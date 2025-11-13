Trường học không nhận hoa, quà dịp 20/11, xin chuyển thành học bổng cho học sinh nghèo
Thay vì nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), nhiều trường học tại TPHCM kêu gọi chuyển đổi thành học bổng cho học sinh khó khăn.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa có ý kiến chỉ đạo về việc không tổ chức tiếp khách và không nhận hoa, quà chúc mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).
Theo Sở GD&ĐT, việc này nhằm thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Cùng với đó, một số trường học ở TPHCM cũng đã có thư ngỏ gửi tới các mạnh thường quân, đối tác, phụ huynh về việc không nhận hoa.
Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức, TPHCM) vừa gửi thư cảm ơn đến các đối tác, phụ huynh đã luôn đồng hành, hỗ trợ trường thời gian qua.
Trong thư, bà Trúc nói rằng, năm nay tình hình kinh tế khó khăn, nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Trường mong phụ huynh, đơn vị, đối tác… có dự định gửi hoa chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) vui lòng chuyển thành suất học bổng dành cho học sinh khó khăn hoặc đồng hành cùng trường hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.
"Những suất học bổng này sẽ được trường trao tặng các em trong lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam như món quà động viên. Trường cũng trích một phần tiền chung tay chia sẻ cùng bà con các vùng bão lũ", bà Trúc nói.
Bà Trúc thông tin thêm, đến nay, trường đã nhận được khoảng 26 triệu đồng từ các mạnh thường quân, đối tác, phụ huynh và cựu học sinh đóng góp. Nhà trường dự kiến trao 30 suất học bổng với tổng trị giá gần 30 triệu đồng cho học sinh vượt khó. Một phần khác, nhà trường sẽ chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại trong bão.
Sau ngày 15/12, cha mẹ có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng nếu không làm điều này với con cáiGiáo dục - 31 phút trước
GĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, cha mẹ bỏ mặc, không quan tâm, không giáo dục con cái là trẻ em có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng.
Sở GD-ĐT nói về vụ cô giáo đánh vào tay học sinh bằng thước nhựa bị cho thôi việcGiáo dục - 15 giờ trước
Trường THPT Anh hùng Núp (Gia Lai) chấm dứt hợp đồng với cô giáo dùng thước nhựa mềm đánh vào bàn tay học sinh do các em không thuộc bài. Tuy nhiên, đã có 14/15 phụ huynh mong muốn cô giáo tiếp tục được giảng dạy.
Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, khắc phục khó khăn về nhà công vụ cho giáo viên vùng biên Mường LýGiáo dục - 19 giờ trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, xác minh và có giải pháp giải quyết khó khăn về nhà công vụ cho 21 giáo viên Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý sau sự cố sạt lở.
Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công anGiáo dục - 1 ngày trước
Tạ Quang Công, thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, được giữ lại làm giảng viên tại chính ngôi trường mình theo học, nhờ vào những thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.
Nữ giáo viên bắt học sinh dàn hàng rồi dùng thước đánhGiáo dục - 1 ngày trước
Em nào trả lời sai sẽ bị cô B yêu cầu lên bục giảng xếp hàng, sau đó dùng thước lần lượt đánh vào tay mỗi em 10 cái.
Lịch thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2025Giáo dục - 2 ngày trước
Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2025 sẽ diễn ra ngày 25 - 26/12, bao gồm cả phần thi Nói cho môn Ngoại ngữ và phần lập trình trên máy vi tính cho môn Tin học.
Học sinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic vật lý trẻ thế giớiGiáo dục - 2 ngày trước
5 học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành 2 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng tại Olympic vật lý trẻ thế giới năm 2025.
Nhiều trường từ chối nhận hoa 20/11, mong đổi thành sách vở để tặng học sinhGiáo dục - 3 ngày trước
Nhiều trường học từ chối nhận hoa ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thay vào đó là sách vở, dụng cụ học tập để tặng học sinh.
Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật, có 4 bài báo quốc tếGiáo dục - 3 ngày trước
Không chỉ là thủ khoa đầu vào, nữ sinh Bùi Hạnh Nhung còn trở thành thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ vật liệu của ĐH Phenikaa với tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc.
Xót xa trường học tan hoang sau bão KalmaegiGiáo dục - 3 ngày trước
Sau khi bão số 13 (Kalmaegi) quét qua, trường học ở nhiều tỉnh, thành trở nên hoang tàn, ngổn ngang vì bị sập, tốc mái, bàn ghế ngã đổ.
Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công anGiáo dục
Tạ Quang Công, thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, được giữ lại làm giảng viên tại chính ngôi trường mình theo học, nhờ vào những thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.