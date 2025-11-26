Mới nhất
Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn

Thứ tư, 15:28 26/11/2025 | Giáo dục
Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hoà, Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong bùn lầy lội, hàng loạt sổ điểm, học bạ, sách vở phơi khắp nơi.


Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn - Ảnh 1.

Chiều 25/11, sau khi lũ rút, Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hòa, Đắk Lắk) hiện ra trong cảnh ngổn ngang, hư hại nặng nề.

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn - Ảnh 2.

Toàn bộ lối vào trường bị nước cuốn sập, kết cấu nền trường phá vỡ.

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn - Ảnh 3.

Các bức tường bao quanh cũng bị đánh sập, khuôn viên và các phòng học bị bùn đất phủ kín, bám lên bàn ghế, thiết bị.

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn - Ảnh 4.

Căng tin bên trong trường bị lũ cuốn, đổ sập.

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn - Ảnh 5.

Nhà để xe của học sinh bị sụt lún, tan hoang.

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn - Ảnh 6.

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn - Ảnh 7.

Hàng loạt hồ sơ, giấy tờ, sổ điểm, học bạ, sách vở của nhà trường và học sinh bị bùn, nước nhấn chìm nhiều ngày, hư hại nghiêm trọng.

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn - Ảnh 8.

Khắp sân trường, giáo viên tận dụng vị trí cao ráo để phơi từng bộ hồ sơ, cố gắng cứu vớt những gì còn lại.

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn - Ảnh 9.

Thầy Lê Tấn Dũng, Hiệu trưởng trường và tập thể lãnh đạo, giáo viên của trường đang cùng lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp, tổng vệ sinh sau lũ.

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn - Ảnh 10.

Dù biết việc khắc phục hồ sơ, giấy tờ sau lũ rất khó khăn nhưng giáo viên trường vẫn kiên nhẫn tách từng trang giấy, phơi khô.

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn - Ảnh 11.

Lực lượng công an, quân đội và đoàn sinh viên Trường Đại học Thái Bình Dương được huy động cùng với nhà trường khắc phục hậu quả sau lũ.

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn - Ảnh 12.

Các chiến sỹ phòng PK02, Cảnh sát cơ động tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ giáo viên khôi phục sổ sách, giấy tờ bị nước lũ nhấn chìm.

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn - Ảnh 13.

Bà Nguyễn Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Trận lũ lần này gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả người dân địa phương lẫn nhà trường. Đến giờ, trường vẫn chưa thể thống kê đầy đủ những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Việc khắc phục sau lũ rất gian nan, không thể ngày một ngày hai là xong”.

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn - Ảnh 14.

Hiện trường có 1.188 học sinh, 27 lớp, may mắn tất cả các học sinh đều an toàn.

Nguyễn Gia
