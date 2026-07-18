Trường học phá lệ vì trận chung kết World Cup

Khi trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và đương kim vô địch Argentina diễn ra vào lúc 3h ngày 20/7 (giờ địa phương), không ít học sinh Singapore sẽ thức trắng để theo dõi màn so tài được chờ đợi nhất của bóng đá thế giới.

Thay vì yêu cầu học sinh đi ngủ sớm, nhiều trường học tại đảo quốc sư tử lại chọn cách đồng hành, từ tổ chức xem bóng đá tập thể, lùi giờ học đến khuyến khích mặc áo đấu đội tuyển quốc gia đến trường.

Các trường cho rằng World Cup không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là cơ hội để xây dựng tinh thần tập thể, tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ trong đời học sinh mà vẫn đảm bảo việc học không bị gián đoạn.

Xem chung kết World Cup ngay tại trường

Trong số những trường hưởng ứng không khí World Cup 2026, trường Victoria gây chú ý khi tổ chức buổi xem chung kết xuyên đêm dành cho tối đa 350 học sinh THCS.

Theo kế hoạch, học sinh sẽ có mặt tại trường từ tối chủ nhật, nghỉ ngơi vài giờ trong hội trường trước khi cùng nhau theo dõi trận đấu. Sau khi trận đấu kết thúc, các em tiếp tục nghỉ ngơi, tắm rửa và vào lớp như bình thường lúc 7h30 sáng. Toàn bộ hoạt động có sự giám sát của khoảng 5-8 giáo viên.

Hiệu trưởng Low Chun Meng cho biết đây là hoạt động hoàn toàn tự nguyện, được tổ chức nhằm tăng cường tinh thần tập thể và sự gắn kết giữa các học sinh.

Không chỉ trường Victoria, trường Thể thao Singapore cũng biến trận chung kết World Cup thành một hoạt động của cả cộng đồng nhà trường. Hơn 300 học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh dự kiến sẽ cùng tham gia buổi chiếu trực tiếp trận đấu.

Ý tưởng này do hội học sinh đề xuất. Trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp, học sinh sẽ tổ chức các trò chơi và hoạt động giao lưu, trong khi phụ huynh hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn nhẹ.

Để tạo điều kiện cho học sinh nghỉ ngơi, nhà trường lùi giờ học đến 10h sáng. Những học sinh không ở ký túc xá cũng được phép ngủ lại trong khán phòng qua đêm và ăn sáng tại trường trước khi vào lớp.

Hiệu trưởng Ong Kim Soon cho biết sáng kiến nhận được sự hưởng ứng tích cực từ học sinh và phụ huynh. Ông kỳ vọng các em sẽ nhớ đây là dịp cả cộng đồng nhà trường cùng tạo nên một trải nghiệm khác biệt.

"Ngoài việc thưởng thức trận đấu, chúng tôi hy vọng quá trình vận động và tổ chức sự kiện sẽ giúp các học sinh lãnh đạo thêm tự tin và nâng cao tinh thần chủ động", ông Ong Kim Soon chia sẻ với CNA .

Ngôi sao trẻ Lamine Yamal của đội Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters .

Điều chỉnh giờ vào học

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động xem bóng đá tập thể, nhiều trường học tại Singapore lựa chọn giải pháp đơn giản hơn là điều chỉnh thời gian học sau trận chung kết.

Trường Anglo-Chinese dự kiến bắt đầu các tiết học lúc 8h30 thay vì theo lịch thường lệ. Hiệu trưởng Kevin Pang cho biết nhà trường muốn tạo điều kiện để các gia đình cùng tận hưởng một sự kiện thể thao đặc biệt, đồng thời vẫn đảm bảo học sinh có đủ thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại lớp học.

Trong khi đó, Học viện Hwa Chong lùi giờ học đến 9h30 nhưng vẫn giữ nguyên thời gian tan trường. Nhà trường cho biết việc điều chỉnh này nhằm giúp học sinh và giáo viên có thêm thời gian nghỉ ngơi, đồng thời ghi nhận ý nghĩa của một sự kiện thể thao có sức lan tỏa trên toàn cầu.

Không chỉ thay đổi lịch học, một số trường còn tìm cách đưa bầu không khí World Cup vào khuôn viên trường.