Truy tìm nhóm thanh niên mang theo hung khí đuổi đánh người đi đường lúc rạng sáng

Ngày 29/12, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một số đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, mang theo các loại hung khí như: dao kiếm, giáo nhọn tự chế và vỏ chai thủy tinh gây náo loạn đường phố.

Đáng chú ý, nhóm thanh thiếu niên này còn có hành vi gây gổ, đuổi đánh gây thương tích cho một số người dân trên đường.

Khu vực các đối tượng có hành vi gây rối (ảnh cắt từ clip).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Kiến An đã nhanh chóng vào cuộc xác minh nội dung lan truyền qua các đoạn clip. Kết quả bước đầu xác định, các clip trên được ghi vào khoảng thời gian từ khoảng 1h đến 2h sáng 29/12/2024, tại khu vực ngã 5, trung tâm quận Kiến An.

Hiện Công an quận Kiến An tiếp tục điều tra vụ việc, đồng thời phát đi thông báo đề nghị người dân hỗ trợ phát hiện đối tượng, tìm người bị hại, những người có liên quan, người biết nội dung sự việc; các phương tiện giao thông có camera hành trình ghi lại đặc điểm, hành vi của nhóm thanh thiếu niên nêu trên để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật..

