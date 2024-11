Tuyên án nhóm thiếu niên đánh người rồi chiếm đoạt xe máy, cướp điện thoại

Ngày 27/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Cướp tài sản" đối với 3 bị cáo có tuổi đời còn rất trẻ, phạm tội lúc chưa đủ 16 tuổi gồm Hoàng Trung Khoa (SN 2008), Lê Đức Việt Hoàng (SN 2006), Lê Vũ Phong (SN 2009, cùng trú tại TP Huế).

Theo cáo trạng, ngày 17/2, tại phường Phú Hậu (TP Huế), Khoa tới quầy bán chim cảnh của anh G.H.C. (SN 1990) để mượn xe máy, nhưng anh C. không nói gì. Sau một lúc ngồi uống cà phê, anh C. đưa chìa khóa xe máy cho anh Đ.T.V.

Thấy vậy, Khoa đi theo dùng hung khí đánh anh V. rồi chiếm đoạt xe máy của anh C.

Chưa dừng lại, ngày 5/4, các đối tượng ngồi chơi tại công viên ở TP Huế và nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Sau đó, chúng đến thôn Phú Tuyên (xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà) phát hiện em Đ.H.T. (SN 2008) chở theo L.N.H. (SN 2007) đang đi xe đạp.

Lúc này, các đối tượng điều khiển xe ép sát đạp, dùng hung khí dí vào cổ của cháu H. lấy điện thoại di động có giá trị 2 triệu đồng.

Đi một đoạn 500m, không mở được mật khẩu của máy, cả nhóm quay lại đuổi theo cháu H. để hỏi mật khẩu.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Khoa 5 năm 6 tháng tù, Hoàng 3 năm tù và Phong 2 năm tù.

