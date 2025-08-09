Tiếp vụ chặn taxi công nghệ ở bến xe Thái Nguyên: Xử lý tài xế hãng taxi Bình An

Vụ chặn taxi công nghệ ở bến xe Thái Nguyên: Trách nhiệm của đơn vị quản lý ra sao? GĐXH - Liên quan đến vụ việc nhóm người chặn xe taxi công nghệ và yêu cầu hành khách rời khỏi xe tại Bến xe trung tâm Thái Nguyên, luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, việc ký độc quyền với một hãng taxi không trái luật, nhưng đơn vị quản lý bến phải đảm bảo công khai, minh bạch và không gây cản trở cho các hãng vận tải hợp pháp khác.

Liên quan đến vụ việc nhóm người chặn xe taxi công nghệ và yêu cầu hành khách rời khỏi xe, cùng một số lùm xùm xoay quanh vấn đề ký hợp đồng độc quyền với một hãng khác tại Bến xe trung tâm Thái Nguyên, cơ quan chức năng tỉnh này đã xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác dịch vụ taxi tại bến.

Ngày 8/8, thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 3/8, tại khu vực Bến xe khách trung tâm Thái Nguyên (phường Phan Đình Phùng) xảy ra vụ việc tranh giành khách giữa 2 lái xe taxi. Qua xác minh, nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn giữa tài xế hãng taxi Bình An và taxi Xanh SM liên quan đến vị trí đón, trả khách trong khuôn viên bến.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hiện tại Bến xe khách trung tâm Thái Nguyên không có hoạt động độc quyền khai thác dịch vụ taxi đối với toàn bộ khu vực bến, mà có nhiều điểm đón, trả khách phục vụ các hãng taxi khác nhau. Riêng hãng taxi Bình An có ký hợp đồng được khai thác độc quyền tại 20 điểm đỗ nằm trong hàng rào barie của Bến.

Trong sự việc xảy ra ngày 3/8, tài xế H.C.T thuộc hãng taxi Bình An cho rằng, lái xe của hãng taxi Xanh SM có hành vi đón khách tại vị trí độc quyền của mình, nên đã có phản ứng bột phát, dẫn đến vụ việc nêu trên. Qua kiểm tra, không có dấu hiệu của hoạt động "bảo kê", chèn ép hành khách tại bến.

Nữ hành khách bế con nhỏ rời khỏi xe taxi công nghệ sau khi bị chặn lại tại bến xe Thái Nguyên.

Tuy nhiên, căn cứ hành vi vi phạm, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với H.C.T, người điều khiển ô tô BKS 20A-212.xx. Hành vi vi phạm được xác định là "tranh giành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn" được quy định tại điểm c, khoản 6, Điều 20, Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.

Đối với lái xe của hãng taxi Xanh SM, cơ quan chức năng xác định hành vi dừng, đón khách trên trục đường nội bộ của Bến xe là trái với khoản 7, Điều 3 của Quy định hoạt động tại Bến xe khách trung tâm TP. Thái Nguyên: Các phương tiện phải "đón, trả khách đúng vị trí đã niêm yết, dừng đỗ đúng quy định, không gây ách tắc trong khuôn viên bến".

Căn cứ dữ liệu camera ghi lại vụ việc, Công an tỉnh Thái Nguyên đã kiến nghị Bến xe khách trung tâm Thái Nguyên thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định nội bộ, trong đó có việc thông báo từ chối phục vụ 3 lượt liên tiếp đối với phương tiện vi phạm. Đồng thời, yêu cầu tài xế vi phạm phải kiểm điểm, có xác nhận của doanh nghiệp quản lý trước khi được quay trở lại hoạt động tại khu vực bến.

Trước đó, thông tin với báo chí, ông Lê Hồng Dương - Giám đốc Bến xe khách trung tâm TP Thái Nguyên cho rằng, hiện tại chỉ có hãng taxi Bình An được ký hợp đồng độc quyền đón khách trong khu vực bến xe. Tuy nhiên, theo thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên, cơ quan chức năng xác nhận, không có hoạt động độc quyền khai thác dịch vụ taxi đối với toàn bộ khu vực bến, mà có nhiều điểm đón, trả khách phục vụ các hãng taxi khác nhau.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Long – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc bến xe chỉ cho phép hãng taxi Bình An hoạt động đón khách bên trong bến là không đúng với quy định hiện hành.

Ngày 7/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin nhóm người chặn xe công nghệ, yêu cầu hành khách rời khỏi xe tại Bến xe khách trung tâm Thái Nguyên (bến xe Thái Nguyên). Lãnh đạo tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có).

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một xe taxi công nghệ bị một nhóm người chặn đầu, không cho đón khách tại khu vực bến xe Thái Nguyên. Clip ghi lại cảnh một người đàn ông đội mũ trắng, đeo kính râm yêu cầu một phụ nữ bế con nhỏ xuống xe, đồng thời kéo một nữ hành khách khác đang chuẩn bị lên xe ra ngoài. Sự việc xảy ra vào khoảng 10h47 ngày 3/8 tại Bến xe khách trung tâm TP Thái Nguyên (phường Phan Đình Phùng). Sau khi clip được chia sẻ, nhiều người cho rằng hành vi cản trở taxi công nghệ không chỉ vi phạm quyền lựa chọn dịch vụ của người dân, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh môi trường giao thông văn minh, hiện đại.

Video xe taxi công nghệ bị chặn, ép khách xuống ở bến xe Thái Nguyên: