Trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu kịp thời sơ cứu cho bệnh nhân cao tuổi bị đột quỵ

Theo đó, vào sáng ngày 30/10, ông P.V.T, 62 tuổi, gặp tình trạng nguy kịch và đột ngột té ngã khi đang di chuyển trên đường. Gia đình định đưa ông về nhà, nhưng ông T. đã yêu cầu được chuyển tới Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng FPT Long Châu gần đó để nhận sự trợ giúp y tế.

Ngay khi tiếp nhận trường hợp của ông T., bác sĩ Ngô Trần Nhật Giang tại hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng FPT Long Châu, số 366 tỉnh lộ 10 đã đánh giá tình trạng khẩn cấp, nghi ngờ ông đang gặp cơn nhồi máu cơ tim. Trong giây phút quyết định, bác sĩ Giang nhanh chóng phối hợp cùng đội ngũ điều dưỡng, sử dụng thuốc aspirin và clopidogrel nghiền nhỏ, đút ông T. uống nhằm giảm thiểu nguy cơ biến chứng. Trung tâm cũng gấp rút gọi xe cấp cứu đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông T. sau đó được chẩn đoán chính xác nhồi máu cơ tim, được can thiệp đặt stent và hiện đã vượt qua cơn nguy kịch.

Sáng ngày 01/11, bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Giám sát kinh doanh khu vực của FPT Long Châu cùng bác sĩ Giang đã đến bệnh viện thăm hỏi tình trạng sức khỏe, động viên ông T. trong quá trình hồi phục. Con gái ông T., chị Trang - cũng là một cựu dược sĩ của FPT Long Châu - không giấu được xúc động: "Gia đình chúng tôi rất cảm kích đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng Long Châu đã kịp thời giúp đỡ ba tôi. Nhờ bác sĩ Giang chẩn đoán và cho uống thuốc kịp thời, đội ngũ y bác sĩ phản ứng nhanh, giúp chuyển ông vào Bệnh viện Chợ Rẫy để được phẫu thuật đúng thời điểm vàng nên ông đã qua cơn nguy kịch và đang dần khỏe lại".

Không chỉ riêng trường hợp này, trước đó, vào ngày 11/10/2024, Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng FPT Long Châu, tại số 441 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng cũng đã cấp cứu thành công một em bé bị hóc kẹo khi đang trên đường tan học về. Bé được ba mẹ đưa vào trung tâm trong tình trạng khó thở và hô hấp kém.

Bác sĩ An tại hệ thống đã ngay lập tức làm nghiệm pháp Heimlich để cấp cứu cho bé. Được biết, đây là phương pháp được sử dụng khi tắc nghẽn đường thở nặng và đe dọa tính mạng do dị vật hoặc do thức ăn. Sau quá trình cấp cứu, vật thể đã được đưa ra ngoài, bé hô hấp bình thường trở lại. Khi tình hình sức khỏe bé ổn định, gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bác sĩ An vì sự cứu giúp kịp thời.

Ngày 6/07/2024, bác sĩ Trần Thị Như Quỳnh, điều dưỡng Nguyễn Thị Ngân Chi cùng các nhân viên của hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng FPT Long Châu tại địa chỉ số 203 đường 3/2 (Quận 10) cũng vinh dự được Sở Y tế TP.HCM tuyên dương, khi đã phản ứng nhanh chóng, kịp thời cấp cứu và cứu sống một phụ nữ bị sốc phản vệ tại hiện trường do ngộ độc thuốc gây tê sau thủ thuật thẩm mỹ.

Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng FPT Long Châu luôn cam kết thực hiện sứ mệnh nâng cao sức khỏe cộng đồng qua các dịch vụ y tế chuyên nghiệp và tận tâm, nhất quán với tinh thần tương thân tương ái, sống vì những điều tử tế. Công ty đã và đang nỗ lực hết mình để tiếp tục có những đóng góp tích cực cho cộng đồng thông qua các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ kịp thời, góp phần là cánh tay nối dài của nền y tế nước nhà.