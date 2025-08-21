Mới nhất
Từ 2026, cha mẹ có thể bị phạt đến tiền triệu nếu để trẻ em ngồi vị trí này trên ô tô

Thứ năm, 14:57 21/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét không được ngồi ghế hàng trước ô tô.

Trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét không được ngồi ghế hàng trước ô tô

Tại Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định quy tắc chung khi tham gia giao thông đường bộ, trong đó quy định khi chở trẻ em dưới 10 tuổi.

Khoản 3 Điều 10 nêu rõ: Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP cũng quy định phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng đối với hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định.

Theo các quy định nêu trên, trường hợp cho trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,3m ngồi hàng ghế trước ô tô có thể bị phạt từ 800.000 – 1.000.000 đồng.

Quy định này có hiệu lực từ 01/01/2026 (khoản 2 Điều 53 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Từ 2026, cha mẹ có thể bị phạt đến tiền triệu nếu để trẻ em ngồi vị trí này trên ô tô - Ảnh 1.

Từ 1/1/2026, trẻ dưới 10 tuổi không được ngồi hàng ghế trước ô tô. Ảnh minh họa: TL

Vì sao không nên để trẻ dưới 10 tuổi ngồi hàng ghế trước ô tô?

Trên VietnamNet, PGS.TS. Phạm Việt Cường (Trung tâm nghiên cứu chính sách và phòng chống chấn thương - Đại học Y tế Công cộng) cho biết, không nên để trẻ dưới 10 tuổi ngồi hàng ghế trước ô tô vì đây là vị trí chịu nhiều lực tác động hơn khi xảy ra va chạm. Cụ thể, trẻ dễ văng ra ngoài xe trong các trường hợp không cài dây an toàn.

Ô tô hiện đại trang bị túi khí được thiết kế để bảo vệ người lớn trong trường hợp va chạm. Tuy nhiên, túi khí bung ra với tốc độ và lực cực mạnh (có thể lên đến gần 300km/h) để bảo vệ người lớn trong trường hợp va chạm, lực tác động mạnh này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho trẻ em, những người có thân hình nhỏ bé và yếu hơn.

Ngoài ra, túi khí bung ra ở ghế trước có thể va vào đầu hoặc cổ của trẻ, gây ra những thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong.

Thứ hai, dây an toàn ở ghế trước không phù hợp cho trẻ nhỏ. Bởi, trẻ em thường có kích thước cơ thể không phù hợp với dây an toàn dành cho người lớn. Ở ghế trước, trẻ em được thắt dây an toàn dành cho người lớn có thể bị đẩy quá gần bảng điều khiển nơi túi khí bung ra. Điều này làm tăng nguy cơ túi khí va trực tiếp vào trẻ.

Do đó, các chuyên gia đánh giá cao việc bắt buộc phải trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em.

PGS.TS Phạm Việt Cường cho biết thêm, ghế sau là vị trí ngồi an toàn nhất cho trẻ em, giảm nguy cơ bị thương so với để trẻ ngồi ở vị trí cùng hàng ghế với người lái xe (vị trí nguy hiểm nhất trên ô tô).

Đặc biệt, nếu trẻ được sử dụng thiết bị an toàn trên ô tô, ông Cường cho biết có thể kéo giảm 400-500 vụ trẻ em bị chấn thương nghiêm trọng hoặc thiệt mạng do tai nạn giao thông mỗi năm tại Việt Nam.

Từ tháng 5, trẻ em, học sinh được hưởng chính sách ưu đãi nào?Từ tháng 5, trẻ em, học sinh được hưởng chính sách ưu đãi nào?

Từ ngày 1.5, trẻ em nhà trẻ bán trú được hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng; học sinh bán trú và học viên bán trú được hỗ trợ 936.000 đồng/tháng và nhiều ưu đãi khác.

Chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi trước xe máy sẽ bị xử phạt đến 10 triệu đồngChở trẻ em trên 6 tuổi ngồi trước xe máy sẽ bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Theo Nghị định 168/2024, hành vi ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe (trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi) sẽ bị phạt từ 8 - 10 triệu đồng.

L.Vũ (th)
