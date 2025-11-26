Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn

Bà Nguyễn Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Trận lũ lần này gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả người dân địa phương lẫn nhà trường. Đến giờ, trường vẫn chưa thể thống kê đầy đủ những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Việc khắc phục sau lũ rất gian nan, không thể ngày một ngày hai là xong”.