khu nghỉ ngơi qua đêm.

Trong bối cảnh đó, một xu hướng mới mang tên “Storm Bath Spa” đang nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Khác với những bể tắm thông thường, mô hình này tái hiện một cơn giông bão ngay trong không gian spa, kết hợp hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và nước để tạo ra trải nghiệm nhập vai độc đáo.

Theo nhiều video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khách tham gia sẽ ngâm mình trong một bể nước nông trong khi hệ thống vòi phun trên cao đổ nước xuống như mưa lớn. Xung quanh bể là các màn hình điện tử trình chiếu hình ảnh sấm chớp, đồng thời loa phát ra âm thanh sấm rền và tiếng mưa xối xả.

Không gian này tạo cảm giác như đang đứng giữa một cơn bão thực sự. Một số cơ sở còn bổ sung những xung điện nhẹ trong nước để tăng cảm giác kích thích, khiến trải nghiệm trở nên khác biệt so với các spa thông thường.

Nhiều người tham gia mô tả cảm giác này như một dạng “thử thách thiên kiếp”, một cách nói mang tính hài hước phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trong những mùa đông khắc nghiệt và khô hạn ở vùng đông bắc Trung Quốc, các nhà tắm công cộng trở nên thiết yếu, mang lại sự ấm áp và thoải mái.

Ý tưởng Storm Bath Spa thực ra không bắt nguồn từ Trung Quốc. Mô hình này được cho là xuất hiện đầu tiên tại Italy và trở nên nổi tiếng trong cộng đồng du học sinh Trung Quốc ở châu Âu.

Trước đây, nhiều người phải bay tới thành phố Milan và chi gần 1.000 nhân dân tệ chỉ để thử trải nghiệm này. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, mô hình đã được đưa về Trung Quốc và nhanh chóng lan rộng.

Hiện nay, Storm Bath Spa đã xuất hiện tại nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Không chỉ dừng lại ở các đô thị lớn, mô hình này còn lan tới những địa phương như Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc hay thành phố Bao Đầu thuộc khu tự trị Nội Mông.

Tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, một nhân viên spa cho biết giá vé trải nghiệm chỉ hơn 100 nhân dân tệ. Mỗi lượt kéo dài khoảng năm phút và có thể phục vụ khoảng 30 người cùng lúc.

Khách tham gia bắt buộc phải mặc đồ bơi. Bể nước chỉ sâu tới đầu gối người trưởng thành nên ngay cả những người không biết bơi cũng có thể tham gia một cách an toàn.

Trào lưu này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới nhân viên văn phòng, những người thường tìm kiếm các phương thức giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc. Một số doanh nghiệp thậm chí còn chọn Storm Bath Spa làm địa điểm tổ chức các hoạt động gắn kết tập thể.

Không dừng lại ở mô hình “tắm bão”, ngành công nghiệp nhà tắm tại Trung Quốc còn liên tục sáng tạo thêm nhiều trải nghiệm mới.

Trung tâm suối nước nóng Qinghe Peninsula tại Thẩm Dương, thường được cư dân mạng gọi là “trần nhà của các nhà tắm sang trọng”, đã xây dựng cả một khu “thế giới băng tuyết” trong khuôn viên.

Trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời có thể xuống tới âm 30 độ C, nơi đây sở hữu hồ nước dài tới 168 mét cùng các đường trượt băng cho phép du khách trượt từ sườn dốc phủ tuyết xuống thẳng bể suối nước nóng.

Một số cơ sở thậm chí còn đưa động vật vào trải nghiệm tắm, tạo nên những khung cảnh kỳ lạ hiếm thấy.

Tại các thành phố như Trùng Khánh và Cáp Nhĩ Tân, các suối nước nóng theo chủ đề lẩu mang đến trải nghiệm mới lạ và thú vị, mô phỏng một cách sáng tạo cảm giác thưởng thức một bữa ăn cay nồng đặc trưng của Tứ Xuyên.

Theo các báo cáo và chia sẻ trên mạng xã hội, du khách tại một số nhà tắm đã bắt gặp chim cánh cụt, vẹt, thỏ, thằn lằn và thậm chí cả sư tử xuất hiện trong khuôn viên.

Một nhà tắm tại Thẩm Dương mang tên Magpie Water Club nổi tiếng vì đưa chim cánh cụt vào khu vực trong nhà, tạo nên khung cảnh vừa kỳ lạ vừa thu hút khách tham quan.

Những mô hình độc đáo này đang góp phần biến nhà tắm công cộng từ một dịch vụ sinh hoạt quen thuộc thành một ngành công nghiệp giải trí và chăm sóc sức khỏe đầy sáng tạo.

Trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ các xu hướng trải nghiệm văn hóa, nhiều du khách nước ngoài cũng bắt đầu tìm đến các nhà tắm Trung Quốc như một cách để khám phá đời sống địa phương.

Một số vlogger quốc tế cho biết họ đặc biệt ấn tượng với mô hình spa tại Thượng Hải, nơi khách có thể ở lại nhiều giờ, thậm chí qua đêm, với chi phí thấp hơn đáng kể so với nhiều spa tại châu Âu.

Trải nghiệm “Spa tắm bão”, mô phỏng bão và kết hợp những cú sốc điện nhẹ trong suối nước nóng, đang nhanh chóng trở nên phổ biến trong giới đam mê công nghệ ở Trung Quốc.

Sự kết hợp giữa truyền thống lâu đời và những ý tưởng mới lạ đang giúp ngành nhà tắm Trung Quốc bước sang một giai đoạn phát triển mới. Và trong số đó, Storm Bath Spa đang trở thành biểu tượng cho cách mà ngành dịch vụ này không ngừng sáng tạo để giữ chân khách hàng trong thời đại trải nghiệm.

Đức Khương