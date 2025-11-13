Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Trường học không nhận hoa, quà dịp 20/11, xin chuyển thành học bổng cho học sinh nghèo

Thứ năm, 09:22 13/11/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Thay vì nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), nhiều trường học tại TPHCM kêu gọi chuyển đổi thành học bổng cho học sinh khó khăn.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa có ý kiến chỉ đạo về việc không tổ chức tiếp khách và không nhận hoa, quà chúc mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Theo Sở GD&ĐT, việc này nhằm thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cùng với đó, một số trường học ở TPHCM cũng đã có thư ngỏ gửi tới các mạnh thường quân, đối tác, phụ huynh về việc không nhận hoa.

Trường học không nhận hoa, quà dịp 20/11, xin chuyển thành học bổng cho học sinh nghèo - Ảnh 1.

Sở GD&ĐT TPHCM không tổ chức tiếp khách và không nhận hoa, quà chúc mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức, TPHCM) vừa gửi thư cảm ơn đến các đối tác, phụ huynh đã luôn đồng hành, hỗ trợ trường thời gian qua.

Trong thư, bà Trúc nói rằng, năm nay tình hình kinh tế khó khăn, nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Trường mong phụ huynh, đơn vị, đối tác… có dự định gửi hoa chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) vui lòng chuyển thành suất học bổng dành cho học sinh khó khăn hoặc đồng hành cùng trường hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

"Những suất học bổng này sẽ được trường trao tặng các em trong lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam như món quà động viên. Trường cũng trích một phần tiền chung tay chia sẻ cùng bà con các vùng bão lũ", bà Trúc nói.

Bà Trúc thông tin thêm, đến nay, trường đã nhận được khoảng 26 triệu đồng từ các mạnh thường quân, đối tác, phụ huynh và cựu học sinh đóng góp. Nhà trường dự kiến trao 30 suất học bổng với tổng trị giá gần 30 triệu đồng cho học sinh vượt khó. Một phần khác, nhà trường sẽ chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại trong bão.

Anh Nhàn - Huỳnh Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Sau ngày 15/12, cha mẹ có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng nếu không làm điều này với con cái

Sau ngày 15/12, cha mẹ có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng nếu không làm điều này với con cái

Giáo dục - 31 phút trước

GĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, cha mẹ bỏ mặc, không quan tâm, không giáo dục con cái là trẻ em có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng.

Sở GD-ĐT nói về vụ cô giáo đánh vào tay học sinh bằng thước nhựa bị cho thôi việc

Sở GD-ĐT nói về vụ cô giáo đánh vào tay học sinh bằng thước nhựa bị cho thôi việc

Giáo dục - 15 giờ trước

Trường THPT Anh hùng Núp (Gia Lai) chấm dứt hợp đồng với cô giáo dùng thước nhựa mềm đánh vào bàn tay học sinh do các em không thuộc bài. Tuy nhiên, đã có 14/15 phụ huynh mong muốn cô giáo tiếp tục được giảng dạy.

Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, khắc phục khó khăn về nhà công vụ cho giáo viên vùng biên Mường Lý

Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, khắc phục khó khăn về nhà công vụ cho giáo viên vùng biên Mường Lý

Giáo dục - 19 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, xác minh và có giải pháp giải quyết khó khăn về nhà công vụ cho 21 giáo viên Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý sau sự cố sạt lở.

Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công an

Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công an

Giáo dục - 1 ngày trước

Tạ Quang Công, thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, được giữ lại làm giảng viên tại chính ngôi trường mình theo học, nhờ vào những thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.

Nữ giáo viên bắt học sinh dàn hàng rồi dùng thước đánh

Nữ giáo viên bắt học sinh dàn hàng rồi dùng thước đánh

Giáo dục - 1 ngày trước

Em nào trả lời sai sẽ bị cô B yêu cầu lên bục giảng xếp hàng, sau đó dùng thước lần lượt đánh vào tay mỗi em 10 cái.

Lịch thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2025

Lịch thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2025

Giáo dục - 2 ngày trước

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2025 sẽ diễn ra ngày 25 - 26/12, bao gồm cả phần thi Nói cho môn Ngoại ngữ và phần lập trình trên máy vi tính cho môn Tin học.

Học sinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic vật lý trẻ thế giới

Học sinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic vật lý trẻ thế giới

Giáo dục - 2 ngày trước

5 học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành 2 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng tại Olympic vật lý trẻ thế giới năm 2025.

Nhiều trường từ chối nhận hoa 20/11, mong đổi thành sách vở để tặng học sinh

Nhiều trường từ chối nhận hoa 20/11, mong đổi thành sách vở để tặng học sinh

Giáo dục - 3 ngày trước

Nhiều trường học từ chối nhận hoa ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thay vào đó là sách vở, dụng cụ học tập để tặng học sinh.

Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật, có 4 bài báo quốc tế

Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật, có 4 bài báo quốc tế

Giáo dục - 3 ngày trước

Không chỉ là thủ khoa đầu vào, nữ sinh Bùi Hạnh Nhung còn trở thành thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ vật liệu của ĐH Phenikaa với tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc.

Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi

Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi

Giáo dục - 3 ngày trước

Sau khi bão số 13 (Kalmaegi) quét qua, trường học ở nhiều tỉnh, thành trở nên hoang tàn, ngổn ngang vì bị sập, tốc mái, bàn ghế ngã đổ.

Xem nhiều

Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công an

Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công an

Giáo dục

Tạ Quang Công, thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, được giữ lại làm giảng viên tại chính ngôi trường mình theo học, nhờ vào những thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.

Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật, có 4 bài báo quốc tế

Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật, có 4 bài báo quốc tế

Giáo dục
Nữ giáo viên bắt học sinh dàn hàng rồi dùng thước đánh

Nữ giáo viên bắt học sinh dàn hàng rồi dùng thước đánh

Giáo dục
Ba nhà giáo 9X sắp được Bộ GD&ĐT vinh danh dịp 20/11 là ai?

Ba nhà giáo 9X sắp được Bộ GD&ĐT vinh danh dịp 20/11 là ai?

Giáo dục
Sở GD-ĐT nói về vụ cô giáo đánh vào tay học sinh bằng thước nhựa bị cho thôi việc

Sở GD-ĐT nói về vụ cô giáo đánh vào tay học sinh bằng thước nhựa bị cho thôi việc

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top