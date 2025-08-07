Luật sư nói gì về vụ mẹ bế con nhỏ bị ép rời taxi công nghệ ở Thái Nguyên?

Taxi công nghệ bị chặn đầu ở Thái Nguyên, hành khách bế con nhỏ phải xuống xe

Liên quan đến vụ việc nhóm người chặn xe taxi công nghệ và yêu cầu hành khách (có phụ nữ bế con nhỏ) rời khỏi xe tại khu vực Bến xe trung tâm Thái Nguyên, trao đổi với PV, anh Nguyễn Trọng Hiệp (28 tuổi), người lái chiếc xe taxi xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, cho biết: Trước đó, anh đã nhiều lần đón khách trong bến xe mà không gặp vấn đề. Tuy nhiên, vào ngày 3/8, khi anh đến đón khách theo đơn đặt trên ứng dụng, một nhóm người lạ mặt đã tiếp cận xe và yêu cầu hành khách rời khỏi xe.

"Khách đặt xe qua ứng dụng, tôi vào bến đón. Khi khách vừa lên xe thì có một nhóm người tiến lại, yêu cầu khách xuống xe. Hành khách gồm hai phụ nữ và một trẻ nhỏ, điểm đến là Trường Tiểu học Yên Lạc, cách Bến xe Thái Nguyên khoảng 28km. Tuy không bị đe dọa hay hành hung, nhưng tôi buộc phải để khách xuống xe vì không muốn xảy ra mâu thuẫn. Sau khi khách xuống xe, tôi lái xe ra ngoài và gọi lại cho họ. Một người cho biết vì có con nhỏ nên quyết định đi xe trong bến để tránh rắc rối", anh Hiệp kể lại.

Bên cạnh đó, thông tin với báo chí, ông Lê Hồng Dương - Giám đốc Bến xe khách trung tâm TP Thái Nguyên cho rằng, hiện tại chỉ có hãng taxi Bình An được ký hợp đồng độc quyền đón khách trong khu vực bến xe.

"Trước đây có nhiều hãng hoạt động, nhưng do xảy ra tranh chấp và ảnh hưởng đến an ninh trật tự nên từ năm 2023, chúng tôi chỉ ký hợp đồng với một hãng duy nhất là taxi Bình An. Chúng tôi không cấm các hãng xe công nghệ vào trả khách, nhưng việc đón khách trong bến không được phép", ông Dương thông tin với báo chí.

Ông Dương thông tin thêm, sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để tránh tái diễn sự việc tương tự, đồng thời phủ nhận việc có tình trạng "bảo kê" tại bến xe. Theo vị này, sau khi xem lại nội dung clip, ông nhận định những người yêu cầu hành khách xuống xe taxi công nghệ là lái xe của công ty taxi Bình An.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật - bày tỏ: "Căn cứ vào đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội và lời tường thuật của tài xế, có thể thấy hành vi của nhóm người tiếp cận xe taxi công nghệ, chặn đầu xe, tự ý mở cửa và yêu cầu hành khách rời khỏi xe là hành vi cản trở người khác trong hoạt động vận tải hành khách tại khu vực bến xe hoặc cũng có thể coi là hành vi gây mất trật tự công cộng.

Cụ thể, đối với hành vi cản trở người khác trong hoạt động vận tải hành khách tại khu vực bến xe, có thể bị xử phạt hành chính theo điểm e, khoản 2, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP với mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Ngoài ra, đối với hành vi gây mất trật tự công cộng, có thể bị xử phạt hành chính từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng theo điểm a, khoản 1, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP".

Về việc người dân có quyền gọi taxi công nghệ đón trong bến xe không, luật sư Bình nêu quan điểm: "Theo quy định tại Điều 4, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì người dân có quyền lựa chọn phương tiện vận tải hợp pháp, trong đó bao gồm cả việc sử dụng dịch vụ taxi công nghệ thông qua các ứng dụng đặt xe. Tuy nhiên, việc taxi công nghệ có được phép trực tiếp vào khu vực trong bến xe để đón khách hay không còn phụ thuộc vào quy chế hoạt động cụ thể của bến xe đó.

Trong trường hợp bến xe chỉ bố trí một hãng taxi hoạt động khai thác đón khách bên trong thì đơn vị khai thác bến có trách nhiệm lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn rõ ràng để hành khách và lái xe nhận biết được phạm vi được phép hoạt động. Như vậy, nếu bến xe đã công bố rõ ràng rằng chỉ có một hãng taxi được phép đón khách bên trong thì các xe công nghệ có thể trả khách trong bến, nhưng việc đón khách sẽ chỉ được thực hiện tại khu vực bên ngoài, theo hướng dẫn và phân luồng cụ thể của bến xe. Trong trường hợp không có biển báo hay quy chế rõ ràng, người dân vẫn có quyền gọi xe công nghệ vào đón nếu không bị bến xe giới hạn hợp lệ.

Do đó, người dân có quyền sử dụng taxi công nghệ, nhưng việc xe vào đón khách trong bến cần tuân thủ theo quy định, tổ chức quản lý và hướng dẫn minh bạch của bến xe để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và quyền lợi các bên", luật sư Diệp Năng Bình cho biết.

