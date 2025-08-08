Mới nhất
Xe taxi tông thẳng vào nhóm người đứng trên đường sau mâu thuẫn

Thứ sáu, 17:16 08/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn, lái xe taxi đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trên đường. Sự việc được xác định xảy ra tại phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh) và đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xe taxi bất ngờ lao thẳng vào nhóm người đang đứng trên đường, thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận.

Theo nội dung video, trong lúc một nhóm ba người đang đứng ở ven đường thì bất ngờ một xe taxi đã lao tới đâm trực diện vào nhóm người. Cú tông mạnh khiến ít nhất hai người bị hất văng.

Tài xế taxi lái xe tông thẳng vào nhóm người trên đường ở Bắc Ninh tối 7/8.

Nhóm người bị tông trúng sau đó đã đuổi theo ném đồ vật, tấn công, làm hư hỏng nhiều bộ phận của chiếc xe. Vụ ẩu đả, rượt đuổi đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn, khiến nhiều người dân sinh sống trong khu vực không khỏi hoang mang.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 8/8, thông tin từ Công an phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh xác nhận sự việc xảy ra vào tối hôm qua (7/8) trên địa bàn phường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế taxi có va chạm và mâu thuẫn với nhóm người dân tại khu vực một quán ăn gần đó trước khi xảy ra hành động tông xe.

Hiện lực lượng công an phường Phương Liễu đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh, điều tra, làm rõ sự việc.

Xe máy phóng như "tên bắn" lao thẳng vào ô tô khiến 2 người thương vong ở Thái NguyênXe máy phóng như 'tên bắn' lao thẳng vào ô tô khiến 2 người thương vong ở Thái Nguyên

GĐXH - Chiếc xe máy chở theo 2 người, di chuyển với tốc độ cao. Khi đến ngã tư thì bất ngờ tông thẳng vào ô tô từ đường giao cắt đi tới. Vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn TP Thái Nguyên khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Trung Sơn
Lý do mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông viết đơn bãi nại cho chị dâu

Lý do mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông viết đơn bãi nại cho chị dâu

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chị N.T.T (mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông) cho biết, chị đã đến cơ quan công an trình bày, nộp đơn bãi nại cho chị dâu.

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không bao giờ hành động bốc đồng mà luôn suy xét thiệt hơn, khiến ai tiếp xúc cũng phải nể phục độ "cao tay". Bạn có thuộc nhóm con giáp này?

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Sáng 8/8, trên địa bàn TP Hà Nội đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường 70 và cầu Nhật Tân, cướp đi sinh mạng của 2 người. Các vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Phát động chiến dịch “Flex” tình yêu Tổ quốc theo cách riêng qua video và hình ảnh trên không gian số

Phát động chiến dịch “Flex” tình yêu Tổ quốc theo cách riêng qua video và hình ảnh trên không gian số

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chính thức khởi động trên toàn quốc từ ngày 04/8 - 02/9/2025. Chiến dịch "flex" tình yêu Tổ quốc theo cách riêng: bằng một video sáng tạo, một câu chuyện truyền cảm hứng, một hành động tử tế.

Ngày sinh Âm lịch của người dù sinh ra nghèo khó thì vẫn kiên trì, nỗ lực viết lại vận mệnh

Ngày sinh Âm lịch của người dù sinh ra nghèo khó thì vẫn kiên trì, nỗ lực viết lại vận mệnh

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - 4 mốc thời gian Âm lịch dưới đây được xem là "ngày sinh tôi luyện ý chí", giúp chủ nhân càng tôi luyện sớm, càng thành công rực rỡ về sau.

Dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội, người dân cần lưu ý gì?

Dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội, người dân cần lưu ý gì?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Việc thay thế mã số bảo hiểm xã hôi bằng căn cước công dân giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục trực tuyến mà không cần ghi nhớ thêm mã số riêng biệt.

Những con giáp thoát 'kiếp' nghèo khó, tiền bạc ào ào đổ về cuối năm 2025

Những con giáp thoát 'kiếp' nghèo khó, tiền bạc ào ào đổ về cuối năm 2025

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ giờ đến hết năm 2025, 4 con giáp này như được "trời mở kho", vận may tài lộc tăng vọt. Sự nghiệp hanh thông, quý nhân phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh đến mức chính họ cũng phải bất ngờ.

3 số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh kiên định, không gì quật ngã

3 số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh kiên định, không gì quật ngã

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Người xưa tin rằng ngày sinh Âm lịch ảnh hưởng lớn đến vận mệnh mỗi người. Đặc biệt, những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu nghị lực phi thường, dù khởi đầu khó khăn vẫn dễ vươn lên và đạt thành công.

Quy định mới nhất về mức phạt không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, công dân có thể mất đến 10 triệu đồng

Quy định mới nhất về mức phạt không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, công dân có thể mất đến 10 triệu đồng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định số 218/2025/NĐ-CP mới ban hành, công dân không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu có thể bị phạt từ 8-10 triệu đồng.

Hơn trăm người tìm thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang

Hơn trăm người tìm thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang

Đời sống - 1 ngày trước

Hơn 100 người gồm công an, chính quyền địa phương và các hướng dẫn viên leo núi chuyên nghiệp được huy động để tìm kiếm nam thanh niên 23 tuổi mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn (Khánh Hòa).

Những con giáp thoát 'kiếp' nghèo khó, tiền bạc ào ào đổ về cuối năm 2025

Những con giáp thoát 'kiếp' nghèo khó, tiền bạc ào ào đổ về cuối năm 2025

Đời sống

GĐXH - Từ giờ đến hết năm 2025, 4 con giáp này như được "trời mở kho", vận may tài lộc tăng vọt. Sự nghiệp hanh thông, quý nhân phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh đến mức chính họ cũng phải bất ngờ.

5 con giáp 'phúc tinh' của gia đình: Sinh ra đã hút tiền như nam châm, cả nhà hưởng trọn phú quý

Đời sống

5 con giáp 'phúc tinh' của gia đình: Sinh ra đã hút tiền như nam châm, cả nhà hưởng trọn phú quý

Đời sống
'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

Đời sống

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

Đời sống
Dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội, người dân cần lưu ý gì?

Đời sống

Dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội, người dân cần lưu ý gì?

Đời sống
3 số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh kiên định, không gì quật ngã

Đời sống

3 số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh kiên định, không gì quật ngã

Đời sống

