Từ 1/1/2026 một quy định mới về hộ chiếu (passport) có hiệu lực, hàng triệu người sẽ không còn được hưởng quyền lợi này nữa

Một loại visa mới của Việt Nam, mang cả loạt lợi ích nhưng không phải ai cũng được cấp GĐXH - Loại visa (thị thực) mới được Việt Nam này mang rất nhiều ưu điểm, không chỉ thuận tiện trong thủ tục hành chính mà độ an toàn rất cao.

Lệ phí làm hộ chiếu (passport)

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, Điều 5, Thông tư 63/2023/TT-BTC đã bổ sung khoản 3 vào Điều 4 Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam như sau:

"3. Trường hợp công dân Việt Nam khi nộp hồ sơ cấp hộ chiếu qua cổng dịch vụ công trực tuyến:

a) Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí theo quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này".

Như vậy, công dân sẽ được giảm lệ phí cấp hộ chiếu khi nộp hồ sơ online từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

Năm 2024, mức phí làm hộ chiếu online được giảm 10%.

Mức lệ phí cấp hộ chiếu từ ngày 01/01/2026 là bao nhiêu?

Nội dung Mức thu khi nộp hồ sơ online từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025 (Đồng/lần cấp) Mức thu khi nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 01/01/2024 (Đồng/lần cấp) Mức thu từ ngày 01/01/2026 (Đồng/lần cấp) Lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử) - Cấp mới 180.000 200.000 200.000 - Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất 360.000 400.000 400.000 - Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự 90.000 100.000 100.000

Đối tượng nào được miễn lệ phí cấp hộ chiếu passport?

Tại Điều 5, Thông tư 25/2021/TT-BTC về các trường hợp được miễn phí cấp passport, lệ phí cấp passport được quy định như sau:

Đối tượng được miễn phí cấp passport:

Khách mời (kể cả vợ hoặc chồng, con) của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội hoặc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội mời với tư cách cá nhân.

Viên chức, nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên của gia đình họ (vợ hoặc chồng và con dưới 18 tuổi), không phân biệt loại hộ chiếu, không phải là công dân Việt Nam và không thường trú tại Việt Nam không phải nộp phí trên cơ sở có đi có lại.

Trường hợp miễn phí theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

Trường hợp miễn phí theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện công việc cứu trợ hoặc giúp đỡ nhân đạo cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Miễn phí đối với trường hợp cấp thị thực, tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam vi phạm pháp luật bị xử lý nhưng không có khả năng tài chính và cơ quan đại diện của nước có công dân không chịu kinh phí hoặc không có cơ quan đại diện của nước có công dân vi phạm pháp luật ở Việt Nam.

Việc xác định người nước ngoài ở Việt Nam vi phạm pháp luật bị xử lý thuộc diện miễn phí trong trường hợp này do tổ chức thu phí xem xét quyết định trong từng trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Đối tượng được miễn lệ phí cấp passport:

Người Việt Nam ở nước ngoài có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu;

Người Việt Nam ở nước ngoài phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân nhưng không có hộ chiếu và những trường hợp vì lý do nhân đạo.

Lưu ý: Những trường hợp được miễn phí, lệ phí tổ chức thu phí, lệ phí phải đóng dấu "Miễn thu phí", "Miễn thu lệ phí" (GRATIS) vào giấy tờ đã cấp.

Hộ chiếu là một trong những loại giấy tờ bắt buộc khi công dân có nhu cầu xuất cảnh.

Người dân làm hộ chiếu trực tiếp ở đâu?

Cơ quan làm hộ chiếu được quy định tại Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 như sau:

Làm hộ chiếu lần đầu

- Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc tạm trú.

- Người có thẻ căn cước công dân được thực hiện thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh qông an cấp tỉnh nơi thuận lợi.

- Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có thể lựa chọn thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an:

Có giấy giới thiệu hoặc đề nghị của bệnh viện về việc ra nước ngoài để khám bệnh, chữa bệnh;

Có căn cứ xác định thân nhân ở nước ngoài bị tai nạn, bệnh tật, bị chết;

Có văn bản đề nghị của cơ quan trực tiếp quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong lực lượng vũ trang, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

Vì lý do nhân đạo, khẩn cấp khác do người đứng đầu Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an quyết định.

Làm hộ chiếu lần thứ hai trở đi

Thủ tục thực hiện tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Từ 2024, các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á nào miễn visa cho công dân Việt Nam? GĐXH - Cập nhật danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam mới nhất 2024.