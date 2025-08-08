Xe taxi tông thẳng vào nhóm người đứng trên đường sau mâu thuẫn
GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn, lái xe taxi đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trên đường. Sự việc được xác định xảy ra tại phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh) và đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xe taxi bất ngờ lao thẳng vào nhóm người đang đứng trên đường, thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận.
Theo nội dung video, trong lúc một nhóm ba người đang đứng ở ven đường thì bất ngờ một xe taxi đã lao tới đâm trực diện vào nhóm người. Cú tông mạnh khiến ít nhất hai người bị hất văng.
Tài xế taxi lái xe tông thẳng vào nhóm người trên đường ở Bắc Ninh tối 7/8.
Nhóm người bị tông trúng sau đó đã đuổi theo ném đồ vật, tấn công, làm hư hỏng nhiều bộ phận của chiếc xe. Vụ ẩu đả, rượt đuổi đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn, khiến nhiều người dân sinh sống trong khu vực không khỏi hoang mang.
Liên quan đến sự việc trên, ngày 8/8, thông tin từ Công an phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh xác nhận sự việc xảy ra vào tối hôm qua (7/8) trên địa bàn phường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế taxi có va chạm và mâu thuẫn với nhóm người dân tại khu vực một quán ăn gần đó trước khi xảy ra hành động tông xe.
Hiện lực lượng công an phường Phương Liễu đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh, điều tra, làm rõ sự việc.
