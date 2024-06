Truy cập đường link lạ để đồng bộ CCCD, người phụ nữ mất 70 triệu đồng

Theo Công an tỉnh Hà Giang, gần đây, nhiều người dân phản ánh về việc thường xuyên nhận được các cuộc gọi từ những người tự xưng là cán bộ công an phường, yêu cầu cập nhật căn cước công dân (CCCD) thông qua đường link lạ, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Đơn cử, cuối tháng 12/2023, chị N.H.D. (sinh năm 1982, sống tại TP Hà Giang) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ công an tỉnh, thông báo rằng chị chưa hoàn thiện đồng bộ dữ liệu dân cư trên hệ thống.

Sau đó, tên này gửi link qua Zalo, bảo chị D. vào cập nhật lại thông tin mà không cần tới trụ sở cơ quan công an. Do quá tin tưởng, chị làm theo và chỉ một vài ngày thì nhận ra tài khoản ngân hàng bỗng dưng bị trừ tới 70 triệu đồng.

Công an làm việc với nạn nhân bị lừa đảo.

Lúc này, chị D. mới nhận ra mình "dính bẫy" lừa đảo công nghệ cao nên tới cơ quan công an trình báo.

Tương tự, giữa tháng 3/2024, anh N.V.Q. (TP Hà Giang) nhận được cuộc gọi từ một người tự nhận là làm việc ở Công an TP Hà Giang. Người này thông báo phần mềm VNeID của anh trục trặc và yêu cầu đến ngay Công an Thành phố để khai lại thông tin.

Khi anh Q. nói chưa thể đến ngay, nhóm người này tiếp tục yêu cầu anh kết bạn Zalo để hướng dẫn khai online, tiết kiệm thời gian. Do đã được cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, anh không làm theo. Người đàn ông này cho biết, nhiều bạn bè khác trong cơ quan anh cũng nhận được các cuộc gọi lừa đảo tương tự.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an TP Hà Giang tiếp nhận nhiều lượt thông tin, phản ánh từ nhân dân về thủ đoạn lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng. Những kẻ lừa đảo tạo ra ứng dụng có giao diện giống ứng dụng Cổng dịch vụ công, giả danh cán bộ công an thông báo CCCD của nạn nhân chưa được đồng bộ dữ liệu đất đai, thông tin thẻ bảo hiểm y tế, thông tin bằng lái xe…

Công an Hà Giang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, tin nhắn có liên quan tới cán bộ các cơ quan chức năng; không làm việc, không cung cấp thông tin cá nhân và cũng không làm theo các yêu cầu qua điện thoại. Nên liên hệ với các cơ quan chức năng, có thẩm quyền để xác minh về người gọi điện.

Người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link nhận được qua tin nhắn, tránh cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc qua link hoặc file Apk. Khi cài đặt bất kỳ ứng dụng nào, cần đọc kỹ thông tin, đừng vội đồng ý tất cả các điều khoản. Chỉ nên truy cập, tải và cài đặt ứng dụng chính thức thông qua Google Play và Apple Store, kiểm tra thông tin tác giả (nhà phát triển).

Người dân nên sử dụng những phương thức bảo vệ tài khoản sinh trắc học như vân tay, nhận diện khuôn mặt... để đăng nhập ứng dụng ngân hàng và các ứng dụng thanh toán khác. Không lưu thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng trên các phần mềm ứng dụng của điện thoại.

