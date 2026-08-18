Trường liên cấp FPT Vinh tại Eco Central Park đi vào hoạt động

Lễ khánh thành tổ chức cùng Ngày hội Tựu trường, sau gần một năm xây dựng. Việc trường đi vào hoạt động bổ sung cơ sở giáo dục liên cấp cho Eco Central Park - khu đô thị gần 200 ha tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường triển khai các hoạt động trải nghiệm tăng cường theo ba nhóm nội dung. Trong đó, chương trình công nghệ hướng đến trang bị kỹ năng số và tư duy công nghệ; tiếng Anh cùng năng lực toàn cầu tập trung nâng cao ngoại ngữ, khả năng hội nhập; phát triển cá nhân chú trọng kỹ năng thế kỷ 21, các môn học gắn với văn hóa Việt Nam.

Trường Phổ thông liên cấp FPT Vinh rộng hơn 27.000 m2 tại Eco Central Park khánh thành hôm 16/8. Ảnh: Thanh Sơn

Ông Trần Hải Hưng, Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Vinh, cho biết hoạt động đào tạo được xây dựng theo định hướng tăng trải nghiệm cho học sinh. "Trường mang thông điệp ‘Trải nghiệm để trưởng thành’, tạo trải nghiệm đa dạng trong môi trường giáo dục chất lượng cao", ông Hưng nói.

Theo ông, các chương trình này nhằm bổ sung kiến thức, năng lực công nghệ, kỹ năng sáng tạo và tư duy độc lập, đồng thời giúp học sinh phát triển về trí tuệ, tinh thần cùng thể chất, vững vàng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số. Điểm khác biệt của FPT Schools tại Eco Central Park không chỉ nằm ở việc mang hệ thống giáo dục uy tín vào đại đô thị, mà ở cách môi trường sống trở thành một phần của trải nghiệm giáo dục.

Ông Hưng cho biết thêm, trong không gian đô thị xanh quy mô gần 200 ha, học sinh được học tập giữa hệ sinh thái cây xanh, mặt nước, công viên và các không gian cộng đồng rộng mở. Tại đây những bài học không chỉ diễn ra trong lớp học, còn được mở rộng ra thiên nhiên và đời sống thực tế.

Học sinh trải nghiệm robotics ngay sau lễ khánh thành và ngày hội tựu trường. Ảnh: Thanh Sơn

Học sinh trải nghiệm robotics ngay sau lễ khánh thành và ngày hội tựu trường. Ảnh: Thanh Sơn

Theo ông Nguyễn Đức Cảnh, Tổng giám đốc DB Group - Nhà sáng lập Ecoaprk: với các gia đình, sự hiện diện của FPT Schools tạo nên hệ sinh thái "sống – học – vui chơi" ngay trong đô thị. Hệ sinh thái này giúp rút ngắn hành trình đưa đón, tối ưu thời gian của cha mẹ và tạo điều kiện để trẻ có nhiều thời gian hơn cho vận động, khám phá và kết nối cộng đồng. Đặc biệt, khi giáo dục được đặt trong môi trường sống xanh, trẻ có thêm cơ hội hình thành những thói quen tích cực từ sớm: gần gũi thiên nhiên, vận động thường xuyên, chủ động khám phá và phát triển toàn diện cả thể chất, tư duy lẫn kỹ năng xã hội.

Cuộc thi World Robot Contest Việt Nam 2026 toàn quốc được tổ chức tại Sông Hồng Eco. Ảnh: Sông Hồng Eco

Trước FPT Vinh, một số dịch vụ đào tạo khác đã được đưa vào hoạt động tại Eco Central Park. Tháng 6 Tổ hợp giáo dục Sông Hồng Eco rộng 3.000 m2 khai trương tại khối đế tòa tháp Central Park Residences.

Tại Sông Hồng Eco, học sinh có thể tiếp cận các chương trình ngoại ngữ, STEM, AI, Robotics, văn hóa và hoạt động khám phá thực tế. Tổ hợp cũng kết nối với Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và Hội đồng Anh để triển khai các chương trình tiếng Anh chuẩn quốc tế.

Một Clubhouse hiện đại nằm giữa không gian xanh của Eco Central Park. Ảnh: Thanh Sơn

Cư dân bơi lội tại khối đế tòa tháp Central Park Residences, Eco Central Park. Ảnh: Thanh Sơn

Việc bổ sung các cơ sở đào tạo diễn ra trong bối cảnh Eco Central Park bước sang năm thứ 4 phát triển. Dự án được khởi công ngày 30/3/2023 trên khu đất từng là vùng đầm nuôi tôm chịu ảnh hưởng của nước mặn, sau đó được cải tạo để xây dựng khu đô thị.

Đến tháng 8, dự án đã bàn giao gần 1.800 căn nhà. Hệ thống tiện ích hiện có hơn 20 sân tập thể thao, khu vui chơi và không gian sinh hoạt cộng đồng, cùng hơn 10 ha công viên trung tâm. Các dịch vụ thương mại, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và đào tạo cũng đang tiếp tục được bổ sung.

Gia đình Hoàng Xuân Định tham gia các hoạt động thể thao tại Eco Central Park. Ảnh: Thanh Sơn

Chuyển về Eco Central Park từ đầu năm nay, anh Hoàng Xuân Định cho biết gia đình 6 người thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao. Từ sở thích tập luyện nhiều môn phối hợp của Định, các thành viên trong gia đình dần duy trì thói quen vận động chung. "Từ khi trở thành cư dân Eco Central Park, cả nhà có nhiều không gian để tập luyện, rèn sức bền như chạy bộ, đạp xe hay bơi", Xuân Định nói. Theo cư dân, những hoạt động này cũng giúp các thành viên có thêm thời gian sinh hoạt cùng nhau.

Công viên Hồ Thiên Nga rộng 10 ha trở thành lựa chọn vui chơi, thư giãn của cư dân, du khách. Ảnh: Thanh Sơn

Bên cạnh lượng cư dân chuyển đến sinh sống, khu đô thị còn đón khách tham quan và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Tính từ đầu năm đến nay, dự án ghi nhận gần 500.000 lượt khách đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm và tham dự sự kiện.

Eco Central Park trở thành điểm đến của các sự kiện lễ hội. Ảnh: Thanh Sơn

Đại diện nhà sáng lập Ecopark cho biết, một khu đô thị thường cần 5-10 năm để hình thành cộng đồng cư dân và hệ thống dịch vụ tương ứng. Quá trình này gồm bàn giao nhà ở, thu hút người dân chuyển đến, bổ sung hoạt động thương mại và hoàn thiện công tác vận hành.

Với Eco Central Park, toàn bộ hạng mục xây dựng dự kiến hoàn tất trong vòng 5 năm. Ở những khu vực đã bàn giao, trọng tâm hiện nay là mở rộng dịch vụ thiết yếu và đáp ứng nhu cầu phát sinh khi số lượng cư dân tăng lên. Trong tiến trình đó, việc Trường Phổ thông liên cấp FPT Vinh đi vào hoạt động giúp mở rộng lựa chọn học tập tại chỗ cho các gia đình, đồng thời bổ sung một hạng mục quan trọng vào hệ thống dịch vụ của khu đô thị.

Ecopark