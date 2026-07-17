Mặt Trăng sắp "nuốt" Sao Kim 3 lần

Theo Science Alert, Mặt Trăng sẽ thực sự che khuất Sao Kim 3 lần trong năm nay. Một trong 3 lần đó sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ 40 phút 17-6 theo giờ miền Đông nước Mỹ (3 giờ 40 phút sáng 18-6 theo giờ Việt Nam).

Rất tiếc chỉ có các quốc gia châu Mỹ được chứng kiến hiện tượng "Mặt Trăng nuốt Sao Kim" lần này. Nhưng đừng vội thất vọng: Sự kiện này còn lặp lại 2 lần nữa, với khu vực quan sát thuận lợi lần lượt là Đông Nam Á và Nam Mỹ, theo trang theo dõi thiên văn Stellarium.

Mặt Trăng tiến gần Sao Kim vào ngày 17-6. Ảnh: Stellarium

Hiện tượng che khuất ngày 17-6 sẽ quan sát được ở vùng Đông Bắc Nam Mỹ vào thời điểm Mặt Trời vừa lặn: Bạn sẽ thấy bầu trời vắng bóng Sao Hôm nếu ở khu vực này. Sao Hôm, Sao Mai vốn là các tên gọi khác của Sao Kim.

Ngoài ra, vùng biển Caribe, vùng lục địa của Mỹ, miền Bắc Mexico và miền Nam Canada cũng sẽ chứng kiến hiện tượng này vào thời điểm ngay trước khi ánh mặt trời tắt hẳn.

Mặt Trăng lúc này được chiếu sáng 11%, là một lưỡi liềm đang lớn dần khi nó tiến gần đến sao Kim.

Việc tập trung lượng ánh sáng phản chiếu ít ỏi mà Mặt Trăng mang lại vào một vùng nhỏ trên bầu trời biến màu xám xỉn của nó thành màu trắng ngọc trai trong mắt người nhìn.

Sao Kim là hành tinh duy nhất đủ nổi bật để có thể quan sát được khi hiện tượng che khuất diễn ra vào ban ngày.

Mặt Trăng thực tế có độ phản xạ thấp hơn nhiều so với Sao Kim, với độ phản xạ dưới 14%, so với 70% của tầng mây trên Sao Kim. Vì thế, nhìn cận cảnh, bề mặt Mặt Trăng trông giống như nhựa đường bị mài mòn.

Đây chỉ mới là lần Mặt Trăng che khuất Sao Kim đầu tiên trong ba lần xảy ra vào năm 2026. Bạn có thể quan sát 2 lần còn lại vào ngày 14-9 ở Đông Nam Á và ngày 7-11 ở cực Nam của Nam Mỹ.