Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Sáng 18/4, trao đổi với phóng viên Dân trí , đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết, do vết thương quá nặng, vào lúc 11h55 ngày 15/4, Trung tá Quách Văn Trường - Phó đội trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh Lào Cai) đã qua đời sau một thời gian dài chữa trị.

Trung tá Trường là cán bộ CSGT bị đối tượng Kiều Tiến Tâm (SN 1994) điều khiển xe máy đâm trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ vào tối 6/2/2023.

Anh Quách Văn Trường bị đâm trọng thương, điều trị một thời gian dài nhưng không qua khỏi (Ảnh: Thanh Tuấn).

Lúc 6h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu Trung tá Quách Văn Trường tại nhà riêng theo nghi lễ Công an nhân dân.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, Trung tá Quách Văn Trường (SN 1983, quê Ninh Bình) đã có 21 năm học tập, công tác, chiến đấu trong lực lượng Công an nhân dân; luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Giây phút tiễn đưa linh cữu Trung tá Quách Văn Trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Với những cống hiến, thành tích đã đạt được, Trung tá Trường được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, nhiều bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh Lào Cai và nhiều giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Trước đó, tối 6/2/2023, tổ công tác Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại đại lộ Trần Hưng Đạo, quốc lộ 4E (địa phận phường Nam Cường, TP Lào Cai).

Khoảng 21h, tổ công tác phát hiện Kiều Tiến Tâm điều khiển xe máy tốc độ cao. Trung tá Quách Văn Trường (tổ trưởng) ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tâm không chấp hành mà tăng ga nhằm vượt chốt kiểm tra; tông thẳng xe vào người Trung tá Trường. Cú đâm khiến chiến sĩ cảnh sát bị hất văng lên cao, ngã xuống lòng đường, trọng thương.

Qua kiểm tra, tài xế 29 tuổi có nồng độ cồn là 0,303mg/lít khí thở.

Cảnh sát dẫn giải Tâm thực nghiệm hiện trường (Ảnh: Thanh Tuấn).

Ngày 13/2/2023, Công an TP Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án. Ngày 15/2/2023, Công an TP Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can đối với Kiều Tiến Tâm về tội Giết người.