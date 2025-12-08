Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi sau một ngày mất tích
GĐXH - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi ở Hà Tĩnh tại khu neo đậu tránh trú bão.
Chiều 8/12, thông tin từ lãnh đạo xã Lộc Hà, sau một ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân tìm thấy thi thể bé trai T.A.Q. (trú thôn Giang Hà) mất tích trước đó một ngày tại khu vực khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót.
Trước đó, vào chiều 7/12, gia đình không tìm thấy bé Q. nên trình báo cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, hàng trăm người dân địa phương cùng lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cháu bé.
Qua trích xuất camera, các đơn vị chức năng ghi nhận hình ảnh cháu bé đi lạc ở khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót. Các thợ lặn và đội cứu hộ, cứu nạn cùng lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cháu ở khu vực này nhưng không tìm thấy.
Đến khoảng 9 giờ ngày 8/12, thi thể bé Q. được tìm thấy. Hiện, thi thể bé trai đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo mai táng.
