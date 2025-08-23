Từ 2025, công dân Việt Nam đến 51 quốc gia này không cần phải visa (thị thực)
GĐXH - Hiện có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có chính sách miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Từ 2025, công dân Việt Nam đến được miễn thị thực tại 51 quốc gia
Theo bản xếp hạng của Henley Passport Index 2025, hộ chiếu Việt Nam đang xếp thứ 84. Hiện 51 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có chính sách miễn visa, hoặc cấp visa điện tử, cấp visa tại cửa khẩu hoặc cấp giấy phép nhập cảnh điện tử hay e-visa (ETA) cho công dân Việt Nam.
So với đầu năm, hộ chiếu Việt Nam từ vị trí 91 tăng lên vị trí 84 toàn cầu. Đây là dấu hiệu đáng mừng - mức thăng hạng ấn tượng nhất kể từ khi chỉ số này được theo dõi cách đây hơn 20 năm.
Công dân Việt Nam hiện có thể nhập cảnh không cần visa hoặc xin cấp e-visa, visa tại cửa khẩu khi đến các quốc gia khối ASEAN, Barbados, Bolivia, Burundi, quần đảo Cape Verde, Chile, quần đảo Comoro, quần đảo Cook, Djibouti, Dominica, Guinea Bissau, Madagascar, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Kenya, Iran, Malawi, Maldives, Panama, Suriname, Tajikistan và Tanzania.
Miễn thị thực là gì?
Miễn thị thực (miễn visa) là việc một quốc gia cho phép người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú trên lãnh thổ của quốc gia đó trong khoảng thời gian nhất định mà không cần phải làm các thủ tục visa hoặc trả các phí liên quan tới visa.
Hồ sơ đề nghị cấp giấy miễn thị thực lần đầu
- Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực (mẫu NA9) kèm theo 01 ảnh dán vào tờ khai.
- Hộ chiếu nước ngoài (kèm theo 01 bản sao để lưu hồ sơ) còn giá trị ít nhất 01 năm.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cụ thể: Giấy khai sinh, giấy chứng nhận được thôi quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam, giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh quốc tịch Việt trước đây (giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu Việt Nam trước đây, thẻ cử tri...).
- Đối với người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam thì nộp thêm bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng minh là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam (giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, giấy xác nhận cha mẹ con, quyết định nuôi con nuôi hoặc giấy tờ khác chứng minh quan hệ cha, mẹ, con).
Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy miễn thị thực do bị mất, bị hỏng, hết hạn hoặc điều chỉnh nội dung trong giấy miễn thị thực
- Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực (mẫu NA9) kèm theo 01 ảnh dán vào tờ khai.
- Hộ chiếu nước ngoài (kèm theo 01 bản sao để lưu hồ sơ) còn giá trị ít nhất 01 năm.
- Giấy miễn thị thực cũ, nếu bị mất phải có đơn báo mất.
- Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung trong giấy miễn thị thực, thì nộp thêm bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng minh nội dung cần điều chỉnh trong giấy miễn thị thực.
Trong mọi trường hợp, kể cả đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, giấy miễn thị thực chỉ được cấp trên cơ sở ý kiến đồng ý của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an (Nghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24/09/2015 của Chính phủ). Giấy miễn thị thực có thời hạn tối đa 05 năm và ngắn hơn thời hạn còn giá trị của hộ chiếu ít nhất 06 tháng.
Người nhập cảnh Việt Nam bằng giấy miễn thị thực, được cấp chứng nhận tạm trú 06 tháng cho mỗi lần nhập cảnh; nếu giấy miễn thị thực còn thời hạn dưới 06 tháng thì được cấp chứng nhận tạm trú bằng thời hạn của giấy miễn thị thực. Trường hợp có nhu cầu ở lại quá 06 tháng, được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam bảo lãnh và có lý do chính đáng thì được xem xét, giải quyết gia hạn tạm trú, không quá 06 tháng tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi tạm trú.
Việt Nam đã miễn thị thực cho những quốc gia nào?
Theo Báo Điện tử Chính phủ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 7/3/2025 về việc miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy và Cộng hòa Phần Lan với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện kể từ ngày 15/3/2025 đến hết ngày 14/3/2028 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
