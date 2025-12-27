Từ 1/3/2026, điều khiển xe taxi không đáp ứng điều kiện này tài xế có thể bị phạt nặng

Quy định mới dành cho tài xế taxi nếu vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ

Ngày 22/12/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 336/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Trong đó nêu rõ mức phạt dành cho tài xế taxi nếu vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ.

Tại Điều 11 Nghị định số 336/2025/NĐ-CP quy định xử phạt người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải vi phạm quy định về vận tải đường bộ

1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên của lái xe theo đúng mẫu đơn vị kinh doanh vận tải đã quy định.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với việc thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe taxi không có đồng hồ tính tiền cước (đối với loại xe đăng ký sử dụng đồng hồ tính tiền) hoặc có nhưng không đúng quy định hoặc có nhưng không sử dụng đồng hồ để tính tiền cước theo yêu cầu của hành khách hoặc can thiệp để điều chỉnh tiền cước hiển thị trên đồng hồ;

b) Điều khiển xe taxi sử dụng phần mềm tính tiền mà trên xe không có thiết bị để kết nối trực tiếp với hành khách theo quy định;

c) Điều khiển xe taxi không sử dụng phần mềm tính tiền (đối với loại xe đăng ký sử dụng phần mềm tính tiền) hoặc sử dụng phần mềm tính tiền không bảo đảm các yêu cầu theo quy định;

d) Điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé cao hơn giá vé đã kê khai và niêm yết theo quy định.

3. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.

Theo quy định nêu trên, từ ngày 1/3/2026, người điều khiển xe taxi có thể bị phạt đến 2 triệu đồng nếu:

+ Điều khiển xe taxi không có đồng hồ tính tiền cước (đối với loại xe đăng ký sử dụng đồng hồ tính tiền) hoặc có nhưng không đúng quy định hoặc có nhưng không sử dụng đồng hồ để tính tiền cước theo yêu cầu của hành khách hoặc can thiệp để điều chỉnh tiền cước hiển thị trên đồng hồ;

+ Điều khiển xe taxi sử dụng phần mềm tính tiền mà trên xe không có thiết bị để kết nối trực tiếp với hành khách theo quy định;

+ Điều khiển xe taxi không sử dụng phần mềm tính tiền (đối với loại xe đăng ký sử dụng phần mềm tính tiền) hoặc sử dụng phần mềm tính tiền không bảo đảm các yêu cầu theo quy định.

Từ 1/3/2026, điều khiển xe taxi không có đồng hồ tính tiền cước hoặc có nhưng không đúng quy định có thể bị phạt theo Nghị định số 336/2025/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Lái xe taxi, tài xế cần có bằng gì theo quy định mới nhất?

Trước khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, theo quy định nếu người muốn hành nghề lái taxi thì cần sở hữu bằng tối thiểu hạng B2 trở lên.

Kể từ ngày từ ngày 1/1/2025, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực, giấy phép lái xe hạng B sẽ thay thế cho các hạng B1 và B2. Do đó, để lái xe kinh doanh (như taxi, grab…) phải cần có giấy phép lái xe hạng B, phải hoàn thành khóa đào tạo và có chứng chỉ nghiệp vụ vận tải theo quy định mới.

Điểm d, khoản 1, Điều 57, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 về Giấy phép lái xe nêu rõ: "hạng B được cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg; các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg".

Tuy nhiên, theo Điều 89 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, giấy phép lái xe được cấp trước ngày 1/1/2025 được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe.

Theo đó, giấy phép lái xe B2 được cấp trước ngày 1/1/2025 nếu chưa thực hiện đổi, cấp lại theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực sử dụng như sau:

Giấy phép lái xe hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe được tiếp tục điều khiển xe ô tô chở người đến 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg;

Như vậy, từ 1/1/2025, bằng lái xe hạng B2 được cấp trước ngày 1/1/2025 vẫn được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe.

