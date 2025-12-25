Từ 1/1/2026, hàng triệu người cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này
GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí.
Từ 1/1/2026, người dân không được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 64/2025/TT-BTC, quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân. Trong đó quy định giảm đến 50% lệ phí khi người dân cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.
Tại Điều 1 Thông tư quy định cụ thể mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.
Theo đó, kể từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2025 mức thu lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được quy định bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 73/2024/TT-BTC ngày 21/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.
Như vậy, theo quy định nêu trên, đến hết ngày 31/12/2025, khi làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước người dân sẽ được giảm 50% mức thu lệ phí theo Thông tư số 73/2024/TT-BTC.
Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2026, toàn bộ lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước sẽ quay trở lại mức thu ban đầu theo Thông tư số 73/2024/TT-BTC. Điều này đồng nghĩa với việc nếu chưa kịp làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong năm 2025, người dân sẽ mất quyền lợi giảm 50% lệ phí và phải chi trả số tiền cao hơn.
Năm 2026, những trường hợp nào cần cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước?
Theo quy định của Luật Căn cước 2023, trong năm 2026, các trường hợp cần cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước như sau:
Trường hợp bắt buộc cấp đổi lại thẻ căn cước do đến tuổi hoặc hết hạn
- Người đủ 14 tuổi (SN 2012): Làm thủ tục cấp thẻ lần đầu hoặc đổi thẻ nếu đã được cấp trước đó.
- Người đủ 25 tuổi (SN 2001): Bắt buộc đổi thẻ mới.
- Người đủ 40 tuổi (SN 1986): Bắt buộc đổi thẻ mới.
- Người đủ 60 tuổi (SN 1966): Bắt buộc đổi thẻ mới. Sau lần đổi này, thẻ sẽ có giá trị sử dụng trọn đời (trừ khi mất hoặc hỏng).
- Nếu kiểm tra mặt trước của thẻ ngày hết hạn nằm trong năm 2026, công dân bắt buộc phải đi đổi thẻ căn cước.
- Trường hợp công dân vẫn dùng CMND (9 số hoặc 12 số) chưa đi đổi sang thẻ căn cước thì năm 2026 cũng bắt buộc phải đi đổi thẻ, cấp lại thẻ căn cước công dân.
Lưu ý: Trong trường hợp được cấp, đổi thẻ trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi trên (ví dụ sinh năm 2001 nhưng đã đổi thẻ vào năm 2024 hoặc 2025), thì thẻ đó vẫn có giá trị sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo.
Cấp đổi thẻ căn cước theo nhu cầu hoặc thay đổi thông tin
- Trường hợp thay đổi họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh.
- Người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ làm thay đổi gương mặt hoặc thay đổi giới tính.
- Thông tin in trên thẻ không chính xác so với thực tế.
- Thay đổi nơi cư trú do sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.
- Do sai sót trong quá trình cấp số định danh trước đây.
- Đang dùng thẻ CCCD gắn chip còn hạn nhưng muốn đổi sang mẫu thẻ căn cước mới để cập nhật thông tin sinh trắc học (như mống mắt).
Các trường hợp cấp lại thẻ căn cước
- Bị mất thẻ căn cước/CCCD.
- Thẻ căn cước bị gãy, bong tróc, mờ thông tin hoặc không thể quét được chip.
- Cấp lại thẻ căn cước theo quy định của pháp luật về quốc tịch.
